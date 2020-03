Als Emmanuel Sarrazin die ersten Covid-19-Patienten in seiner Arztpraxis empfing, erstattete er Anzeige gegen die französische Regierung. Das war am 3. März, Frankreich hatte erst ein Opfer der Epidemie zu beklagen, alle Schulen waren noch offen. Damals transportierten Sanitäter Menschen in seine Gemeinschaftspraxis, die gerade aus den italienischen Corona-Gebieten kamen und schrecklich husteten. Sie saßen "ohne Vorwarnung" in seinem überfüllten Wartezimmer und Sarrazin musste ihre Atemprobleme ohne Maske behandeln. "Es ist unglaublich, wie unvorbereitet wir in diese katastrophale Situation reingeritten wurden", sagt er. Sarrazin und seine elf Kollegen konnten nur deshalb weiterarbeiten, weil ihm ein befreundeter Kfz-Meister Masken aus der Autowerkstatt schenkte. "Es ist eine Farce. Die Pariser Regierung hat versagt, ihre Bevölkerung zu schützen."

Inzwischen haben sich Sarrazins Klage in dem Kollektiv "C19" einige Hundert Zahnärzte, Krankenschwestern, Chirurgen und Notärztinnen angeschlossen, insgesamt ist die französische Regierung mit mindestens sechs Verfahren konfrontiert. Die Klagen werden beim Gerichtshof der Republik (CRJ) eingereicht, der einzigen Instanz, die Prozesse gegen amtierende Regierungsmitglieder führen kann. Eine Petition mit inzwischen rund 300.000 Unterschriften ruft zur Unterstützung der Klage auf. Der Vorwurf lautet auf unterlassene Hilfeleistung und fahrlässige Tötung. Die französische Regierung habe nicht rechtzeitig vorgesorgt, um Kranke und Pflegende vor der Corona-Epidemie zu schützen. Sie hätte rechtzeitig Masken und Tests für Covid-19 vorhalten müssen.



Auch andere Länder verfügen nicht über ausreichend Schutzkleidung, etwa Spanien. Aber in Frankreich wird der Mangel zum explosiven Politikum. Während deutsche Ärzte freundlich mit der Bundesregierung umgehen und Bundeskanzlerin Angela Merkel von Fürsorge für Schwächere spricht, ruft der französische Präsident Emmanuel Macron zum "Krieg gegen das Virus" auf. Wenn er in einem Krankenhaus auftaucht, wird er von Ärzten hart kritisiert. Die Bevölkerung ist nicht mehr bereit, nachsichtig mit ihrer Regierung zu sein.



Verzweifelte Suche nach Masken

Die Epidemie trifft in Frankreich auf ein aufgewühltes Land. Erst revoltierten monatelang Hunderttausende Gelbwesten – eine der Anführerinnen war die Krankenpflegerin Ingrid Levavasseur. Kurz darauf traten nahezu alle Krankenhäuser in einen Streik, um mehr Personal und eine bessere Ausstattung zu erreichen. Schließlich wurden in den vergangenen 15 Jahren 70.000 Betten abgeschafft, übrig geblieben sind noch 400.000. Nun verlangt die Epidemie von den Protestierenden vollen Einsatz und Solidarität mit Beschlüssen einer Regierung, die sie monatelang kritisiert haben.



Zentraler Punkt der Klagen ist nun der Mangel an Schutzkleidung, speziell der FFP2-Masken. Die "strategische Reserve an Masken von einer Milliarde Stück", so sagte es der jetzige Gesundheitsminister Olivier Véran kürzlich in einer Parlamentsdebatte, sei ab 2013 aufgegeben worden, weil die weltweite Produktion, vor allem in Asien, als ausreichend für eine eventuelle Epidemie eingeschätzt wurde.

Nun sucht die französische Regierung verzweifelt nach Masken, einige Kliniken veröffentlichen Stoffmuster, damit Freiwillige wenigstens chirurgische Masken nähen können, um den Mangel auszugleichen. Inzwischen rät das französische Arbeitsministerium offiziell dazu, auch Masken mit abgelaufener Haltbarkeit zu nutzen. Manche Krankenschwester muss nun ihre Maske mit Schnürsenkeln oder Stopfgummi am Kopf festbinden, weil die Gummibänder der jahrzehntealten Masken spröde geworden sind.