Bei einem Angriff auf eine politische Kundgebung in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind 27 Zivilisten getötet worden. Unter den Toten seien auch Frauen und Kinder, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Nusrat Rahimi. Bei der Kundgebung handelte es sich um eine jährliche Gedenkveranstaltung für den vor 25 Jahren verstorbenen schiitischen Milizenführer Abdul Ali Masari.



Unter den Teilnehmern der Veranstaltung waren mehrere Regierungsvertreter, darunter auch Regierungschef Abdullah Abdullah. Wie die anderen Regierungsbeamten blieb er unverletzt. Nach Angaben des Innenministeriums gab es zusätzlich zu den Toten 29 Verletzte, sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Während der Eröffnungsrede von Karim Chalili, dem Vorsitzenden des Hohen Friedensrats Afghanistans, waren von einer Baustelle im Westen Kabuls aus Schüsse auf die Teilnehmer abgefeuert worden. Auch Explosionen seien zu hören gewesen, teilte das Innenministerium mit. In der Umgebung liefen Gefechte mit mehreren Bewaffneten, sagte Rahimi. Die genaue Anzahl der offenbar mit Schnellfeuerwaffen ausgerüsteten Angreifer ist nicht bekannt. Auf Twitter bestritten die militant-islamistischen Taliban umgehend, für den Angriff verantwortlich zu sein.



"Verbrechen gegen die nationale Einheit Afghanistans"

Bereits vor einem Jahr hat es bei der Gedenkveranstaltung für Masari einen Angriff gegeben, bei dem elf Menschen getötet wurden. Damals reklamierte die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) den Anschlag für sich. Masari war Anführer der Hasara-Minderheit und wurde 1995 von den Taliban getötet.

"Der Angriff ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und gegen die nationale Einheit Afghanistans", schrieb der afghanische Präsident Aschraf Ghani auf Twitter. Er habe sich bei Abdullah und Chalili in einem Telefongespräch nach deren Gesundheitszustand erkundigt. Auch die Bundesregierung verurteilte den Anschlag. Die Tat sei darauf angelegt, Verhandlungen über eine Friedenslösung mit den Taliban zu verhindern, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. "Deutschland wird im Kampf gegen Terrorismus weiter an der Seite Afghanistans stehen."

Bei dem Angriff handelt es sich um den ersten schweren Anschlag in Kabul seit dem Abschluss des Friedensabkommens zwischen den USA und den Taliban am vergangenen Samstag. Das im katarischen Doha unterzeichnete Abkommen soll den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan einleiten. So sagten die USA zu, ihre Truppenstärke im Land im Verlauf der kommenden Monate von 13.000 auf 8.600 zu reduzieren. Im Gegenzug versprachen die Taliban, die Terrornetzwerke Al-Kaida und IS zu bekämpfen sowie Friedensverhandlungen mit der afghanischen Regierung zu beginnen.

Friedensabkommen zwischen USA und Taliban ist unsicher

Das Abkommen wurde vielfach als historisch bezeichnet und soll den seit 2001 andauernden Krieg in Afghanistan beenden. Binnen 14 Monaten sieht es den Abzug aller ausländischen Truppen vor, darunter auch der knapp 1.300 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die in dem Land stationiert sind.



Ob das Abkommen hält, ist allerdings offen: Seit der Unterzeichnung hat es bereits mehrere Angriffe der Taliban gegeben, darunter auch auf Stützpunkte des afghanischen Militärs. Trotz Waffenruhe reagierten die USA mit Luftschlägen auf die Attacken. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg drohte den Taliban daraufhin, der Westen könne seine Truppen nicht abziehen, wenn sich die Taliban nicht an die Vereinbarungen des Abkommens hielten. Es sei lediglich ein "erster Schritt" für eine Friedenslösung. Weiterhin teilte die afghanische Regierung mit, Teile des Abkommens abzulehnen, etwa die geforderte Freilassungen Tausender inhaftierter Mitglieder der Taliban.