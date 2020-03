Die frühere Wikileaks-Informantin Chelsea Manning hat versucht, sich im Gefängnis das Leben zu nehmen. Wie ihre Anwälte mitteilten, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht und erholt sich dort. An einer geplanten Anhörung vor einem Bundesgericht am Freitag soll die Whistleblowerin wie geplant teilnehmen, hieß es.

Manning hatte als Soldat Bradley Manning im Irak gedient und der Enthüllungsplattform WikiLeaks Hunderttausende geheime US-Militärdokumente über die Kriege im Irak und in Afghanistan sowie vertrauliche Diplomatendepeschen weitergereicht. Das Material – heruntergeladen von Militärcomputern – wurde 2010 und 2011 veröffentlicht, Manning 2010 festgenommen und im August 2013 wegen Spionage zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt.

Bereits während ihrer Inhaftierung hatte sie mehrere Suizidversuche und einen Hungerstreik unternommen. Durch einen Gnadenerlass des damaligen US-Präsidenten Barack Obama kam Manning 2017 vorzeitig frei.



Seit Mai 2019 sitzt sie erneut in Haft, diesmal in Beugehaft wegen Missachtung des Gerichts. Zuvor hatte sie sich geweigert, über den Wikileaks-Grüner Julian Assange auszusagen. Ihre Anwälte haben ihre Freilassung beantragt, über die in der anstehenden Anhörung beraten werden soll.

So wie im Fall des Australiers Assange, der derzeit in London im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh sitzt, kritisierte der Folter-Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen (UN), Nils Melzer, bereits im vergangenen November Mannings Haftbedingungen. Diese erfüllten "alle konstitutiven Elemente von Folter oder auf andere Weise grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung", schrieb Melzer damals in einem Brief an die US-Regierung.



Anmerkung der Redaktion: ZEIT ONLINE geht behutsam mit dem Thema Suizid um, da es Hinweise darauf gibt, dass bestimmte Formen der Berichterstattung zu Nachahmungsreaktionen führen können. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und sogar geheilt werden.



