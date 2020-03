Die britische Regierung hat seit Montag drastisch verschärfte Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus verkündet und ihren politischen Kurs mit Blick auf die Epidemie komplett geändert. Zuerst war die Politik der britischen Regierung darauf ausgerichtet, der Krankheit weitgehend freien Lauf zu lassen, die Infektionen "nur" zu reduzieren, um so auf Dauer über eine langsam sich verbreitende Krankheit und Gesundheit der Bevölkerung sogenannte Herdenimmunität zu erlangen. Damit wollte die Regierung einer schlimmeren zweiten Welle der Epidemie vorbeugen. Jetzt hat sie diese Politik aufgegeben und strebt – wie in anderen Ländern auch – die drastische Unterdrückung der Infektionen und damit der Krankheit an. Es ist eine dramatische Kehrtwende in der schlimmsten Gesundheitskrise des Landes seit dem Zweiten Weltkrieg.



Auf einer nun täglich von der Regierung abgehaltenen Pressekonferenz erklärten Premier Boris Johnson und die Regierungsberater für Wissenschaft, Patrick Vallance, und Gesundheit, Chris Whitty, dass Großbritannien kurz vor einer sich rasant ausweitenden Welle der Infektionen stehe. Eine beunruhigende Studie der Covid-19-Gruppe von Wissenschaftlern des Imperial College ist nach neuen Hochrechnungen und Daten aus Italien zu folgendem Schluss gekommen: Würden die britische und amerikanische Regierung ihren zunächst eingeschlagenen Kurs beibehalten, würde die Epidemie für Großbritannien bis zu 250.000 Tote und für die USA bis zu 1,2 Millionen Tote bedeuten.

Die Strategie des langsam gestreckten Krankheitsverlaufs hätte in Großbritannien zwar den Höhepunkt der Krankheitsfälle in der Epidemie um zwei Drittel reduziert. Aber die Epidemie hätte den Gesundheitsdienst NHS dennoch dramatisch überfordert. "Damit zeigt sich, dass die Unterdrückungsstrategie die bevorzugte Strategie sein muss", warnen die Wissenschaftler. "Dieses Ergebnis ist in Großbritannien erst in den vergangenen Tagen klar geworden, vor allem nachdem neue Daten der Belastung des Gesundheitssektors in Italien und der begrenzten Kapazität des NHS bekannt geworden sind", heißt es in der Studie. Während offizielle Statistiken wegen der relativ spärlichen Testverfahren in Großbritannien bisher nur offiziell erfasste Krankheitsfälle von etwas mehr als 1.500 Menschen zeigten, liege, so die wissenschaftliche Hochrechnung, die Dunkelziffer in Wirklichkeit bereits bei bis zu 50.000 Fällen.



Maßnahmen für Monate einhalten

Die Zahl der an Covid-19 verstorbenen Patienten hat sich über das Wochenende hinweg in Großbritannien auf über 50 Patienten mehr als verdoppelt mit jetzt zu erwartender stark steigender Tendenz. Mehr noch: London zeichnet sich mit mehr als 300 offiziell nachgewiesenen Corona-Fällen als Zentrum der Epidemie in Großbritannien ab. "Der Zeitpunkt ist daher gekommen, jetzt härter zu reagieren", warnte Johnson.



Daher werden in Großbritannien nun Maßnahmen getroffen, die vergangene Woche so schnell noch gar nicht spruchreif waren. Sie werden in Kürze voraussichtlich nochmals verschärft. Die Wissenschaftler warnen in der Studie, dass die Maßnahmen etwa fünf Monate eingehalten werden müssten – die Regierung hat bisher vermieden, das so deutlich zu sagen. Die Studie erklärt, dass die Schließung von Schulen und Universitäten für die Isolation der Bevölkerung zu Hause wichtig sei. Dies hat die Regierung noch nicht verordnet – wohl, weil auf die Osterferien gewartet wird.



Ab sofort soll jeder in Großbritannien, vor allem aber die Bewohner Londons, jeglichen nicht notwendigen Sozialkontakt unterlassen, von zu Hause arbeiten und auf nicht notwendige Fahrten und Reisen verzichten. Vom Besuch von Restaurants, Pubs, Theater und Kino werde streng abgeraten. Massenveranstaltungen sollten vermieden werden.