Es ist beinahe acht Uhr abends als Mamta mit ihren vier Kindern und ihrem Mann, müde und hungrig, wieder vor ihrer Backsteinhütte stehen. 13 Stunden waren sie unterwegs, von Delhis Westen Tilak Nagar bis in den Südosten der indischen Hauptstadt. Mehr als 30 Kilometer zu Fuß, in Flip-Flops, mit Baby auf dem Arm, ein paar Tropfen Wasser in einer leeren Zweiliter-Colaflasche und Bündel mit Habseligkeiten auf dem Kopf. "Wir haben gehört, dass dort Busse fahren. Aber die Polizei hat uns zurückgeschickt."



Die Familie wollte in den angrenzenden Bundesstaat Madhya Pradesh, wo der Rest ihrer Verwandschaft lebt. Jeden Frühling helfen sie dort bei der Ernte, den Rest des Jahres arbeiten sie als Tagelöhner auf Baustellen in Delhi. Aber die stehen still, seit der indische Premierminister Narendra Modi vor gut einer Woche einen Lockdown verhängt hat.



"Es gibt keinen anderen Weg"

Es ist die größte und umfassendste Ausgangssperre der Welt: 1,37 Milliarden Menschen sollen für drei Wochen ihre Häuser nicht verlassen, außer um notwendige Besorgungen zu machen. Bundesstaaten haben ihre Grenzen geschlossen, es fahren weder Züge, noch Busse, alle Inlands- und Auslandsflüge wurden ausgesetzt. Indien hatte zuvor noch Bürgerinnen und Bürger aus anderen Ländern zurückgeholt.

Womit die Regierung offenbar nicht gerechnet hatte: Auch die Millionen von Wanderarbeitern in indischen Metropolen wollen nach Hause. Videos zeigen dicht gedrängte Menschenmassen an Busbahnhöfen in Delhi und entlang der Highways, die sich zu Fuß auf den Weg machten. Hunderte von Kilometern, manche in Schlappen, ohne Essen und bei über 30 Grad. Ein Mann ist auf dem Weg von Delhi nach Madhya Pradesh, wo auch Mamtas Familie hinwollte, bereits gestorben, vermutlich vor Erschöpfung. Er klagte aber auch über einen stechenden Schmerz in der Brust. Ein hochrangiger Anwalt am obersten Gerichtshof fragt: "Wer übernimmt Verantwortung für die menschliche Tragödie, die sich im demokratischen Indien entfaltet?"



Der Premierminister hat sich zumindest schon mal entschuldigt. In einer Radioansprache bat er seine Mitbürger um Vergebung und Verständnis: "Es gibt keinen anderen Weg."



Sulakshana Nandi sieht das anders. Sie ist Co-Vorsitzende des People's Health Movement, einer globalen Vereinigung von Gesundheitsaktivisten, Expertinnen und Organisationen vor allem aus Entwicklungsländern, und lebt in Rajpur, im zentralindischen Bundesstaat Chhattisgarh. Die Ausgangssperre hätte früher angekündigt, die Leute darauf vorbereiten werden können, findet sie. Modi hatte die Bevölkerung gegen acht Uhr am Abend des 24. März in einer Fernsehansprache über den Lockdown informiert. Vier Stunden später trat er in Kraft. Kritisiert wird, dass der Premierminister Angst schürte, ohne zu erklären, wie die Versorgung der Bevölkerung gesichert werde. Landesweit führte das zu spätabendlichen Panikkäufen.



Die arme Bevölkerung aber könne keine Vorräte lagern, habe schon am nächsten Tag kein Essen mehr und auch kein Geld, sagt Nandi. Viele hausten auf den Baustellen, auf denen sie arbeiten. Wenn die schließen, müssen die Arbeiter gehen. "Man könnte denken, die Regierung ist dumm, weil sie nicht verstanden hat, wozu so ein Lockdown führen wird. Und wenn sie nicht dumm ist, dann ist sie absolut fahrlässig."