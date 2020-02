Die israelische Regierung hat verärgert auf eine EU-Stellungnahme zum Nahostplan von US-Präsident Donald Trump reagiert. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell benutze eine "drohende Sprache" gegenüber seinem Land, sagte ein Sprecher des israelischen Außenministeriums. Dies sei "der beste Weg sicherzustellen, dass die Rolle der EU in jedem Prozess minimiert wird".



Borrell hatte zuvor gesagt, Trumps Plan weiche "von international vereinbarten Vorgaben" ab. Er zeigte sich dabei "besonders besorgt" über Erklärungen zur möglichen "Annexion des Jordantals und anderer Teile des Westjordanlandes" durch Israel. "Schritte zur Annexion (...) könnten nicht unwidersprochen bleiben."



Der Außenbeauftragte wiederholte, die EU erkenne Israels Souveränität über die seit 1967 besetzten Gebiete nicht an. Die EU befürworte eine ausgehandelte Zweistaatenlösung in den Grenzen von 1967 mit gleichwertigem Landtausch. Der Staat Israel und ein unabhängiger, demokratischer Staat Palästina sollten Seite an Seite in Frieden und gegenseitiger Anerkennung leben.

Der israelische Außenamtssprecher bezeichnete Borrells Aussagen als "bedauerlich" und "zumindest seltsam".



US-Präsident Trump hatte seinen Plan Ende Januar vorgestellt. Er sieht demnach eine "realistische Zweistaatenlösung" mit Jerusalem als "ungeteilte Hauptstadt" Israels vor. Die Palästinenser sollen dem Plan zufolge unter Bedingungen die Möglichkeit erhalten, einen eigenen Staat zu bekommen – allerdings ohne das strategisch und wirtschaftlich wichtige Jordantal im Westjordanland und ohne wesentliche Bestandteile von Ostjerusalem als Hauptstadt. Die Palästinenser hatten Trumps Plan umgehend abgelehnt. Er würde Israel die Annexion des Jordantals und von Siedlungen erlauben.