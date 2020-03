Ist er nun entschieden, der Vorwahlkampf in den USA? Joe Biden liegt nicht nur bei der Anzahl der bisher gewonnenen Delegierten für den Nominierungsparteitag der Demokratischen Partei vor seinem Konkurrenten Bernie Sanders. Auch in den Umfragen für die kommenden Vorwahlen am kommenden Dienstag in den US-Bundesstaaten Arizona, Florida, Illinois und Ohio führt Biden. Andererseits hat Sanders mit der Corona-Krise eine Steilvorlage für sein wichtigstes Thema bekommen: die Gesundheitsversorgung in den USA. Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner sind nicht oder nur unzureichend krankenversichert. In den kommenden Wochen und Monaten könnte das zu einem großen Problem werden, wenn es darum geht, wer im Zuge der Corona-Pandemie wo und wie behandelt wird – und wer nicht. Inzwischen sind rund 3.500 Personen in den USA infiziert und die Zahlen werden nach Einschätzung von Experten rapide steigen.

Beim TV-Duell der Demokraten am Sonntagabend spielte Corona eine entsprechend prominente Rolle. Die Debatte – umständehalber ohne Publikum aufgezeichnet – brachte dabei vor allem eines zum Vorschein: die unterschiedlichen politischen Vorstellungen der beiden Kandidaten. Joe Biden setzte auf maximale Ausstrahlung und die Rolle des Staatsmanns, der das Land beruhigt. Über Corona sagte er: "Das hier ist Krieg. Und im Krieg tust du alles, um deine Leute zu retten." Solche Worte verfangen in Krisenzeiten natürlich besonders.

Bernie Sanders setzte dagegen auf politische Inhalte. "Wir sind schlecht vorbereitet, weil wir kein System haben", kritisierte er. "Diese Pandemie legt offen, was für eklatante Schwächen unsere Gesundheitsversorgung hat." Es war die große Stunde des Senators aus Vermont, der sich noch nie um Ausstrahlung scherte, umso mehr um unbequeme Wahrheiten. Sanders wies auch darauf hin, dass das von den Demokraten um Nancy Pelosi durch das Repräsentantenhaus gebrachte Corona-Sozialpaket große Lücken aufweise. Ein großer Teil der arbeitenden Bevölkerung würde von den Neuregelungen zu bezahlten Krankheitstagen etwa gar nicht profitieren. Bemerkenswerterweise forderte auch Biden, dass im Zuge der Corona-Krise medizinische Versorgung für alle gewährleistet sein müsse. Eine Dauerlösung sei Sanders' "Medicare for all"-Plan aber nicht – in Italien habe ein ähnliches System schließlich auch nicht geholfen, die Verbreitung des Virus zu verhindern.



Menschen wollen Resultate, keine Revolutionen

Zwischenzeitlich führten die beiden Kandidaten einen beinahe interessierten Dialog, währenddessen Biden Sanders Komplimente zu machen versuchte ("Ich gebe Bernie recht"). Gegen dessen faktenstrotzende Wutrede konnte Bidens Charme allerdings nicht lange bestehen. Als Sanders zum wiederholten Mal fragte, wie es eigentlich sein könne, dass so ein reiches Land wie die Vereinigten Staaten weder genug Ärzte noch genügend medizinische Geräte für die Versorgung der zu erwartenden Masse von Patienten habe, drehte Biden sich nach vorne und erklärte kurzerhand, er wolle diese "nationale Krise" nicht zum Gegenstand eines politischen Schlagabtauschs machen. Die Menschen wollten Resultate, keine Revolution, und das sofort anstatt in ein paar Jahren. Und weil er im Gegensatz zu Sanders Mehrheiten beschaffen könnte, sei er der bessere Kandidat: "Ich kann das schaffen."

Damit mag er recht haben, auch deshalb wurde er ja zum Konsenskandidaten einer Vernunftkoalition innerhalb der Demokraten. Andererseits hatte Sanders noch nie so große Chancen wie jetzt, zu den Menschen durchzudringen. Zwar ist es erwartungsgemäß schwieriger, den freiheitsliebenden Amerikanern Maßnahmen wie geschlossene Bars und Ausgangssperren schmackhaft zu machen, und am Wochenende war Unterhaltungsmetropolen wie New York oder Nashville so viel los wie immer. Aber auch hier machen sie die Menschen Sorgen, die Zahl der Hamsterkäufe nimmt zu. Wenn dann erst die Zahl der Infizierten in die Höhe schießt und deutlich wird, dass die USA weniger Krankenhausbetten pro Kopf zur Verfügung haben als China oder Italien, dürfte die Aufgeschlossenheit der Wählerinnen und Wähler gegenüber einer Reform des Gesundheitswesens steigen.

Nur wird es dafür vermutlich zu spät sein. Die Vorwahlen der Demokraten sind im Prinzip gelaufen. Am Dienstag steht noch mal eine große Anzahl an Delegierten zur Wahl: 219 in Florida, 155 in Illinois, 136 in Ohio und 67 in Arizona, macht zusammen 577. Bis Ende April, wenn der Bundesstaat New York wählt (sofern die Vorwahlen nicht Corona-bedingt verschoben werden wie schon in Louisiana), steht kein so großer Termin mehr an. Bernie Sanders kann vielleicht noch einen symbolischen Sieg holen, bei den Arbeitern in Ohio etwa, für die er sich einsetzte, als eine General-Motors-Fabrik in Lordstown geschlossen wurde. Oder bei denjenigen, denen die Corona-Krise schon jetzt vor Augen führt, wie zentral das Thema Gesundheitsversorgung für die nächste Präsidentschaft sein wird. Aber Biden zu besiegen, erscheint angesichts von dessen Vorsprung, den Umfragen und der überwältigenden Unterstützung der Partei für den ehemaligen Vizepräsidenten so gut wie aussichtslos.

Sanders, das zeigte sein energisches Auftreten bei der TV-Debatte, will trotzdem nicht aufgeben. Er versucht offenbar so lange wie möglich, die mediale Öffentlichkeit rund um den Vorwahlkampf nutzen, um seine Botschaft unter die Leute zu bringen. Nach dem Motto: Wenn ich es schon nicht schaffe, dann wenigstens meine Politik. Wenn in ein paar Wochen das Coronavirus die USA fest im Griff hat, werden sich womöglich viele, die Biden Sanders aus pragmatischen Gründen vorgezogen haben, auf die Lippen beißen.