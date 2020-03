Adonis Georgiadis ist Minister für Entwicklung und Investitionen der Athener Regierung von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und Vizeparteichef der regierenden konservativen Nea Dimokratia.

ZEIT ONLINE: Herr Georgiadis, wie ist die Lage an der griechisch-türkischen Grenze und auf den Inseln momentan?



Adonis Georgiadis: Über das gesamte Wochenende gab es Versuche, unsere Grenze am Fluss Evros gewaltsam und illegal zu überqueren. Und das geschieht mithilfe der türkischen Behörden. Es wurde wieder von türkischer Seite Tränengas geworfen, es gab großen Druck auf die Grenzanlagen. Aber wir haben die Lage unter Kontrolle und halten diese Situation aus. Auf den Inseln hat sich die Lage sogar etwas entspannt. Seit fünf Tagen hat kein Boot aus der Türkei auf den griechischen Inseln angelegt.



ZEIT ONLINE: Welche Unterstützung erwarten Sie von der Bundesregierung und der Europäischen Union in dieser Lage?



Georgiadis: Zunächst wünschen wir uns politische Unterstützung, die uns die Bundesregierung aber bereits gibt, weil die griechischen Grenzen natürlich gleichzeitig die europäischen Grenzen sind. Es muss Druck auf die Türkei ausgeübt werden, dass sie sich wieder an das Abkommen hält, das sie 2016 mit der EU abgeschlossen hat. Die Türkei muss schlicht damit aufhören, Migranten dabei behilflich zu sein, an die Grenze zu kommen. Darüber hinaus benötigen wir für diese europäische Aufgabe finanzielle Hilfen, um weitere Unterbringungsmöglichkeiten für die bereits anwesenden Menschen im Land zu schaffen.



ZEIT ONLINE: Wie beurteilen Sie das momentane Verhalten des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan?



Georgiadis: Es ist doch ganz offensichtlich, dass die aktuellen Vorkommnisse auf Druck des türkischen Präsidenten passieren. Wir sehen auf der türkischen Seite der Grenze Fahrzeuge der türkischen Polizei, die unsere Grenzanlagen rammen. Wir haben Aussagen von Migranten, die angeben, türkische Polizisten hätten sie bis an die Grenze gefahren. Diese Menschen am Zaun sind keine Flüchtlinge, die in großer Not gerade aus Syrien kommen. Sie wurden aus Istanbul und anderen Städten hergefahren. Viele sprechen fließend Türkisch.



ZEIT ONLINE: In Griechenland befinden sich seit 2015 Zehntausende Menschen, die auf der Flucht in Richtung Mitteleuropa gestrandet sind. Wie geht es diesen Menschen?



Georgiadis: Es befinden sich momentan etwa 70.000 Menschen im Land. Wir haben zuletzt die Asylverfahren beschleunigt, um unterscheiden zu können, wer Flüchtling ist und ein Bleiberecht hat und wer auf Basis des Abkommens mit der Türkei zurückmuss. Diese Menschen sind an unterschiedlichen Orten im Land untergebracht und natürlich nicht allein auf den Inseln, sondern auch in Einrichtungen auf dem Festland.

ZEIT ONLINE: Dieser Situation ist Griechenland jetzt schon länger ausgesetzt und trotzdem ist die Menschrechtslage auf den Inseln dramatisch schlecht. Warum bringen Sie nicht viel mehr Menschen von den Lagern auf den Inseln auf das Festland und versorgen sie dort besser?



Georgiadis: Wir können sie nicht auf das Festland bringen, weil sie sonst nicht mehr von der Türkei zurückgenommen würden. Im Abkommen mit der EU ist geregelt, dass die Asylverfahren auf den Inseln stattfinden müssen.



ZEIT ONLINE: Warum verbessern Sie dann die Lage für die Menschen auf den Inseln nicht?

Georgiadis: Doch das geschieht. Wir bauen gerade geschlossene Zentren auf den Inseln, um die Menschen dort besser unterzubringen.

ZEIT ONLINE: Gegen den Bau dieser Zentren gibt es aber von der einheimischen Bevölkerung erheblichen Widerstand.

Georgiadis: Das ist ein Problem, aber es wird sich lösen.