Die afghanische Regierung hat die angekündigte Freilassung von 1.500 gefangenen Talibankämpfern ausgesetzt. Die Behörden brauchten mehr Zeit, um die Gefangenenlisten zu prüfen, sagte der Sprecher des nationalen Sicherheitsberaters, Dschaued Faisal. Die Taliban gaben keine Stellungnahme dazu ab.

Das kürzlich geschlossene Friedensabkommen zwischen den USA und den Taliban sieht die Freilassung von insgesamt 5.000 Gefangenen vor. Eine Liste mit Namen der Inhaftierten haben die Taliban den USA überreicht. Allerdings hat die afghanische Regierung von Präsident Aschraf Ghani den Vertrag nicht unterschrieben. Schon Anfang März gab Ghani bekannt, dass er mit den Freilassungen nicht einverstanden sei. Seiner Ansicht nach hätte ein solcher Schritt Teil von innerafghanischen Gesprächen sein sollen und nicht Ergebnis einer Vereinbarung zwischen Taliban und USA.



Noch keine Verhandlungen zwischen Regierung und Taliban

Dennoch ordnete Ghani später an, täglich 100 Taliban freizulassen, bis die Zahl von 1.500 erreicht ist. Die Freilassung von weiteren 3.500 Inhaftierten sollte von den Fortschritten bei Gesprächen seiner Regierung mit den Taliban abhängen. Deren Erfolg ist bislang fraglich.



Erst am Donnerstag kehrte ein Verhandlungsteam der afghanischen Regierung aus Katar zurück, wo das politische Büro der Taliban seinen Sitz hat. Zwei Wochen hielt sich das Team in dem Emirat auf, ohne dass offiziellen Informationen zufolge Gespräche stattgefunden hätten. Ursprünglich hätten die innerafghanischen Verhandlungen am 10. März beginnen sollen.



Weiterhin zweifelt die afghanische Regierung an den Zusagen der Taliban, Angriffe auf Zivilisten oder Sicherheitskräfte einzustellen. So teilte der afghanische Sicherheitsberater Hamdullah Mohib mit: "Afghanistan wird seine aktive Verteidigungshaltung aufgeben, wenn die Taliban ihre gewalttätige Aggression nicht reduzieren."



Auch der US-Sondergesandte für Aussöhnung in Afghanistan Zalmay Khalilzad schrieb auf Twitter, die Taliban verübten nach wie vor zu viele Gewaltakte. In den vergangenen Wochen hat es Dutzende Angriffe mit mindestens sechs Toten gegeben. Die USA reagierten mit Luftangriffen auf die Attacken.



Regierungskrise bedroht Friedensprozess

Ein weiteres Problem, dass den Beginn der Gespräche herauszögert, ist eine andauernde Regierungskrise in Afghanistan. Jüngst hatten sich sowohl der amtierende Präsident Ghani als auch sein Herausforderer bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr Abdullah Abdullah jeweils zum legitimen Staatsoberhaut erklärt. Bis zum Mittwoch war Abdullah Geschäftsführer der afghanischen Regierung, ehe Ghani das Amt abschaffen ließ. Durch den Streit zwischen den beiden Spitzenpolitikern ist unklar, wer auf Regierungsseite das Verhandlungsteam für die Gespräche mit den Taliban zusammenstellt.

Das Abkommen zwischen Taliban und USA ist Ende Februar im katarischen Doha unterzeichnet worden und soll den seit 2001 andauernden Krieg in dem Land beenden. Die USA verpflichteten sich zu einem schrittweisen Rückzug ihrer Truppen. Bis Ende Juli soll die US-Truppenstärke in Afghanistan von 13.000 auf 8.600 Soldaten verringert werden, der Abzug der Militärs hat bereits begonnen.



Binnen 14 Monaten wollen die USA sich dann komplett aus dem Land zurückziehen - wenn die Taliban sich an ihre Verpflichtungen halten. Neben Friedensgesprächen mit der afghanischen Regierung gehört dazu beispielsweise das Versprechen, die Terrorgruppen Al-Kaida und Islamischer Staat (IS) zu bekämpfen.