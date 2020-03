Die Taliban haben sich geweigert, Friedensverhandlungen mit der von der afghanischen Regierung aufgestellten Delegation aufzunehmen, wie ein Sprecher der radikalislamischen Gruppierung sagte. Es seien nicht alle afghanischen Interessen darin vertreten, erklärte Sabiullah Mudschahid.



Bereits die Bildung der Delegation hatte wegen eines Streits über das Ergebnis der afghanischen Präsidentenwahl länger gedauert. Erst am späten Donnerstagabend hatte die afghanische Regierung die 21 Gesandten für die geplanten Verhandlungen vorgestellt. Der Afghanistan-Sonderbeauftragte der USA, Zalmay Khalilzad, hatte das Team als ausgewogen bezeichnet.

Die neue Regierung in Kabul soll mit den Taliban einen Frieden verhandeln, nachdem die USA mit der radikalislamischen Gruppierung Ende Februar ein Abkommen abgeschlossen hatte, das einen Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Land binnen 14 Monaten vorsieht. Die Vereinbarung hat Hoffnungen auf ein Ende des seit 18 Jahren andauernden Krieges in Afghanistan geschürt, in dem Zehntausende Menschen getötet wurden.