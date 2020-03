Die Bundesregierung will trotz der Abzugsankündigung der USA vorerst nichts an dem Bundeswehrmandat für Afghanistan ändern. "Das Afghanistan-Mandat gilt unverändert weiter, sowohl was die Aufgabe betrifft als auch den Umfang der Kontingents", sagte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Wolfgang Hellmich, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Es geht um eine Ausbildungsmission, maximal 1.300 Soldaten dürfen im Einsatz sein."

In diesem Rahmen seien Anpassungen jederzeit möglich, etwa wenn das Kontingent verkleinert werde. "Ohnehin ist klar: Der Einsatz wird enden, wenn die USA einen Komplettabzug ihres Kontingentes vollziehen", sagte Hellmich.

Er verwies zugleich darauf, dass die Bundesrepublik auch nach Abzug der Truppen für Afghanistan eine wichtige Funktion habe: "Deutschland pflegt lange schon intensive Beziehungen zu Afghanistan, deshalb soll die Bundesrepublik zusammen mit Norwegen und Katar helfen, den Friedensprozess in Gang zu setzen." Dazu gehörten auch Gespräche mit den Taliban.

Der Verteidigungsexperte der Unionsfraktion, Henning Otte, sagte der Zeitung: "Wir stehen in enger Abstimmung auf Nato-Ebene und direkt mit den Amerikanern." Ziel bleibe, "zu einer selbsttragenden Sicherheit in Afghanistan zu kommen."



Dauerhafter Frieden als Ziel

Die US-Armee hatte vor zwei Wochen mit dem Rückzug aus Afghanistan begonnen. Der Teilabzug erfolgte im Zuge eines Abkommens zwischen den USA und den radikalislamischen Taliban, das den Rückzug der US-Truppen regelt.



Das Abkommen sieht vor, dass die USA ihre Truppenstärke in Afghanistan binnen 135 Tagen von mehr als 12.000 auf 8600 reduzieren. Das Abkommen soll den Weg für einen dauerhaften Frieden in Afghanistan ebnen.

Im Gegenzug für den Teilabzug der US-Truppen sollen die Taliban Garantien abgeben, dass sie Al-Kaida und die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekämpfen sowie Friedensverhandlungen mit der afghanischen Regierung in Kabul beginnen. Sollten sich die Taliban an ihre Verpflichtungen halten, wollen die USA in 14 Monaten all ihre Truppen und die ihrer Verbündeten abziehen.