Trump hat einen Deal in Afghanistan, nach fast zwanzig Jahren Krieg mit 2.500 Gefallenen und einer Rechnung von einer Billion Dollar. Im Mai 2021 soll der letzte GI abziehen.



Hat es sich gelohnt? Vielleicht – wenn sich die Taliban an ihre Versprechen halten: Verhandlungen mit der Regierung in Kabul, nie mehr Schutz und Beistand für Terrortrupps wie Al-Kaida, die Amerika angreifen wollen. Im Jahr 2001 nach 9/11 war George W. Bush deshalb in den Krieg gezogen. Die Absichten sind gut, aber Abkommen ohne Schwert sind nichts wert, lehrte der Urrealist und Machttheoretiker Thomas Hobbes. Was sollte die Taliban ("Schüler" des Koran) daran hindern, ihr Schreckensregiment wiederherzustellen, wenn die USA aus dem Spiel sind?



Die Regierung kann ohne sie nicht bestehen. Die Rivalen der Taliban, die Warlords und Stammesfürsten, sind zerstritten und zersplittert. Die Taliban aber sind kampferprobt, straff geführt und vom Glauben beseelt. Die Gotteskämpfer sind die Nationalhelden, die Amerika vertrieben haben – und zuvor die Russen. Und jetzt, nach zwanzig opferreichen Jahren, sollen sie die Macht teilen?

Sie wissen, dass Trump nicht mehr zurückkehren wird, hat er doch geschworen, Amerikas "endlose Kriege" zu beenden. Das Wahlvolk ist der fernen Konflikte müde; die Rolle des Weltpolizisten passt nicht mehr. Also können die "Schüler" in Ruhe ihr islamistisches Kalifat befestigen. Frauen- und Bürgerrechte, Rechtsstaat statt Scharia und nie wieder Terror? Wenn die Interessen es gebieten, werden die Taliban nicht zimperlich sein. Denn zu günstig ist die Kosten-Nutzen-Rechnung des Terrorismus. Also außer Blut und Spesen nichts gewesen.



Das Verdikt mag falsch sein, aber es spiegelt die üble Erfahrung der Interventionsmächte seit dem Einmarsch der Sowjets 1979 und der Amerikaner zwanzig Jahre danach wider. "Cut your losses", heißt es auf Englisch – es bringt nichts, immer mehr Gut und Blut zu opfern. Umso weniger, als die Bilanz der Ordnungskriege seit 1945 fast durchgehend negativ ist. Wieso klaffen Kosten und Ertrag immer wieder so weit auseinander?



Trump ist kein Historiker, aber wer zurückblickt, muss sich fragen: Wieso konnten 34.000 Franzosen Algerien erobern, aber das Land ein gutes Jahrhundert später mit 600.000 Soldaten nicht halten? Wieso haben die Kolonialmächte trotz höchster Einsätze ihre Besitztümer von Asien bis Afrika verloren?



Ganz platt: Die Zeiten haben sich verändert. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts beispielsweise konnten Eroberer mit Maxim-Maschinengewehren und Kanonenbooten ganze Armeen von Einheimischen niedermähen. Heute hat sich das Kräfteverhältnis umgekehrt. Im Spiel sind lauter Ungleichgewichte, welche die Starken schwächen und die scheinbar Unterlegenen begünstigen.

Militärische Asymmetrie: Die besten Waffen des Westens – hochtechnisierte Kampfverbände mit gewaltiger Feuerkraft – können ihre Potenz auf dem Schlachtfeld des Guerillakrieges nicht entfalten. Auf offenem Felde haben Panzer, Lenkwaffen und Bomber die Oberhand, nicht aber in Bergregionen wie in Afghanistan oder in Dschungeln wie in Vietnam. Hier liegt der Vorteil bei kleinteiligen, weit verstreuten Einheiten, die zuschlagen und wieder wegtauchen. Überraschung ist das taktische Prinzip, das den Fremden die kriegsentscheidende Initiative raubt.

Die kennen die Topografie nicht, ihren Gegnern bietet sie Deckung und Rückzugsgebiete. Die Bevölkerung bietet Verstecke und Versorgung. Satelliten spüren weder Autobomben noch Sprengfallen auf. Raketen treffen geräumte Lager. Im Vergleich zu einer modernen Armee bieten die bescheidenen Nachschubketten der Guerilla kaum Ziele. Die überrumpelten Eindringlinge können bloß reagieren. So gewinnt man keine Kriege.



Gott ist der unübertroffene Kraftverstärker

Moralische Asymmetrie: In den Städten suchen die Aufständischen Unterschlupf grundsätzlich in zivilen Wohngebieten, in Schulen, Krankenhäusern und Moscheen. Pervers, aber wahr: Für die Gotteskrieger sind die eigenen Toten so wertvoll wie die des Feindes. So beherrschen sie den Krieg der Bilder. Ein totes Kind, ein zerbombtes Wohnhaus erzeugt Abscheu rings um die Welt und schafft Sympathie für die Seite der Opfer, obwohl die Teil eines zynischen Kalküls sind. Westliche Truppen haben praktisch den Staatsanwalt im Nacken und wagen keine Angriffe, die aus taktischen Gründen geboten wären. 1:0 für Hisbollah, IS oder Taliban, die bewusst den Tod der eigenen Leute provozieren.



Ideologische Asymmetrie: Die Eindringlinge – Amerikaner, Koalitionstruppen – sind Profis, die nicht für Vaterland und Glauben kämpfen, sondern weil Krieg ihr Beruf ist und Überleben das vorrangige Ziel. Der Talib oder Mudschahid aber kämpft für Gott und Seligkeit; Opferbereitschaft und der Glaube an das bessere Jenseits ersetzen Drohnen und Präzisionswaffen. Deshalb kämpfen die "Schüler" seit zwanzig Jahren trotz aller Rückschläge gegen hochgerüstete Gegner, die Himmel und Weltraum beherrschen. Gott ist der unübertroffene Kraftverstärker. Das war er auch in den europäischen Religionskriegen – Tempi passati.



Psychologische Asymmetrie: Zwei berühmte Sprüche von Ho Chi Minh, der die Franzosen in Vietnam bezwang, offenbaren den mächtigen Vorteil der Einheimischen. "Mich hat nicht der Kommunismus inspiriert, sondern der Patriotismus" und "Ihr tötet zehn von uns, und wir einen von euch, aber letztlich werdet ihr zuerst schlappmachen".



Demokratien schätzen keine langen, unentschiedenen Kriege. Sie werden mit aller Kraft für den Bestand der eigenen Nation kämpfen, nicht aber für ein Abstraktum wie regime change 10.000 Kilometer entfernt. Die Rebellen wissen das. Vor allem werden sie hier ewig sein. Das ist ihr Land; sie haben kein anderes. Die Invasoren aber können – und wollen – in ihre Heimat zurückkehren. Das beflügelt Widerstand und Opferwillen. Auf der anderen Seite werden die Interventionsmächte nie verlässliche Verbündete finden. Wer will sich schon mit dem Invasor identifizieren, wenn der übermorgen wieder abzieht und seine Schützlinge der Rache der Sieger aussetzt?

Wer wirklich gewinnen will, muss mit äußerster Brutalität vorgehen wie die Russen in Syrien – ganze Städte plattmachen, Hunderttausende von Toten, Millionen von Flüchtlingen in Kauf nehmen. Mit offenem Ende. Das können, wollen und dürfen Demokratien nicht, und das ist gut so. Deshalb prüfe sorgfältig, wer sich in fernen Ordnungskriegen binden will. Mit Ausnahme von Serbien, einem kleinen isolierten Staat in der Mitte Europas, hat es nicht funktioniert.



Trump hat nun die Konsequenz aus diesen Lehren gezogen. Was bleibt nach einer Billion Dollar und 2.500 Toten? Ein inbrünstiger Wunsch: dass die Taliban nicht abermals Afghanistan ihrer Schreckensherrschaft unterwerfen.