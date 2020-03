In Afghanistan haben die Taliban zahlreiche Stützpunkte des afghanischen Militärs angegriffen. Innerhalb eines Tages habe es 33 Angriffe in 16 der 34 Provinzen gegeben, teilte ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums auf Twitter mit. Dabei seien sechs Menschen getötet und 14 weitere verletzt worden. Allein bei einem Angriff in der Provinz Logar sind laut der Provinzregierung fünf Polizisten gestorben. Auf Seiten der Taliban gab es acht Tote und 15 Verwundete, hieß es aus dem Innenministerium.



Einen Tag zuvor hatten die Taliban die Teilwaffenruhe mit der Regierung in Kabul aufgekündigt und neue Angriffe auf afghanische Streitkräfte angekündigt.

Diese Teilwaffenruhe ist Bestandteil des Friedensabkommens der Taliban mit den USA, das beide Parteien am Wochenende unterschrieben hatten. Dies soll den Weg für innerafghanische Friedensgespräche und einen Abzug der US-Truppen ebnen.

Um dies zu erreichen, sollen die USA ihre Truppenstärke in Afghanistan zunächst reduzieren. Innerhalb von insgesamt 14 Monaten sollen dann alle US-Soldaten sowie deren Nato-Verbündete das Land verlassen haben. Im Gegenzug sollen die Taliban dafür garantieren, dass sie das Terrornetzwerk Al-Kaida und die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekämpfen sowie Friedensverhandlungen mit der afghanischen Regierung in Kabul beginnen.

Diese innerafghanischen Verhandlungen sollten eigentlich am 10. März beginnen. Allerdings gibt es Streit über die einen geplanten Gefangenenaustausch. Vorgesehen ist, dass die Taliban bis zu 1.000 Gefangene freilassen, und die afghanische Regierung im Gegenzug rund 5.000 Taliban. Präsident Ashraf Ghani hat sich jedoch geweigert, dem vor Beginn der Gespräche nachzukommen. Die Taliban wiederum wollen sich nur mit den Regierungsvertretern treffen, wenn diese zu Gesprächen über eine Freilassung der Gefangenen bereit sind.

Trotz dieser Widrigkeiten gilt das Abkommen zwischen den USA und den Taliban als historisch. Während die Befürworter in dem Abkommen einen entscheidenden ersten Schritt in Richtung Frieden sehen, befürchten viele Afghanen, dass es auf eine Kapitulation der USA hinausläuft. Dies würde den Aufständischen letztendlich den Wiederaufstieg an die Macht ermöglichen.