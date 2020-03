Eigentlich hat China ganz andere Sorgen. Die Zahl der vom Coronavirus Infizierten steigt zwar inzwischen langsamer, aber noch befindet sich das Land im Ausnahmezustand. Am Dienstag dieser Woche waren 80.152 Bürger der Volksrepublik am Virus erkrankt, 2.945 Menschen waren daran gestorben. In der Provinz Hubei leben bis heute rund 50 Millionen Menschen unter Quarantäne, nach wie vor ruht überall in der Volksrepublik in Tausenden von Fabriken und Büros die Arbeit.

So groß diese Sorgen sind, der Alltag geht weiter, auch der politische Alltag in seiner manchmal fürchterlichen Routine. Insbesondere beim Vorgehen von Polizei und Justiz gegen kritische Köpfe und unliebsame Meinungen. Für die ganz normale Repression gibt es leider keine Auszeit.

So verurteilte ein Gericht in der Stadt Ningbo am Montag voriger Woche den ehemals in Hongkong tätigen Verleger und Buchhändler Gui Minhai zu zehn Jahren Gefängnis, weil er Staatsgeheimnisse an das Ausland weitergegeben habe. Gui gehörte zu einer Gruppe von fünf Hongkonger Buchhändlern, die im Jahr 2015 in die Volksrepublik verschleppt wurden. Er selbst wurde damals aus seinem Feriendomizil in Thailand entführt. In der ehemaligen britischen Kolonie erschütterte die Verschleppung die ohnehin geringe Hoffnung, China werde – wie von Peking zugesichert – die rechtsstaatlichen Garantien in der Stadt wahren.

Gui Minhai besitzt seit 1996 auch die schwedische Staatsangehörigkeit; nach dem Massaker am Platz des Himmlischen Friedens 1989 hatte er in dem skandinavischen Staat Zuflucht gefunden. Aber Schweden vermochte den in sein Heimatland zurückgekehrten Bürger nicht zu schützen. Guis Verhaftung und jetzt seine Verurteilung haben zu erheblichen Spannungen zwischen beiden Ländern geführt. Chinas Botschafter in Stockholm, ein Scharfmacher der besonders undiplomatischen Art, trug mit erstaunlichen Drohungen ("Wir verwöhnen unsere Freunde mit gutem Wein, aber für unsere Feinde haben wir Gewehre") dazu bei. Da war Gui Minhai gerade in Abwesenheit mit dem Tucholsky-Preis ausgezeichnet worden.

Verfolgungsroutine auch in Hongkong selbst. Dort wurde am vergangenen Freitag der Zeitungsverleger Jimmy Lai festgenommen und angeklagt, weil er an einer nicht genehmigten Protestveranstaltung teilgenommen habe. Seit Jahren unterstützt Lai, der 1995 die regimekritische Zeitung Apple Daily gegründet hat, die Demokratiebewegung in der Stadt mit großem persönlichem Mut. Von der Zentralregierung hat er sich nicht einschüchtern lassen. Für sie ist er ein Unruhestifter und Verräter, der sich in den Dienst Amerikas gestellt habe. Im Juli 2019 traf Jimmy Lai bei einem Besuch in Washington Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Mike Pompeo. Seitdem ist er endgültig als Vaterlandsverräter abgestempelt, dem es nicht um die Demokratie in Hongkong gehe, sondern um die Eindämmung Chinas.

Das ohnehin vollkommen vergiftete Klima zwischen China und den Vereinigten Staaten erschwert nun auch die Arbeit der Journalisten beider Länder. Die chinesische Regierung hat gerade drei Korrespondenten des Wall Street Journal aufgefordert, das Land zu verlassen. Die Ausweisung ist die Strafe für einen Kommentar des Politikprofessors Walter Russell Mead am 3. Februar im Journal, in dem er unter der Überschrift "China ist der wahre kranke Mann Asiens" den Umgang Pekings mit der Corona-Epidemie kritisierte. Der Sprecher des Außenministeriums begründete den Entzug der Akkreditierung mit den Worten: "Die chinesische Bevölkerung heißt Medien, die sich rassistisch und diskriminierend äußern und China böswillig verleumden und beleidigen, nicht willkommen."

Es dauerte keine zwei Wochen, bis die Antwort aus Washington kam. Pekinger Staatsmedien müssen die Zahl ihrer Mitarbeiter in den USA, die einen chinesischen Pass haben, um mehr als ein Drittel reduzieren. Zu den Medien zählen die Nachrichtenagentur Xinhua und der staatliche Fernsehsender CGTN. US-Außenminister Mike Pompeo begründete den Schritt mit der Überwachung und Schikane amerikanischer und anderer ausländischer Journalisten in China, die sich seit Jahren verschärft habe.

Damit hat Pompeo zweifellos recht. Dies zeigt ein Bericht, den der Club der Auslandskorrespondenten in China soeben vorgelegt hat. Danach sagten acht von zehn Journalisten, sie seien in ihrer Arbeit behindert worden. Und Pompeo hat auch recht, wenn er sagt, dass Zensur "tödliche Folgen" haben könne. Natürlich hätte eine freie Berichterstattung helfen können, die Ausbreitung des Virus früher zu erkennen und schneller zu bekämpfen.

Doch dies ist der falsche Augenblick, um zwischen den USA und China nach dem Handelskrieg nun auch noch einen "Medienkrieg" (Washington Post) zu entfachen. Die Corona-Epidemie ist eine globale Herausforderung, der über alle Grenzen hinweg gemeinsam begegnet werden muss. Jetzt kommt es auf gegenseitige Hilfe und praktische Zusammenarbeit an. Für Grundsatzdebatten bleibt danach Zeit genug.

Eigentlich müsste der Kampf gegen die Epidemie oberste Priorität haben. Vieles relativiert sich angesichts dieser Herausforderung. Aber offenkundig ist es schwer, aus den politischen Gräben herauszufinden. Das gilt für die Sicherheitsbehörden in China genauso wie für manchen neuen Kalten Krieger im Westen. Was ein Jammer ist. Schließlich gibt es derzeit andere Sorgen.