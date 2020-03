Tel Aviv, die Stadt, die bekanntermaßen niemals schläft, ist inzwischen genauso eine Geisterstadt wie viele andere weltweit. Als man in Deutschland und anderswo noch zögerte, die Freiheitsrechte der Bevölkerung einzuschränken, hatte Israel bereits Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus ergriffen. Quarantänebestimmungen wurden durchgesetzt, vor zehn Tagen folgte dann ein partieller Lockdown. Doch die Zahl der Erkrankten steigt im Augenblick weiter an.

Während die Bevölkerung wie überall auf der Welt in Angst zu Hause verweilen muss, während die Wirtschaft auch in Israel schwankt und die Arbeitslosenquote inzwischen bei über sechzehn Prozent liegt, vollzieht sich im jüdischen Staat ein Paralleldrama, das man als Staats- und Verfassungskrise bezeichnen muss.

Seit einem Jahr hat Israel keine gewählte Regierung mehr. Benjamin Netanjahu, dem nur noch "kommissarisch verwaltenden" Premier des Landes, ist es in nunmehr drei Wahlgängen innerhalb von zwölf Monaten nicht gelungen, eine Mehrheit in der Knesset zu gewinnen. Die Opposition, die bei der letzten Wahl auf insgesamt 62 Stimmen kam und damit im israelischen Parlament die Mehrheit stellt, will nun endgültig dafür sorgen, dass Netanjahu keine Chance mehr hat, jemals eine Regierung zu bilden. Denn Netanjahu ist in drei Fällen wegen Korruption angeklagt. Doch der Premier und seine politischen Freunde versuchen seit Wochen genau das zu verhindern und sind dafür bereit, die letzten Grundpfeiler der Demokratie abzuschaffen.

Der Parlamentspräsident Juli Edelstein, der zu Netanjahus Likud-Partei gehört, hatte vergangene Woche die erste Sitzung der neu zusammengetretenen Knesset nach wenigen Minuten abgebrochen, um die Bildung parlamentarischer Kontrollausschüsse zu verhindern. Am morgigen Mittwoch wird nun vermutlich endgültig über die Zukunft der israelischen Demokratie entschieden.



Denn Edelstein will seine Abwahl als Parlamentspräsident und die Abstimmung über einen entscheidenden Antrag in der Knesset verhindern. Die Opposition hingegen will mit ihrer Mehrheit ein Gesetz verabschieden, das einem Angeklagten verbietet, eine Regierung zu bilden. Das richtet sich natürlich gegen Netanjahu, dessen Justizminister bereits dafür gesorgt hatte, dass dessen Korruptionsprozess wegen Corona auf Mitte Mai verschoben wurde.

Die mehrheitliche Opposition, bestehend aus Benny Gantz' Blau-Weiß-Fraktion, der arabischen Vereinten Liste, dem linken Block um Meretz und Arbeitspartei, sowie Avigdor Liebermans Unser-Haus-Israel-Partei, hat das Recht und die Möglichkeit, einen neuen Parlamentspräsidenten wählen zu lassen. Wenn Edelstein gehen müsste, könnte der Gesetzesantrag gegen Netanjahu ohne Probleme im Parlament durchkommen.



Blau-Weiß und andere Organisationen des Landes hatten dazu das Oberste Gericht angerufen. Dieses hat nun erklärt, Edelstein müsse eine Abstimmung zulassen. Doch der weigert sich weiterhin. Der aus der ehemaligen Sowjetunion stammende Parlamentspräsident erklärte: Was das Oberste Gericht mache, sei ein nicht zulässiger Eingriff in die Parlamentsgeschäfte. Andere Likud-Politiker sprachen von einem "Coup" und lehnten es ab, der Entscheidung des Gerichts zu folgen. Das Oberste Gericht hat nun den morgigen Mittwoch als Stichtag angesetzt, an dem Edelstein spätestens die Knesset zusammentreten lassen muss, um die Wahl eines neuen Parlamentspräsidenten zuzulassen.