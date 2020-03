Jan Zielonka ist Professor für Politik und Internationale Beziehungen an der Universität Venedig, Ca Foscari, und der Autor von "Konterrevolution. Der Rückzug des liberalen Europa" (Campus 2019). Bis 2020 war er Ralf Dahrendorf Professorial Fellow am St. Antony's College an der Universität Oxford.

Von Madrid bis Paris, von Berlin bis Warschau scheint der Nationalstaat eine bemerkenswerte Renaissance zu erleben. Die Grenzen sind zurück und mit ihnen nationale Selbstsucht und Egoismus. Jede nationale Regierung konzentriert sich auf ihr eigenes Volk und behauptet, besser auf die Bekämpfung der Krise vorbereitet zu sein als ihre Nachbarn.

Quasi über Nacht haben die nationalen Hauptstädte ihre Souveränität von der EU zurückgeholt – ohne ihre eigenen Völker oder die Institutionen in Brüssel um Erlaubnis zu bitten. Sie regieren per Dekret, als wären sie im Krieg. "Wir führen Krieg", erklärte Emmanuel Macron und schickte das Militär auf die Straßen, um die drakonischen Befehle zu überwachen. Andere Regierungschefs sind dem Beispiel Frankreichs mehr oder weniger gefolgt.

Der Ausbruch des Coronavirus scheint den Lauf der Geschichte umzukehren. Vorbei sind die Globalisierung und die europäische Integration. Zurück ist der heldenhafte Kampf der Staaten um das nationale Überleben. Es sieht so aus, als ob dies wieder einmal alternativlos ist.



Der öffentliche Sektor kehrt zurück

Das Szenario von der Rückkehr des Nationalstaats kommt mir bekannt vor, ist aber irreführend. Das Coronavirus hat zwar gezeigt, dass staatliche Autorität diesen Notfall bewältigen muss, aber ebenjene Autorität ist unterschiedlich verteilt: teilweise auf lokaler Ebene, teilweise auf nationalstaatlicher Ebene und teilweise auf europäischer Ebene.

In den vergangenen drei Jahrzehnten ist der Privatsektor auf Kosten des öffentlichen Sektors stark gewachsen. Gewinne wurden in der Regel privatisiert, während der Staat die Risiken trug. Das Coronavirus stellt ein Risiko historischen Ausmaßes dar, und es ist der öffentliche Sektor, der jetzt wieder gerufen wird. Und der öffentliche Sektor ist gekommen, zurückgekehrt, um zu bleiben – wie es nach dem Zweiten Weltkrieg zuletzt der Fall war.

Dieses Mal wird der öffentliche Sektor jedoch zunehmend auf verschiedenen territorialen Ebenen operieren müssen. Das bedeutet, dass einzelne Staaten innerhalb eines komplexen Netzwerks agieren müssen, wenn sie weiterhin nutzbringend und legitimiert bleiben wollen.



Ohne die lokale Ebene geht es nicht

Das Coronavirus hat das wahre Ausmaß der törichten, neoliberalen Vernachlässigung des öffentlichen Sektors aufgedeckt. Heute wagt es niemand in Europa, zu behaupten, dass private Krankenhäuser das Virus besser bekämpfen können als öffentliche Einrichtungen. Unterbezahlte Krankenschwestern aus gerade diesen öffentlichen Krankenhäusern sind heute wertvoller als private Gesundheitsberater. Öffentliche Krankenhäuser und deren medizinisches Personal sowie Pflegekräfte sind üblicherweise den Kommunen unterstellt und auf Medikamente und Geräte angewiesen, die in anderen Ländern hergestellt werden. Die kommunalen Behörden sind zunehmend unzufrieden mit Direktiven aus den Zentralregierungen, vor allem, weil sie bundesweite Lösungen für unzureichend halten, um mit ihnen die lokalen Umstände zu bewältigen.

Ein Staat nach dem anderen verspricht nicht nur für seine Krankenhäuser finanzielle Hilfen, sondern auch für seine Unternehmen und Arbeitnehmer. Diese Versprechen können jedoch nur umgesetzt werden, wenn es eine gemeinsame Lösung innerhalb der Eurozone, der EU und möglicherweise auch innerhalb der G7 und des IWF gibt. Die tatsächlichen Auswirkungen dieser Finanzhilfen werden auch von der Reaktion der länderübergreifend operierenden Märkte abhängen. Und wieder werden die Politiker auf nationaler Ebene ohne die Zusammenarbeit der kommunalen Behörden ihre Verpflichtungen nicht erfüllen können.