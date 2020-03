Griechische Sicherheitskräfte haben in der Nacht illegale Grenzübertritte kleinerer Migranten-Gruppen verhindert. Alles in allem sei Nacht an der türkisch-griechischen Grenze aber ruhig verlaufen, berichtete das griechische Staatsfernsehen (ERT). Von der griechische Seite der Grenze aus berichteten Augenzeugen am Morgen, dass sich deutlich weniger Migranten auf der türkischen Seite des Grenzübergangs aufhielten. Nach Einschätzung von Reportern würden die Menschen an anderen Stellen versuchen, über die Grenze nach Griechenland zu kommen. Andere hätten rund zwei Kilometer entfernt auf türkischer Seite kleine Zelte aufgeschlagen.

Nach der vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan eingeleiteten Grenzöffnung hat sich die Zahl der täglich auf den Inseln eintreffenden Menschen erhöht: Lag sie seit Jahresbeginn im Durchschnitt bei 100, kamen am Sonntag 700 Menschen auf den Inseln an. Um die illegalen Grenzübertritte zu stoppen, hat Griechenlands Regierung die höchste Alarmstufe für seine Sicherheitskräfte ausgerufen und zahlreiche Einheiten in Bereitschaft versetzt. Unter anderem sollen die Patrouillen an Land und zu Wasser im Nordosten des Landes verstärkt werden, wie Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Sonntagabend nach einer Krisensitzung des nationalen Sicherheitsrats mitteilte.

Einheiten der griechischen Armee sollen auf den Inseln im Osten der Ägäis mit umfangreiche Schießübungen beginnen, wie das griechische Staatsfernsehen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Athen berichtete. Aus Sicht von Kommentatoren sind die Übungen eine Reaktion der Regierung auf die steigende Anzahl von Flüchtlingen, die von der Türkei aus zu den Inseln Lesbos, Chios und Samos übergesetzt hatten.



Griechenland setzt vorübergehend Asylrecht aus

Weiterhin hat Griechenland temporär das Asylrecht ausgesetzt. Einen Monat lang sollen keine Asylanträge mehr angenommen werden, sagte Regierungssprecher Stelios Petsas. Die Grenzöffnung nannte er eine "assymetrische Bedrohung der Sicherheit unseres Landes. Petsas warf der Türkei vor, mit der Grenzöffnung diplomatischen Druck ausüben zu wollen und dadurch "selbst zum Schlepper" geworden zu sein.



Seit dem Wochenende hindert die Türkei Flüchtlinge nicht mehr daran, von ihrem Territorium aus in die EU weiterzureisen. Als Begründung nannte die Regierung in Ankara, die EU würde sich nicht an ihre Verpflichtungen aus dem 2016 mit der Türkei geschlossenen Flüchtlingspakt halten. Erdoğan hatte der EU bereits mehrfach vorgeworfen, ihre zugesicherten Zahlungen nicht in Gänze zu leisten und dabei mehrere Male mit einer Grenzöffnung gedroht. Neben Milliardenhilfen hatte die EU der Türkei zudem Visa-Erleichterungen und die Modernisierung der Zollunion versprochen.

Frontex geht von weiterer "Massenmigration" aus



Unterdessen geht die europäische Grenzschutzagentur Frontex von einem weiteren Anstieg der Flüchtlingszahlen aus. So sagt die Behörde in einem vertraulichen Papier voraus, dass es zu "Massenmigrationsströmen" aus der Türkei kommen werde. So werde es schwierig sein, den in den kommenden Tagen zu erwartenden "massiven Zustrom von Menschen" zu stoppen, zitierte die Welt das Papier. Dies gelte selbst für den Fall, dass die türkischen Behörden wieder dazu übergehen sollten, Grenzübertritte zu verhindern.



Das Frontex-Dokument ist laut Welt für die politischen Entscheidungsträger der EU bestimmt. Die Außenminister der Union wollen diese Woche über die Lage an der griechisch-türkischen Grenze beraten. Auf Bitten Athens veranlasste Frontex bereits die Entsendung zusätzlicher Beamter sowie Lieferungen von Ausrüstung nach Griechenland, wie eine Frontex-Sprecherin am Sonntag mitteilte.

Mehr als 10.000 Migranten sollen die griechischen Sicherheitskräfte nach Regierungsangaben seit Samstag am Grenzübertritt gehindert haben. 140 Flüchtlinge sollen dabei festgenommen worden sein. Die UN sprach von 13.000 Menschen, die vor der griechischen Grenze stehen. An mehreren Orten kam es zu gewaltsamen Szenen. So drängten griechische Polizisten die Flüchtlinge am Grenzübergang Pazarkule im Nordosten mit Tränengas und Wasserwerfern zurück, woraufhin sie mit Steinen beworfen wurden. Auf der seit Jahren unter überfüllten Flüchtlingslagern leidenden Insel Lesbos ließen wütende Bewohner am Sonntag rund 50 Menschen in einem Schlauchboot nicht an Land, darunter sollen sich auch Kinder befunden haben. Zudem kam es auf Lesbos zu Angriffen auf Journalisten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen.



Assads Armee vertrieb 900.000 Menschen aus Idlib



Auch Bulgarien hat seine Sicherheitsmaßnahmen an der Grenze zur Türkei verstärkt. Der bulgarische Ministerpräsident Boiko Borissow telefonierte am Sonntag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und sprach mit ihr über die Lage an den Grenzen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilte. Borissow will sich in Ankara mit Erdoğan treffen, damit ist er der erste EU-Vertreter, der den türkischen Präsidenten nach der Grenzöffnung persönlich trifft.



In den vergangenen Wochen war die Zahl der aus Syrien Vertriebenen wieder gestiegen. Ursache ist eine Militäroffensive der syrischen Regierungsarmee in der nordwestlichen Provinz Idlib, der letzten größeren Region, in der Präsident Baschar al-Assad und der ihn unterstützende russische Präsident Wladimir Putin keine eindeutige Vormachtstellung haben. Das Gebiet befindet sich teilweise in der Hand kurdischer Milizen, Landstriche vor der Grenzregion werden vom türkischen Militär kontrolliert. Ende vergangener Woche sind 34 türkische Soldaten getötet worden, die Türkei reagierte nach eigenen Angaben mit eigenen Angriffen. Ziel sei es unter anderem, "eine Flüchtlingswelle zu verhindern", sagte Verteidigungsminister Hulüsi Akar am Sonntag. Seit der Intensivierung der syrisch-russischen Angriffe sind seit Dezember 900.000 Menschen aus dem Gebiet geflohen.