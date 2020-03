An Tag eins der umfassendsten Ausgangssperre der Welt herrscht in Indien vor allem Verwirrung: Was ist erlaubt? Wenn man gar nicht mehr vor die Tür darf, wie kommt man dann an Essen? Und wie beweise ich, dass ich nur einkaufen gehen will? Fragen, die in jedem Land gestellt werden, aber in einer Demokratie dieser Größe und Diversität ein neues Ausmaß erreichen.

"Ich habe als erstes unsere Vorräte überprüft", sagt Aanchal Tuli. Danach sei sie schnell zur Apotheke, um Medikamente aufzustocken. Die 29-Jährige lebt in Gurgaon, etwa 30 Kilometer südwestlich von Indiens Hauptstadt Neu-Delhi und arbeitet als Hochzeitsplanerin. Wie in vielen Teilen des Landes wurden auch hier in den letzten zwei Wochen öffentliche Aktivitäten nach und nach eingeschränkt. Tuli selbst sitzt seit einer Woche zu Hause, als eine der letzten in ihrem Freundeskreis. Sie habe die Situation lange nicht ernst genommen. Nach Dienstagabend besteht aber auch in Indien kein Zweifel mehr: Die Gefahr ist echt.

"Um das Land und seine Bürger zu beschützen, wird es ab Mitternacht allen Menschen verboten sein, ihr Zuhause zu verlassen", verkündete Modi in einer Fernsehansprache. 1,3 Milliarden Bürger sind davon betroffen. Drei Wochen sollen sie in ihren Häusern bleiben, sollen eine imaginäre Linie vor ihre Türschwellen ziehen und diese nicht übertreten. Wer es doch täte, mahnte Modi, laufe Gefahr eine gefährliche Pandemie nach Hause zu bringen – und das Land um 21 Jahre zurückzuwerfen.

Mit seiner Warnung appellierte Modi an die Bürger, das Coronavirus endlich ernst zu nehmen. Am Samstag erst hatte der Regierungschef zu einer eintägigen, landesweiten Ausgangssperre aufgerufen. Um 17 Uhr sollten alle Bürger vor ihre Türen treten und für das Personal im Gesundheitswesen klatschen, wie bereits in vielen europäischen Ländern geschehen. Es war ein Test – und für viele auch ein Grund zum Feiern.



Indien wurde von der WHO gelobt

In den sozialen Medien verbreiteten sich Videos von Menschenmassen, die gemeinsam auf den Straßen tanzten und auf Blechteller schlugen. In seiner Ansprache am Dienstag schlug Modi daher einen besonders dringlichen Ton an, zitierte Zahlen der WHO und verwies auf andere, entwickelte Länder, die es trotz guter Gesundheitsversorgung nicht geschafft hätten, das Coronavirus einzudämmen.

Was er nicht sagte, war, wie die Menschen sich in dieser Zeit versorgen sollten. Noch am Abend bildeten sich im ganzen Land lange Schlangen an Supermärkten und Geldautomaten. Modi twitterte daraufhin in großen Lettern: "Es gibt keinen Grund zur Panik."

Für Aanchal Tuli fühlte es sich trotzdem ein bisschen danach an. Kurz nach der Ansprache telefonierte sie mit Freunden und Familie, in WhatsApp-Gruppen wurden Informationen und Gedanken sortiert. Erst nach der Ansprache teilte die Regierung eine Direktive, die auflistete, welche Dienste weiterhin bestehen werden.

Bisher hat Indien in der Corona-Pandemie überraschend besonnen reagiert, wofür es auch von der WHO gelobt wurde. Bereits im Februar begann das Land mit Temperaturmessungen an Flughäfen, Reisedaten wurden aufgenommen, Reisende mit einem Stempel versehen, der das Ende ihrer Selbstquarantäne festhält. Die Nachverfolgung findet unter anderem über WhatsApp-Gruppen statt.