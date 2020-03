Das diktatorisch regierte China ist besser aufgestellt als der Westen. Die freiheitlichen Demokratien versagen. Das war die Botschaft, die Wolodymyr Selenskyj schon vor einer Woche per Videostream verbreitete. Der ukrainische Präsident formulierte damit die bislang offenste illiberale Kampfansage im östlichen Europa seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Wörtlich sagte der ukrainische Präsident: "Die Erfahrungen aus China zeigen, dass harte Entscheidungen das Virus überwinden und Leben retten können. Die Erfahrungen anderer Länder zeigen, dass Weichheit und Liberalität Verbündete des Virus sind."

Restzweifel bleiben zwar, ob Selenskyj es genauso meinte, wie er es sagte. Schließlich ist der ehemalige Schauspieler noch kein Jahr im Amt und hat sich auch bei anderer Gelegenheit schon in der Wortwahl vergriffen. Und doch wirft Selenskyjs antiliberaler Ausfall ein Schlaglicht auf eine ganze Region. Denn die Diskussion um autoritäre Gefahren der Corona-Krisenpolitik wird zwar auch im Westen geführt. Doch viele der jungen Demokratien im östlichen Europa galten schon vor dem Ausbruch der Pandemie als besonders anfällig für Populismus, Nationalismus und Illiberalismus. Setzen sich dort angesichts der Corona-Krise nun womöglich dauerhaft autoritäre Herrschaftssysteme durch?

Besonders auf dem Prüfstand stehen Ungarn und Polen. Gegen beide Länder laufen EU-Rechtsstaatsverfahren, weil die nationalkonservativen Regierungen in Budapest und Warschau die Unabhängigkeit der Justiz, die Pressefreiheit und weitere Grundrechte ausgehöhlt haben.



"Junta wie in Südamerika"

Und tatsächlich scheint vor allem Viktor Orbán die Corona-Pandemie für eine weitere Festigung seiner Macht nutzen zu wollen. Noch diese Woche will der ungarische Ministerpräsident dem Parlament einen Gesetzentwurf für ein nationales Notstandsrecht vorlegen, das es ihm erlauben würde, bis Ende des Jahres per Dekret zu regieren – ohne Möglichkeit einer Revision durch die Abgeordneten. Stattdessen soll es eine "parlamentarische Zwangspause" geben.

Oppositionspolitiker in Budapest und Orbán-Gegner im In- und Ausland sprachen in ersten Reaktionen von der Etablierung einer "Junta wie in Südamerika" und einem "Übergang zur Diktatur". Allerdings stehen die Chancen des Regierungschefs für diese Art der "Ermächtigung", von der die Kritiker ebenfalls sprachen, zunächst nicht gut. Im ersten Anlauf bräuchte Orbán eine Vierfünftelmehrheit, über die sein rechtsnationaler Fidesz nicht verfügt. Die Opposition lehnt das Vorhaben, durch das viele Bürgerrechte eingeschränkt oder aufgehoben würden, rundweg ab: "Wir werden kein Gesetz verabschieden, das Ungarn auf unbestimmte Zeit den Launen Viktor Orbáns unterwirft", erklärte der Chef der sozialistischen MSZP, Bertalan Tóth.



Allerdings könnte Orbán bei einem zweiten Versuch in der Woche darauf erfolgreich sein. Dann reicht eine Zweidrittelmehrheit und der Fidesz verfügt über 133 von 199 Mandaten, also eine Stimme mehr als notwendig. Damit würden nicht nur die Notstandsregeln im Kampf gegen die Corona-Epidemie verlängert, die in Ungarn bereits seit zwei Wochen gelten. Ebenso würde für die Verbreitung von Fake-News und Nachrichten, die Panik schüren, eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren drohen. Wahlen und Referenden wären bis Jahresende verboten.

In der Corona-Krise zeigt sich also, über welche Macht Orbán und sein Fidesz dank ihrer verfassungsändernden Mehrheit in Budapest verfügen – und wie weit sie zu gehen bereit sind, wenn die EU als Kontrollinstanz ausfällt. Dabei kann der ungarische Premier öffentlichkeitswirksam auf ähnliche, aber eben nicht identische Notstandsregeln in vielen anderen EU-Staaten und den USA verweisen. Oder auf vergleichbare Forderungen. In Deutschland etwa brachte zuletzt der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius Strafen gegen Falschnachrichten ins Gespräch.