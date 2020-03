Vor einem weißen Zelt nahe Downtown Brooklyn hat sich am Montagmorgen eine kleine Menschenschlange gebildet. Wer eine hat, trägt eine Maske, wer keine hat, versucht sich zumindest Schal oder Jacke vor das Gesicht zu ziehen. Hier, im Brooklyn Hospital Center, können sich die Einwohnerinnen und Einwohner New Yorks auf das Coronavirus testen lassen. Die 67-jährige Alice ist heute schon zum zweiten Mal da. "Gestern hatten sie keine Tests mehr, also bin ich heute wiedergekommen", sagt sie. Die ganze Woche schon fühle sie sich schlapp, ein für sie ungewohntes Gefühl, wie sie sagt. Trotz des regnerischen und kalten Wetters wartet sie nun im Freien darauf, vom maskierten Sicherheitsdienst in das Zelt gelassen zu werden, in dem Medizinerinnen und Mediziner in hellblauen Schutzanzügen die Menschen untersuchen.



Seit wenigen Tagen befinden sich vor vielen Krankenhäusern in New York solche mobilen Testzentren – in kürzester Zeit aufgebaut, um auf den Ansturm vorbereitet zu sein, den alle in der Stadt mit Angst erwarten. Denn dass die Finanzmetropole an der US-Ostküste das neue Zentrum der Pandemie wird, scheint mittlerweile kaum noch eine Frage der Wahrscheinlichkeit – sondern bloß eine der Zeit. Mehr als 12.000 Corona-Fälle hat die Landesregierung bis Montag registriert, damit lebt fast jeder dritte Infizierte der Vereinigten Staaten in New York City. Und auch die umliegenden Landkreise sind stark Corona-belastet.



Und es ist unklar, wie hoch die Dunkelziffer ist. Vor allem junge New Yorkerinnen und New Yorker halten sich noch immer nicht an die Abstandsregeln. Alle Gastronomiebetriebe sind geschlossen, alle Mitarbeiter, die nicht zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur gebraucht werden, müssen von zu Hause aus arbeiten. Dennoch waren die Parks der Stadt und die Häuserdächer am Wochenende noch immer voll mit feiernden Gruppen. Bürgermeister Bill de Blasio ordnete erst vergleichsweise spät die Schließung von Schulen und öffentlichen Einrichtungen an. Bis vor wenigen Tagen pendelten noch täglich Millionen Menschen mit der Subway durch die Stadt.

Ein Messezentrum wird Krankenhaus

Die Stadt kann seit etwa einer Woche Corona-Tests in größerem Stil durchführen. Das heißt: knapp 6.600 Tests am Tag – in einer Metropole mit 8,6 Millionen Einwohnern auf einer Fläche, die in etwa so groß ist wie Berlin. Die New York Times prognostizierte vor einigen Tagen in einer Modellberechnung, dass in wenigen Wochen jeden Tag Zehntausende neue Fälle in der Stadt auftauchen könnten. Darauf ist die Stadt nicht annähernd vorbereitet – das wissen auch die Verantwortlichen.



Gouverneur Andrew Cuomo stellt in täglichen Pressekonferenzen den aktuellen Stand vor. Jeden Tag kommen schon jetzt Tausende Neuinfektionen hinzu, die Krankenhäuser sind darauf nicht ausgelegt. 53.000 Krankenbetten hat der Staat New York derzeit zur Verfügung – ein großer Teil davon in New York City. 110.000 würden benötigt, um die Krise zu meistern, sagte Cuomo am Montag. 3.000 Plätze auf Intensivstationen gibt es, es bräuchte bis zu 37.000.



Der Gouverneur, der sich seit Tagen im Poloshirt als hemdsärmeliger Krisenmanager inszeniert, fordert die Kliniken auf, ihre Kapazitäten um 50 Prozent zu erhöhen. Ein Messezentrum am Hudson River soll in den kommenden Tagen in ein temporäres Krankenhaus umgewandelt werden. Die Bundesregierung schickt zudem ein Krankenhausschiff der Marine vor die Küste New Yorks. Auf dem umgebauten Tanker, der hier auch schon nach den Anschlägen vom 11. September 2001 zum Einsatz kam, sollen bis zu 1.000 Patienten Platz finden. Für die Betreuung der zusätzlichen Fälle will Cuomo Medizinstudenten und pensioniertes medizinisches Personal heranziehen, obwohl vor allem ältere Menschen selbst zur Risikogruppe für gefährliche Corona-Krankheitsverläufe zählen.