Als es eigentlich gerade vorbei war, gab es einen dieser seltenen, ungeplanten Momente der Weltpolitik. Donald Trump lehnte sich also zurück, verschränkte die Arme hinter dem Kopf, stöhnte, sagte langgezogen: "okay"; unsicher sah er nun aus, zweifelnd und fragend, war es gut gegangen? Die Fernsehübertragung sollte in diesen Sekunden längst beendet sein, Trump ging gewiss davon aus, dass die Kameras ausgeschaltet waren, aber der Sender C-SPAN sendete auch dieses inhaltsleere "okay" noch hinaus in die Welt.

Nein, es war nicht gut gegangen, leider nicht.

Präsident Trump hatte am Mittwoch ab 21 Uhr Ortszeit im Oval Office des Weißen Hauses seine Ansprache an das amerikanische Volk gehalten, elf Minuten lang, und der Versuch war auf vielen, den meisten Ebenen gescheitert.

Da war keine Empathie gewesen, keinerlei Wärme – amerikanische Opfer, sowieso Opfer in China, Korea oder Europa, blieben unerwähnt. Da war auch keine Souveränität: Der Präsident stammelte, grunzte sogar, und bisweilen schien er die Worte nicht zu verstehen, die er vom Teleprompter ablas. Bizarr betonte er seine Sätze. Da war keine Klarheit: Trump sagte, dass auch Frachtflüge und der Handel in sein 30-tägiges Einreiseverbot für Europäer eingeschlossen seien; und dann mussten seine Helfer korrigieren – nein, nein, das Gegenteil sei richtig, es gehe nur um Menschen und nicht um Güter.

Und, schließlich: Da fehlte eine Strategie, da war kein Plan.

Ein Mann war zu besichtigen, der alle Macht der Welt hat und der mit all dieser Macht doch nur die ganze Welt verwirrt; und der die Krise, mit der er zu tun hat, intellektuell nicht versteht.

Auf einer Ebene nur, aus Trumps Sicht, war es doch gut gegangen. Seine Basis, die rechtskonservative Wählerschaft und der Fernsehsender FOX News, konnten hinterher Trumps Entschlossenheit feiern: Es gab nun wieder einen Gegner, die Europäer, und es gab wieder sprachliche Schärfe. Der Begriff "the foreign virus", das ausländische Virus, war der Schlüsselbegriff der präsidialen Ansprache. "America First", twitterten Trumps Anhänger, jubilierend. Der "Präsident handelt, er hat's unter Kontrolle", sagte FOX-Moderator Sean Hannity.

Darum nun bleibt der Chor der Staatschefs vielstimmig, bleibt die Welt in dieser Weltkrise führungslos. Und darum bleiben die USA auch in Corona-Zeiten jenes gespaltene Land, das sie bereits während der Wochen des Amtsenthebungsverfahrens waren (und in Wahrheit seit Langem sind). Es gibt in den USA keine Einigkeit, da es keine Verständigung über Fakten und Wahrheiten mehr gibt – und wenn die Beteiligten unterschiedliche Wirklichkeiten sehen, kann es keine kohärente Politik geben.

Die USA sind ein erschüttertes Land, sowieso verwirrt, deshalb in einer Lage wie der aktuellen verhaltensgestört.

Es dürfte ja schlicht nicht passieren, dass sich die Basketballmannschaften von Oklahoma City Thunder und Utah Jazz in einer vollen Halle auf den Spielbeginn vorbereiten und dann Ärzte und Betreuer wild durcheinanderschreien, Spieler in die Kabine hetzen, das ganze Land ihnen dabei zusieht und doch niemand eine Erklärung hat – bis sich herumspricht, dass ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Es wirkt nicht anders als panisch, es kann ja gar nicht anders wirken, wenn Minuten später dann die gesamte Saison der National Basketball Association, der NBA, abgebrochen wird.

Trumps früher Einreisestopp gegen Menschen aus Wuhan und anderen Regionen Chinas erschien damals für seine Kritiker ähnlich plump wie nun der Schritt gegen Europa, aber er hätte im Nachhinein weise gewirkt, wenn die gewonnene Zeit denn genutzt worden wäre.

Stattdessen: Es gibt kaum Tests in den USA. Und keine verlässlichen Zahlen. Am Donnerstag wurde Vizepräsident Mike Pence gefragt, wie viele Menschen inzwischen getestet worden seien, und er sagte, die Antwort überlasse er den Experten, doch leider war kein Experte da.

Und überall erhält man unterschiedliche Informationen: Menschen, die husten, wissen in New York noch immer nicht, ob sie nun in Krankenhäuser gehen sollen oder eben gerade nicht, da sie mal "Ja" und dann wieder das Gegenteil hören. Behörden und Forschungsinstitute, die heute gebraucht würden, sind weggespart und geschlossen worden.