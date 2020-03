Der Premier ist wie ausgewechselt. Vorbei die flapsigen Sprüche, mit denen Boris Johnson sonst über den Ernst seiner Gegner hinwegalberte. Seine Hände fahren nicht mehr durch den zerzausten Blondschopf – sie sind zu Fäusten geballt. So ernst, wie man Johnson sonst nie sieht, redet er jetzt der Bevölkerung ins Gewissen: "Wir müssen uns gemeinsam gewaltig anstrengen, um die Ausbreitung dieses Virus zu begrenzen."



Johnsons Ernsthaftigkeit hat im Fall Großbritanniens noch einen besonderen Hintergrund, denn das staatliche Gesundheitssystem, der NHS, ist nach zehn Jahren Sparpolitik schon mit einer normalen Grippewelle überfordert. Das Land hat nicht einmal ein Viertel der Betten, die Deutschland auf Intensivstationen für Ernstfälle parat hat. Die Zahl der Toten ist in Großbritannien bereits auf 335 gestiegen, eine Entwicklung, die der Katastrophe Italiens ähnelt – nur zeitversetzt. Großbritannien ist auf die Corona-Epidemie also denkbar schlecht vorbereitet

Johnsons Vorbild war immer Premierminister Winston Churchill. Aber nun verfügt Johnson über Maßnahmen und Notstandsgesetze, die selbst Churchill im Zweiten Weltkrieg nicht durchsetzen musste: zu Hause bleiben, nur noch einkaufen, wenn es absolut notwendig ist, die komplette Isolierung älterer Menschen. Johnson drängt darauf, zusammenzuhalten. Gemeinsam werde man den unsichtbaren Feind besiegen. Der Aufruf klingt in Teilen wie Churchills Rede, als dieser – nur einen Monat nach der Amtsübernahme – im Juni 1940 in der "dunkelsten Stunde" des Krieges den heroischen Zusammenhalt der Nation beschwor.



Alles wurde dem Brexit untergeordnet

Johnson ist eigentlich ein liberaler Konservativer, dem freiheitliche Politik mehr am Herzen liegt als so manchem anderen Tory. Er selbst hält von Regeln nicht allzu viel. Inzwischen aber ist Johnson selbst derjenige, der die Briten in seiner Ansprache um all die Vernunft und Regeltreue anfleht, über die er sich früher selbst so gern hinweggesetzt hat. Doch er wird – wie andere Staatschefs jetzt auch – getrieben von der Pandemie und der mangelnden Vorbereitung des Landes auf den Katastrophenfall, der bisher unter Politikern immer nur als theoretische Bedrohung auftauchte.



Wie hätte Johnson auch wissen können, dass nicht der Brexit, sondern eine Pandemie der Krisenfall sein würde, an dem die Geschichte ihn messen würde? Keine vier Monate ist es her, da wählten ihn die Briten zum Regierungschef, um den Brexit durchzupauken. Alles wurde dem einen Ziel untergeordnet: wirtschaftliche Vernunft, überparteiliche Zusammenarbeit, das Urteil der Fachleute, Fokus auf die wirklichen Belange des Allgemeinwohls, vernünftige Finanzpolitik, respektvoller Umgang mit den Medien. Politik war ein Machtspiel. Wenn sich Johnson äußerte, wich sein amüsiertes Lächeln über die spielerische Leichtigkeit des Seins nie aus seinem Gesicht. All das ist vorbei.



Es dauerte allerdings, bis der Premier den Ernst der Lage erkannt hatte: Selbst als in Wuhan drakonische Ausgangssperren verhängt wurden, nahm er die Viruserkrankung nur als verschärfte Grippewelle wahr. Vor drei Wochen alberte er in einem Krankenhaus in Cambridge noch, dass er selbstverständlich Hände schüttele. In der ersten Notsitzung des Sicherheitsausschusses Cobra zur Pandemie ließ er sich noch vertreten. Fasziniert von der Theorie der "Herdenimmunität" vertrat sein Chefberater Dominic Cummings noch vor zehn Tagen die verhängnisvolle These: Würden sich etwa 60 Prozent der Bevölkerung mit dem Sars-CoV-2-Virus infizieren und sukzessive genesen, würde die daraus resultierende Immunität die Briten vor der nächsten Infektionswelle im Winter schützen.

Doch Großbritanniens Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler protestierten dagegen scharf. Erst eine Rechnung von Fachleuten des Imperial College London und anderen Instituten zeigte Cummings und Johnson, was ihre Strategie in der Realität bedeuten würde: Sollte der Krankheit in Großbritannien freien Lauf gelassen werden, müsse mit Hunderttausenden von Toten gerechnet werden. Selbst bei einer begrenzten Ausbreitung mit 250.000 Toten. "Die Strategie der Herdenimmunität ist ganz offenbar nicht der derzeit richtige Ansatz", war das vernichtende Urteil der Wissenschaftler. Cummings änderte seine Meinung, war ab da, wie die Sunday Times berichtet, der Verfechter einer rigorosen Unterdrückung der Infektionswelle. Es war die Strategie, die andere Länder schon längere Zeit verfolgten.