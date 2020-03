In Deutschland geht die Sorge um, dass das Land sich in ein zweites Italien verwandeln könnte, in China dagegen trumpft die Regierung seit Tagen mit wundersamen Zahlen auf: Am Dienstag meldete die Nationale Gesundheitskommission in Peking bloß 19 neue Corona-Fälle im ganzen Land. 17 davon in der abgeriegelten Provinz Hubei – und zwei aus dem Ausland "reimportierte" Fälle in der Hauptstadt und in der Provinz Guangdong.



Damit gab es, ­sofern man den offiziellen Zahlen Glauben schenkt, zum dritten Mal in Folge keine lokalen Neuinfektionen mehr in China außerhalb von Hubei. In Wuhan wurden jetzt 12 von 14 temporären Massenquarantänelagern geschlossen. In den verbliebenen zwei Unterkünften befinden sich kaum mehr als hundert Patienten, heißt es.



Der Gefahrenherd hat sich an die internationalen Flughäfen des Landes verlagert: Aus Italien, dem Iran, Südkorea und anderswo bringen Dutzende Reisende das Virus zurück in die Volkrepublik. Die nordchinesische Provinz Gansu meldete 28 "Reimporte" aus Iran. An der Ostküste in der Provinz Zhejiang wurden sieben Auslandschinesen positiv getestet, die aus der norditalienischen Region Bergamo heimgekehrt waren, wo die Gruppe gemeinsam in einem Restaurant arbeitete. In Zhejiang werden Reisende aus Ländern wie Italien, Südkorea, dem Iran und anderen vom Virus stark betroffenen Ländern ab dieser Woche pauschal für zwei Wochen in staatliche Quarantäneunterkünfte gesteckt.

In Peking, Schanghai und anderen chinesischen Metropolen gilt die Regel: Wer aus dem Ausland einreist, muss sich in eine 14-tägige Heimquarantäne begeben. Beamte durchkämmen jedes Flugzeug nach der Landung auf Passagiere mit Husten und Fieber. An die vielen Millionen Chinesen, die im Ausland leben, richtete die Regierung den Appell, in den nächsten Wochen bitte keine Heimatbesuche abzustatten.



Kann man Chinas Zahlen trauen?

In einer ironischen Wendung schottet sich China nun von der Welt ab, nachdem die Welt zunächst China isolierte. Dass die kommunistische Führung den Spieß auf einmal umdrehen kann, ist ein Propagandageschenk für das Regime. Ihre neue Botschaft lautet: Wir haben die Epidemie unter Kontrolle, dank Massenquarantäne, Überwachung und kollektiver Disziplin. Und womöglich, so insinuieren Pekings Diplomaten neuerdings, komme das Virus ja gar nicht aus China: "Wir versuchen immer noch, den Ursprung des Ausbruches zu ermitteln", twitterte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Ende vergangener Woche. Pekings Botschaft in Australien hat bereits E-Mails an Journalisten mit der Forderung verschickt, man solle nicht einfach behaupten, das Virus käme aus China.



Nachdem das Image der Volksrepublik durch die anfängliche Vertuschung und die Behäbigkeit ihrer Behörden schweren Schaden nahm, zeigt Peking jetzt genüsslich mit dem Finger auf andere – und versucht seine drakonischen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen als Vorbild zu vermarkten: "Manche Länder reagieren zu langsam auf das Virus", kommentierte das Parteiorgan Global Times. Nationalistische Influencer posten unter dem Hashtag "Die chinesische Methode ist die einzige Methode, die Erfolg zeigt".



Tatsächlich zeigt sich am rapiden Ausbruch des Virus in der Welt, dass Inkompetenz keine ideologischen Grenzen kennt: Auch in Deutschland und in den USA wird, ähnlich wie zu Beginn in China, viel zu wenig getestet, ließen Behörden wertvolle Wochen ungenutzt verstreichen, in denen die Gesundheitssysteme sich hätten besser vorbereiten können. Wie weit Demokratien gehen können und wollen, um Zwangsmaßnahmen über ihre Bevölkerungen zu verhängen und ob die Mittel, die China der Welt als Lösung präsentiert – Apps, die über die Einhaltung von Ausgangssperren wachen und Ampelcodes, die den Zutritt für Gesunde und Quasi-Aussätzige an öffentlichen Orten regeln – nicht schlimmer sind als die Seuche, ist allerdings die Frage.



Unklar ist auch, ob man den wundersamen Zahlen in China trauen sollte. Da die Volksrepublik nur Infizierte in die Fallstatistik aufnimmt, die Krankheitssymptome aufweisen, ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer der positiv Getesteten weit höher ist, als es den Anschein hat. Als die Vize-Premierministerin Sun Chunlan vergangenen Donnerstag einen Wohnblock in der abgeriegelten Metropole Wuhan besuchte, um die Fortschritte in der Seuchenbekämpfung zu loben, riefen Anwohner von Balkons in den oberen Stockwerken "Alles Fake!" Für einen tatsächlichen Rückgang der Epidemie spricht auf der anderen Seite: Würde eine große Zahl von Menschen in China das Virus weiterhin durch die Gegend tragen, blieben neue Ausbruchscluster sicherlich nicht lange unbemerkt.