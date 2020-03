Die beiden Kandidaten für den CDU-Vorsitz, Norbert Röttgen und Friedrich Merz, haben angesichts der angespannten Lage an der türkisch-griechischen Grenze Vorschläge gemacht, wie eine große Fluchtbewegung nach Europa verhindert werden könnte. Röttgen sprach sich für ein neues Flüchtlingsabkommen mit der Türkei aus. "Entweder wir Europäer helfen den Flüchtlingen in der Türkei unter Kooperation mit der Türkei, oder die Flüchtlinge werden aus ihrer Not getrieben und zu uns kommen", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags im ARD-Morgenmagazin. "Darum brauchen wir eine Neuauflage eines solchen Abkommens."



Nach der Öffnung der Grenze zu Griechenland seitens der Türkei gehe es nun darum, "ganz schnell" finanzielle Hilfe zu leisten, um Flüchtlingen in der Türkei zu helfen. Zwar sei der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan mit seiner Strategie, in Syrien mit Russland die Zusammenarbeit zu suchen, gescheitert. Dennoch müssten Deutschland und Europa mit der Türkei kooperieren. Nur das könne verhindern, dass noch mehr syrische Flüchtlinge sich auf den Weg nach Europa machen: "Sie können gar nicht anders", sagte der CDU-Außenpolitiker.



Weiterhin sprach sich Röttgen dafür aus, den "politischen und wirtschaftlichen Druck" auf Russlands Präsidenten Wladimir Putin zu erhöhen. "Russland ist politisch der entscheidende Spieler, um die Ursache der Fluchtbewegungen unter Kontrolle zu bringen." Russland unterstütze die Offensive der syrischen Regierungstruppen in Idlib mit Luftangriffen, die sich gezielt gegen Zivilisten richteten. "Freundliche Appelle" an Putin seien "völlig fruchtlos", sagte Röttgen. Putin müsse mit dem "Eroberungsfeldzug" aufhören. Sollte er nicht einlenken, müssten neue Sanktionen gegen Russland erlassen werden. Röttgen äußerte auch Kritik am bisherigen Umgang der Bundesregierung mit der Lage in Syrien. "Wir schauen weg, und reagieren erst dann, wenn der Schaden da ist", sagte er. Alles was nun passiere, sei "mindestens seit Wochen absehbar".

Merz: "Wir können euch hier nicht aufnehmen."

Auch Friedrich Merz forderte mehr Hilfen für die Türkei. "Das ist zunächst einmal eine große humanitäre Katastrophe, was da gegenwärtig auf den griechischen Inseln stattfindet und auch zwischen Griechenland und der Türkei", sagte Merz dem Nachrichtenradio MDR Aktuell. "Die Bundesrepublik sollte helfen, und vielleicht auch mehr helfen, als sie das bisher getan hat." Deutschland müsse bereit sein, "jede Unterstützung, jede Hilfe auch an die Türkei zu geben, ein einigermaßen menschenwürdiges Unterkommen zu ermöglichen".



Weiterhin müsse den Flüchtlingen, die sich noch in der Türkei oder bereits an der Grenze zu Griechenland aufhalten, signalisiert werden, dass es "keinen Sinn" habe, nach Deutschland zu kommen, sagte Merz. "Wir können euch hier nicht aufnehmen." In Deutschland seien sich "alle Beteiligten" einig, eine Zuwanderung in der Größe wie es 2015 und 2016 der Fall gewesen ist, dürfe sich nicht wiederholen. "Deutschland muss natürlich auch die Kontrolle über seine eigenen Grenzen behalten", wenn es eine solche Situation erneut geben sollte. Das Wort "Kontrollverlust" sei 2015 und 2016 in Deutschland zu Recht verwendet worden.



Nachdem die Türkei am Wochenende mitteilte, Flüchtlinge nicht mehr an einer Einreise in die EU hindern zu wollen, haben sich Tausende Menschen auf den Weg zur griechisch-türkischen Grenze gemacht. Die UN gehen von 13.000 Menschen aus, die momentan versuchen, Griechenland zu betreten. Die europäische Grenzschutzagentur Frontex warnte in einem vertraulichen Dokument, es würden selbst dann noch mehr Menschen kommen, wenn die Türkei die Grenze wieder schließen würde.



900.000 Menschen aus Idlib auf der Flucht

An der Grenze im Nordosten Griechenlands sowie auf einigen ägäischen Inseln spielten sich indessen chaotische und teilweise gewaltsame Szenen ab. So drängten griechische Polizisten Flüchtlinge an der Grenze mit Wasserwerfern und Tränengas zurück, während diese die Beamten mit Steinen bewarfen. Auf der Insel Lesbos, deren Flüchtlingslager bereits seit Jahren überfüllt sind, haben Bewohner gegen ankommende Flüchtlinge protestiert und Insassen von Booten nicht an Land gelassen. Auch attackierten einige der Demonstranten Journalisten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen.

Grenzübergänge zwischen der Türkei und Griechenland

Griechenland hat angekündigt, als Reaktion auf die Fluchtbewegung das Asylrecht für einen Monat auszusetzen. In dieser Zeit sollen keine neuen Asylanträge bearbeitet werden. Auch teilte die Regierung mit, die Streitkräfte würden Schießübungen nahe den ägäischen Inseln abhalten. Für alle Sicherheitskräfte rief Griechenland Bereitschaftsalarm aus und hat zudem Unterstützung von Frontex angefordert. Für die Situation macht die Regierung die Türkei verantwortlich, die sich mit der Grenzöffnung "zum Schlepper" mache und Europa erpresse.



Die Türkei begründete die Grenzöffnung mit mangelnder Unterstützung seitens der EU. Europa habe die Verpflichtungen aus dem Türkeiabkommen 2016 nicht erfüllt. Mehr als drei Millionen syrische Flüchtlinge leben in der Türkei, die sie bisher gegen Geldzahlungen der EU am Weiterreisen hinderte. Ursache der aktuellen Fluchtbewegung sind Angriffe der von Russland unterstützten syrischen Regierungsarmee auf die Region Idlib, die bisher von kurdischen Milizen und dem türkischen Militär kontrolliert worden ist. 900.000 Menschen sind seit Beginn der Angriffe im Dezember aus dem Gebiet geflohen.