Seit die EU-Regierungen wegen der Corona-Krise die Grenzen geschlossen haben, geht die Angst um, die EU könnte vor einer Welle des Nationalismus stehen, die die Union zerstören könnte. Tatsächlich sind die Nationalstaaten in dieser Krise die Hauptakteure, die Grenzen schließen, Ausgangssperren verhängen und Notstandsregelungen in Kraft setzen. Europa teilt sich: Während in Italien die Krankenhäuser überlaufen, wird in Stockholms Kneipen Bier ausgeschenkt. In den ersten Wochen, seit das Virus angekommen ist, wirkt es so, als kämpfe und überlebe jeder für sich allein.

Ist Corona also ein Verbündeter des Nationalismus und Isolationismus? So einfach ist es nicht. Denn zugleich wird in stärker betroffenen Ländern die Belastungsgrenze der Nationalstaaten klar sichtbar. In Italien zum Beispiel, das nun zunehmend Hilfe aus der EU bekommt. Die Bürger scheinen überhaupt wieder mehr die Demokraten und weniger die Nationalisten zu schätzen. In Italien legen die regierenden Sozialdemokraten in Umfragen zu, in den Niederlanden die Liberalkonservativen, in Deutschland gewinnt die CDU/CSU kräftig, derweil die AfD in einer aktuellen Forsa-Umfrage auf neun Prozent fällt.

Freizügigkeit und bürgerliche Freiheiten werden eingeschränkt

Die Corona-Krise stärkt den Nationalismus derzeit nicht, das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht: Die Bekämpfung des Coronavirus erfolgt mit Methoden, die Nationalisten künftig das Leben vereinfachen können. Viele Tabus werden in diesen Tagen gebrochen. Die Krise füllt das Zeughaus von Nationalisten mit politischen Waffen, an die früher nie zu denken war.

Erstens, Beschränkung der Freizügigkeit. Die faktische Aussetzung der Bewegungsfreiheit im Schengenraum, das vorläufige Ende der Reisefreiheit und die Schließung der Grenzen könnten ein Testlauf sein, auf dessen Erfahrungen Nationalisten an der Macht später zurückkommen können. Auch die Einreisebeschränkungen für Ausländer in manchen Ländern geben schlechte Beispiele ab. Schon vor Corona war die Verteilung von Flüchtlingen in der EU schwierig. Seit Corona ist sie kaum noch vorstellbar.

Zweitens, Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten. Die Verhängung von Kontaktsperren und Ausgangsverboten dürfte für autoritär gesinnte Nationalisten willkommene Anschauung bieten. Wie leicht es geht und wie willig die Bevölkerung sich daran hält, hätte bis vor Kurzem niemand gedacht. Hinzukommen die Durchlöcherung des Datenschutzes und das Handytracking. Echten Nationalisten fällt zu diesem Thema natürlich noch viel mehr ein. In Ungarn nutzt Premierminister Viktor Orbán die Krise, um demokratische Prozeduren zu umgehen, die Meinungsfreiheit einzuschränken, Parlament und Justiz zu schwächen.

Drittens, das Ende der Globalisierung. Nationalisten wittern in diesen Tagen die Möglichkeit, die ihnen verhasste Vernetzung der Welt endlich einzureißen. Nicht zufällig rutschte Donald Trump Mitte März heraus, neben einem Einreisestopp für Europäer auch gleich einen Warenstopp zu verhängen. Das nahm er später zurück, aber seine Ideologen arbeiten an dem Thema. Peter Navarro, Chef des Nationalen Handelsrats im Weißen Haus, sieht sich durch die Corona-Krise bestätigt: "In einer globalen Notlage stehen die USA allein." Protektionisten, Merkantilisten, Globalisierungskritiker von links und rechts, Sicherheitsfanatiker rufen aus unterschiedlichen Motiven nach einem Ende des freien Welthandels und des freien Verkehrs.

Deshalb braucht nicht nur die Wirtschaft ein massives Programm zur Wiederbelebung. Vieles, was Nationalisten nur zu gern abschaffen würden, wird in diesen Tagen beschädigt. Wie tief und nachhaltig, das hängt von der Länge der Freiheitsbeschränkungen ab. Auch die liberale Demokratie, die Idee der Freizügigkeit, der Segen offener Grenzen werden eine politische Rehabilitierung bitter nötig haben. Das wird nicht mit Geld allein gehen. Schon jetzt müssen sich möglichst viele Länder und Staatenbündnisse über die Erneuerung und Festigung der Freiheiten verständigen, damit die Feinde der Freiheit nicht als Sieger aus dieser Krise hervorgehen.