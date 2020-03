Iran ist nach den USA, Spanien, Italien und China ein Zentrum des Coronavirus und Spitzenreiter im Nahen Osten. Doch die Führung verschleiert das Ausmaß der Krise lieber, anstatt angemessen auf sie zu reagieren, berichtet die ARD-Korrespondentin Natalie Amiri aus Teheran.

Das Wohnzimmer von Mariam und ihrem Ehemann wäre normalerweise in dieser Jahreszeit voll mit herumtollenden Kindern und lachenden Großeltern, die ihren Enkeln zur Feier des iranischen Neujahrsfests Nouruz Geld in die Hand drücken. Doch dieses Jahr sitzen die beiden allein zu Hause in der iranischen Provinzstadt Yazd, etwa 630 Kilometer südlich von Teheran, vor ihrem Haft Sin – einem Tisch, der mit sieben symbolträchtigen Bestandteilen gedeckt wird. Sieben Sachen, die mit S beginnen wie Sonbol (Hyazinthe – steht für Freundschaft) oder Serke (Essig – steht für Geduld), die im neuen Jahr Zuversicht, Glück, Freude und Gesundheit bringen sollen.



Natalie Amiri ist die Iran-Korrespondentin der ARD. Sie lebt in Teheran.

Mariam und ihr Mann sind verängstigt. Aus Angst vor Repressionen wollen sie nicht kenntlich werden. Wir erreichen das Paar über WhatsApp: "Der Staat informiert uns viel zu wenig", sagt Mariam. "Es gibt keine angemessenen Maßnahmen. Es gibt keine klaren Verhaltensregeln. Sonst haben die Herrschenden hier keine Hemmungen, unsere Freiheit einzuschränken, aber jetzt, wo es um Leben und Tod geht, da kamen viel zu spät Anweisungen, dass die Menschen zu Hause bleiben sollen."

Am 1. April ist Sizdah bedar, der dreizehnte Tag im neuen Kalenderjahr. An diesem Tag ist es Brauch, dass die Menschen nach draußen gehen und picknicken. Daraus wird nichts. Irans Präsident Rohani verkündete am 25. März, dass sämtliche Parks geschlossen werden. Viel zu spät, kritisieren viele im Land.

Iran ist nach den USA, Spanien, Italien und China mit aktuell 41.495 Infizierten und 2.757 Toten ein Zentrum des Coronavirus und Spitzenreiter im Nahen Osten. Über Hundert Tote werden täglich offiziell zugegeben, seit Wochen geht das schon so. Das Gesundheitsministerium veröffentlicht seit Ende Februar einmal pro Tag in einer Pressekonferenz neue Zahlen. Viele zweifeln diese Zahlen an. Offiziell wurde zum ersten Mal am 19. Februar von Corona-Fällen gesprochen. Zwei Personen wurden an diesem Tag in der religiösen Stadt Ghom positiv getestet, hieß es. Später am Tag räumte das Gesundheitsministerium ihren Tod ein.

Der Ursprung des Ausbruchs der Corona-Epidemie im Iran liegt in Ghom. Die "heilige Stadt" ist Pilgerziel von Millionen Gläubigen im Jahr. Um die 700 chinesische Studenten besuchen dort Vorlesungen über schiitische Theologie. Durch sie soll das Virus aus China in den Iran gekommen sein. Irans Beziehungen zu China sind schon lange eng, die westlichen Sanktionen haben das befördert. Iranische Händler füllten die Flüge der iranischen Fluggesellschaft Mahan, die mehrmals wöchentlich chinesische Flughäfen ansteuerte.



Schon im Januar hörte man von überlasteten Krankenhäusern und überfüllten Arztpraxen in Ghom. Sie alle kämpften mit einer Welle von Patienten, die die gleichen Symptome hatten: Atemnot, Reizhusten, Fieber. Informationen über die dramatische Situation in der religiösen Stadt wurden vom Regime als "Fake News" aus dem Ausland abgetan. Das Virus war höchstwahrscheinlich schon seit Anfang Januar in Ghom. Doch erst am 16. März wurden die religiösen Schreine von staatlicher Seite geschlossen. Am 16. März gab der Verkehrsminister bekannt, dass die Flüge nach China nur noch als Luftfracht-Flüge ohne Passagiere durchgeführt würden.



Die Bevölkerung wurde nicht informiert

Nicht nur das Virus war früh im Land, auch das Wissen über seine Gefährlichkeit. Es wurde aus politischen Gründen unterdrückt. Bereits Anfang Januar fiel der Oberkrankenschwester Sadaf P. im Day Hospital in Teheran auf, dass immer mehr Patienten eingeliefert wurden, die ähnliche Symptome aufwiesen. Sie schildert nun am Telefon, wie sie früh zur Zeugin des Corona-Ausbruchs wurde. Auch sie möchte zu ihrem eigenen Schutz anonymisiert werden. Sie berichtet, wie das iranische Gesundheitsministerium bereits Anfang Januar in einem Rundschreiben an ihr Krankenhaus erste allgemeine Informationen über ein Virus mit dem Namen Covid-19 schickte.



Das Day Hospital evakuierte Mitte des Monats die Intensivstation für Kinder, sie wurde gebraucht für Patienten, die täglich mehr wurden. Ihre Symptome: Atemnot, Reizhusten, Fieber. Sadaf P. merkte, dass dies keine normale Entwicklung ist. Das Gesundheitsministerium gab ab dann fortlaufend per Mail Informationen an die Krankenhäuser durch. Vertraulich. Auch das Day Hospital in Teheran wurde informiert. Die Bevölkerung nicht.

So funktioniert das in einem Staat, in dem es keine freien Medien gibt, denen Dokumente zugespielt werden könnten, wenn die Politik etwas vertuschen will. Das Regime steckt in einer bedrohlichen Vertrauenskrise, seit staatliche Stellen im Januar den Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine mit 176 Insassen drei Tage lang leugneten.



Man konnte schon deshalb annehmen, dass viele Bürger am 21. Februar nicht zur Wahl gehen würden, um ihrem Protest Ausdruck zu geben. Die Islamische Republik kennt keine freien Wahlen, paradoxerweise ist eben darum eine hohe Wahlbeteiligung wichtig zur Legitimation des Regimes. Informationen über ein hoch ansteckendes Virus, das im Land zirkuliert, kamen da sehr ungelegen.

So wurde zurückgehalten, was man längst über das neue Virus wusste. Die Wahlen wurden durchgeführt. Die Wahlbeteiligung war zwar so gering wie nie zuvor – kurz danach schoss jedoch die Zahl derjenigen, die mit Symptomen von Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, in die Höhe.