Die Bundeswehr verringert ihre in Afghanistan stationierten Truppen. "Konkret bedeutet dies, dass bis Mitte Juli 2020 nach derzeitiger Planung rund 18 Prozent der Dienstposten im deutschen Kontingent nicht mehr besetzt werden sollen", sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Diese Planung sei mit allen Koalitionspartnern abgesprochen. Den im Mandat festgeschriebenen Auftrag könne die Bundeswehr in ihrem Verantwortungsbereich im Norden weiter erfüllen.

Derzeit sind rund 1.300 deutsche Soldatinnen und Soldaten als Teil der Nato-Mission Resolute Support in Afghanistan stationiert. So wie alle internationalen Truppen soll auch das deutsche Kontingent das Land am Hindukusch verlassen und damit die Voraussetzung für innerafghanische Friedensgespräche erfüllen. So sieht es zumindest ein Abkommen vor, das die USA Ende Februar mit den Taliban geschlossen hatten. Auch die US-Streitkräfte haben bereits mit dem Abzug ihrer Truppen begonnen. In Afghanistan aber gibt es zusehends Gewalt und Anschläge – überschattet von dem politischen Streit über den Ausgang der Präsidentschaftswahl.

Die Bundeswehr ist bislang mit zwei Mandaten vor Ort: zur Ausbildung und Beratung afghanischer Truppen und im Norden des Landes als sogenannte Rahmennation, die Leistungen für andere beteiligte Streitkräfte bereithält. Wie der Sprecher des Verteidigungsministeriums nun mitteilte, hätte eine interne Prüfung ergeben, dass die Ausbildemission im Rahmen der Nato-Mission auch mit einer reduzierten Truppe fortgesetzt werden kann.



Vier Corona-Fälle unter Nato-Truppen

Dabei kann dieser TAA-Einsatz (TAA für Train, Advise & Assist) derzeit ohnehin nur sehr eingeschränkt durchgeführt werden. Wegen der Corona-Pandemie gelten auch für die Truppe besondere Schutzmaßnahmen, wie das Einsatzführungskommando der Bundeswehr bereits vor wenigen Tagen mitteilte. Die Beratung afghanischer Partner erfolgt demnach inzwischen hauptsächlich per Telefon oder Videokonferenz.

Nach Angaben der Nato wurden mittlerweile vier Angehörige der Streitkräfte positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Etwa 1.500 zivile Nato-Angestellte verschiedener Nationen, die innerhalb der letzten Woche angereist waren, befänden sich als Vorsichtsmaßnahme in Einrichtungen zur Untersuchung. Verdachtsfälle mit Symptomen auf Covid-19 seien in Isolation.

Das Virus betreffe die ganze Welt und auch internationale sowie afghanische Truppen, sagte der Kommandeur der Nato-Truppen in Afghanistan, General Austin Scott Miller. Die Ausbreitung zu verhindern sei selbst unter normalen Umständen schwierig – "aber fast unmöglich, wenn wir Gewalt haben". Miller zufolge sollen nun alle beteiligten Streitkräfte prüfen, welche Dienstposten unbesetzt bleiben können, um Behandlungskapazitäten zu schonen. Von diesem Schritt sind deutsche Kräfte vor allem im Hauptquartier in Kabul betroffen.