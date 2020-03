Die Europäische Union (EU) und Großbritannien haben mit den Verhandlungen über ihre zukünftigen Handelsbeziehungen nach dem Brexit begonnen. Ziel ist ein Handels- und Partnerschaftsabkommen, das bis zum Ende des Jahres entstehen soll.

Die beiden Delegationen verhandeln in insgesamt neun Verhandlungsrunden und aufgeteilt in elf Arbeitsgruppen. Aufseiten der Briten ist Chefunterhändler David Frost verantwortlich, das EU-Team wird von dem Franzosen Michel Barnier geleitet.

Die Delegation der EU wurde von den Mitgliedsländern mit einem umfassenden Verhandlungsmandat ausgestattet. Priorität hat demnach ein Freihandelsabkommen mit fairen Wettbewerbsbedingungen sowie gleichen Umwelt-, Sozial-, Steuer- und Subventionsstandards.

Migrations- und Reiseregeln, Arbeits- und Sozialnormen sowie eine gemeinsame Verbrechens- und Terrorbekämpfung stehen ebenfalls auf der Agenda. Außerdem muss eine Vereinbarung über die Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland gefunden werden.

Ein spezieller Streitpunkt ist das Fischereirecht. Die EU will den Zugang zu britischen Fischgründen ebenfalls in dem Abkommen klären, Großbritannien will darüber hingegen in zusätzlichen Gesprächen verhandeln.

Falls beiden Seiten keine Einigung gelingt, greifen Regelungen der Welthandelsorganisation (WTO). Diese hätten Zölle und andere Einschränkungen zur Folge – was der britische Premierminister Boris Johnson durchaus in Kauf nimmt. So hatte er in der vergangenen Woche angekündigt, er werde die Verhandlungen vorzeitig beenden, wenn es bis Juni keine Fortschritte gebe.



Großbritannien war Ende des Jahres aus der EU ausgetreten. Bis zum 31.12.2020 befindet sich das Land in einer Übergangsphase, in der es in der EU-Zollunion bleibt und des Binnenmarktes bleibt. Auch gilt das EU-Recht weiterhin bis zum Ende des Jahres.