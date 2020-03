Im zentralafrikanischen Tschad hat die Dschihadistenmiliz Boko Haram bei einem Angriff auf eine Armeebasis 92 Soldaten getötet. Es sei das erste Mal, dass sein Land im Kampf gegen Boko Haram "so viele Männer verloren hat", sagte Staatschef Idriss Déby im Fernsehen.



Nach Armee-Angaben attackierten die Dschihadisten den Stützpunkt auf der Halbinsel Boma am Tschadsee vom frühen Montagmorgen an über mehrere Stunden hinweg. Zur Verstärkung entsandte Truppen wurden demnach ebenfalls von den Dschihadisten attackiert, die seit 2009 in der Region mit Gewalt einen islamistischen Staat errichten wollen. Mehrere Armee-Fahrzeuge seien zerstört worden. Die Angreifer hätten auch Waffen des Militärs geraubt und auf Schnellbooten abtransportiert.

Ursprünglich hatte Boko Haram im Nordosten Nigerias versucht, die Macht an sich zu reißen. Der Konflikt hat sich jedoch inzwischen auf den Tschad und die anderen Nachbarländer Kamerun und Niger ausgeweitet. Bei Angriffen und Anschlägen der Miliz wurden in den vergangenen Jahren rund 35.000 Menschen getötet. Nach UN-Angaben sind fast zwei Millionen Menschen vor der islamistischen Gewalt in Nigeria auf der Flucht.