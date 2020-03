Bis zum Dienstagmorgen waren laut der mehrfach täglich aktualisierten Datenbank der New York Times rund 4.500 Fälle in den USA bekannt. Anfang März waren es gerade einmal 70 Fälle gewesen. Weil bis vor wenigen Tagen kaum Tests verfügbar waren, wird die Zahl der diagnostizierten Fälle aber um einiges höher liegen. Hotspots der Corona-Epidemie in den USA sind derzeit die westlichen Bundesstaaten Washington und Kalifornien und der Nordosten des Landes. In New York waren am Dienstag 950 Corona-Fälle bekannt – vergangenen Mittwoch waren es noch 42 gewesen.



In weiten Teilen der USA sind öffentliche Veranstaltungen entweder komplett abgesagt oder stark eingeschränkt worden. In New York City haben Museen, Opern und die Broadway-Theater geschlossen. Am Montag folgten dort alle Bars und Kinos. Restaurants liefern nur noch außer Haus.