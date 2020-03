Der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ist vom Iran der Zugang zu Anlagen verwehrt worden. "Iran hat der Behörde keinen Zutritt zu zwei Einrichtungen ermöglicht und keinen ausreichenden Beitrag zur Klärung von Fragen über nicht angegebenes Nuklearmaterial und nukleare Aktivitäten geleistet", heißt es in einem Bericht, der der Nachrichtenagentur Reuters vorlag. Der Iran werde aufgefordert, sofort zur Kooperation zurückzukehren und Zugang zu gewähren. Das Land habe dagegen erklärt, man sehe keine Pflicht zu Informationen über Aktivitäten in der Vergangenheit.



Der Iran hatte 2015 mit den USA, Russland, Frankreich, Großbritannien und Deutschland ein Abkommen geschlossen. Damit sollte sicher gestellt werden, dass das Land keine Atomwaffen entwickelt. Die UN sollte dies überwachen. Die USA hatten unter Präsident Donald Trump – anders als die übrigen Unterzeichner – das Abkommen jedoch als nichtig erklärt und Sanktionen gegen den Iran verhängt.

Nun warnte IAEA-Generalsekretär Rafael Mariano Grossi den Iran vor weiteren Verstößen gegen das Atomabkommen. "Ich schlage Alarm", sagte er der Nachrichtenagentur AFP und forderte die Regierung in Teheran auf, "klarer mit der Behörde zusammenzuarbeiten". Grossi zufolge habe seine Agentur bereits in drei Briefen Fragen dazu gestellt, bislang aber keine Antworten erhalten. Iran habe am 28. Januar lediglich zurückgeschrieben, dass keinerlei Beschuldigungen zu früheren Aktivitäten anerkannt würden und man sich nicht dazu verpflichtet sehe, darauf zu antworten.

Besonders "besorgt" zeigte sich der IAEA-Generalsekretär über eine nicht deklarierte Anlage in Teheran, wo zuletzt Uranpartikel gefunden worden waren. Hier müsse der Iran für "Aufklärung" sorgen.

Laut des Berichts, der auch der Deutschen Presse-Agentur vorlag, verfügt die Islamische Republik über rund 1.020 Kilogramm an angereichertem Uran. Damit hat sich der Uran-Vorrat im Vergleich zum vorherigen IAEA-Bericht im November 2019 fast verdreifacht. Der Iran verstößt damit gegen die im Atomabkommen festgelegte Obergrenzen in Menge und Anreicherungsgrad.