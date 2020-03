Wie viele Staaten schwanken in der Corona-Krise auch die USA zwischen Katastrophenalarm und Beschwichtigungsversuchen. In einem vertraulichen Hintergrundkreis an der Universität Harvard meinten vergangene Woche ein renommierter Mediziner und ein Experte für nationale Sicherheit, dass das Virus Sars-CoV-2 zwischen einer halben und einer Million US-Amerikanern das Leben kosten könnte.

Dieses Horrorszenario mag in die Schublade "Katastrophenalarm" gehören. Gleichwohl zeigt sich immer deutlicher: Die Epidemie trifft die USA weit härter, als die Regierung noch vor einigen Tagen glauben machen wollte, die Gesundheitsbehörden und Krankenhäuser sind denkbar schlecht vorbereitet. Und auch wenn sich nicht alles voraussehen und planen lässt, steht bereits fest: Ein gerütteltes Maß Schuld an der sich zuspitzenden Krise tragen der republikanische Präsident und seine Regierung.

Für Donald Trump kommt seit jeher alles Schlechte aus dem Ausland. Darum passt das zuerst in China aufgetretene Virus so gut in sein schwarz-weißes Weltbild. Aus Trumps Sicht ist Sars-CoV-2 ein illegaler Einwanderer, gegen den man sich am besten schützt, indem man Mauern hochzieht, Grenzen schließt, Einreiseverbote verhängt und bestimmte Einreisende zwangsweise unter Quarantäne stellt.

In diesem Sinne erklärte Trump, er habe die Grenzen dichtgemacht, alles sei unter Kontrolle und die Ansteckungsgefahr für Amerikaner darum so gut wie gebannt. Doch schnell stellte sich heraus, dass das erste Todesopfer in den Vereinigten Staaten, ein Mann im Bundesstaat Washington, sich nicht im Ausland infiziert hatte. Außerdem: In einer global vernetzten Welt mit täglich Zehntausenden von Flügen lässt sich ein Virus auch nicht durch Grenzschließungen aufhalten, jedenfalls nicht dauerhaft. Zumal Infizierte nicht sofort die einschlägigen Krankheitssymptome aufweisen müssen.



Allein auf Einreiseverbote zu setzen, war ein fataler Fehler

Doch Donald Trump scheint nicht dazulernen zu wollen. Am vergangenen Freitag, als der Virus sich bereits in vielen Staaten ausgebreitet hatte, besuchte er die Seuchenzentrale der USA, die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in Atlanta. Die rote Baseballkappe mit dem Wahlkampfslogan "Keep America Great" tief ins Gesicht gezogen, antwortete er auf die Frage, was mit den Hunderten von Passagieren auf dem vor San Francisco ankernden Kreuzfahrtschiff Grand Princess geschehen solle, von denen etliche am Coronavirus erkrankt sind. Ginge es allein nach ihm, sagte Trump, würde er alle an Bord lassen, wohl wissend, dass so die Ansteckungsgefahr für alle Reisenden steigt.

Natürlich sind Einreiseverbote ein geeignetes Mittel, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Aber allein darauf zu setzen, wie es die Trump-Regierung wochenlang tat, erweist sich jetzt als ein fataler Fehler, der den Präsidenten vielleicht im November seine Wiederwahl kosten könnte.

Ein solches Verbot nutzt nur, wenn die dadurch gewonnene Zeit sofort dafür genutzt wird, um sich auf die unweigerlich alsbald eintreffende Epidemie vorzubereiten. Das allerdings hat die Trump-Regierung sträflich versäumt. Es fehlt an allem: an ausreichender Information, an Betten in den Intensivabteilungen der Kliniken, an Vorkehrungen für besondere Risikogruppen wie etwa alte Menschen, an brauchbaren Corona-Tests.