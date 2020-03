Große Krisen sind auch Zeiten großer Prognosen. Was wurde in der Finanzkrise nicht alles vorausgesagt: Es werde zu einer Hyperinflation kommen, weil die Zentralbanken so viel Geld in die Wirtschaft pumpen (tatsächlich gingen die Inflationsraten zurück). Deutschland sei wegen seiner Exportabhängigkeit wirtschaftlich am Ende (tatsächlich erlebte das Land nach einem kurzen Einbruch eine der längsten Aufschwungphasen seiner Geschichte).

Wenn es also eine Lehre aus den Ereignissen nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers gibt, dann die: In hochdynamischen Situationen ist Demut angebracht.

Das gilt auch für Prognosen die USA betreffend. Dort hat sich der Ansatz von Donald Trump nicht unbedingt als sonderlich erfolgreich erwiesen. Der Präsident hat sich erst über das Virus lustig gemacht, jetzt bezeichnet er es als "Feind der Welt" und kündigt in einer Ansprache an die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger an, sich der Sache voll und ganz anzunehmen. Mit drastischen Maßnahmen: Für Reisende aus Europa wurde ein 30-tägiges Einreiseverbot verhängt. US-Amerikaner, die sich bei Einreise testen lassen, sind ausgenommen. Ebenso Reisende aus Großbritannien.

Aber bedeutet diese erzwungene Kehrtwende, dass Trump eine zweite Amtszeit vergessen kann? Nicht unbedingt. Krisen stärken fast immer die Exekutive – und ein Blender wie Trump wird sicher Mittel und Wege finden, sich als oberster Krisenmanager zu inszenieren. Vielleicht durchschaut die Bevölkerung das Schauspiel, vielleicht aber auch nicht, zumal er sich darauf verlassen kann, dass die ihm ergebenen konservativen Medien dem Präsidenten dabei behilflich sein werden.

Das ist in diesem Zusammenhang nur eine der Unwägbarkeiten. Weitere sind: Wie wirkt sich das Virus auf den Wahlkampf aus? Werden Veranstaltungen abgesagt und wer profitiert davon? Wer lässt sich durch die Ansteckungsrisiken vor einem Gang zur Wahl abhalten? Finden die Wahlen überhaupt statt oder werden sie verschoben – und wenn ja: Wie lange? Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Coronakrise Trump am Ende über verschlungene Pfade genau das beschert, was er unbedingt will: four more years.



Eine Art wirtschaftliche Zwangspause

So wie überhaupt die möglichen politischen Folgen der Epidemie durchaus extrem sein können. Ist das Virus der gemeinsame Feind, der die Menschheit wieder zusammenbringt und den Rückzug ins Nationale beendet? Im Moment sieht es noch nicht danach aus, aber denkbar wäre es. Der Multilateralismus der Nachkriegsjahre war schließlich auch eine Antwort auf die Bedrohung durch Krieg und Faschismus.

Oder entwickelt sich die Krankheit umgekehrt zur Gefahr für die öffentliche Ordnung. Was passiert, wenn das Virus Minister, Parlamentarier und Staatschefs in die Quarantäne zwingt oder – wie im Fall Irans – tötet? Wie steht es um die Verteidigungsbereitschaft eines Landes, wenn Armeen befallen werden? Wenn Geheimdienste oder Polizisten ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen können. Das alles sind keine wahrscheinlichen Szenarien, aber komplett ausschließen kann man sie auch nicht.

Auch die ökonomischen Folgen der Krise sind in Wahrheit schwer abzuschätzen. Die staatlichen Eingriffe zum Schutz der Bevölkerung haben eine Art wirtschaftlicher Zwangspause herbeigeführt: Geschäfte werden geschlossen, Flüge abgesagt, Fabriken stillgelegt. Wenn der Staat durch geeignete Stützungsmaßnahmen Massenpleiten verhindert, sollte es nach aller Erfahrung schnell wieder aufwärts gehen, wenn das Virus eingedämmt ist.

Das erscheint nach wie vor ein sehr plausibler Gang der Dinge zu sein. Dennoch kann es auch anders kommen. Denn noch ist unklar, ob es wirklich gelingen wird, die wirtschaftliche Substanz durch staatliche Hilfen über Wochen und vielleicht Monate soweit zu erhalten, dass die Bänder dann wieder anlaufen können. Die ganze Angelegenheit ist wirtschaftspolitisches Experiment mit ungewissem Ausgang.

Wenn jetzt schnell die richtigen Maßnahmen eingeleitet werden, dann lässt sich diese Krise politisch, medizinisch und ökonomisch in den Griff bekommen. Aber mit Prognosen sollte man in diesen Tagen eher vorsichtig sein.