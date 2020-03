Die USA wappnen sich für die Coronavirus-Pandemie. Immer mehr Menschen begeben sich in Quarantäne. Aber was ist mit den 1,4 Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern, die zumindest vorübergehend in Obdachlosigkeit leben? Bobby Watts und Barbara DiPietro vom National Healthcare for the Homeless Council (NHCHC) befürchten, dass Corona vor allem zulasten der Ärmsten gehen wird – und sich die Krise der Gesundheitsversorgung in den USA noch verschärft.

ZEIT ONLINE: Die Coronavirus-Pandemie hat längst auch die USA erreicht. Würden Sie sagen, dass das US-Gesundheitssystem gut darauf vorbereitet ist?



Bobby Watts ist Chief Executive Director des National Healthcare for the Homeless Council (NHCHC) mit Sitz in Nashville, Tennessee. Das NHCHC ist ein Netzwerk von über 10.000 Medizinern, Pflegepersonal und Sozialarbeitern mit dem Ziel, Obdachlosigkeit zu besiegen und Gesundheitsversorgung für alle zu gewährleisten. Watts hat unter anderem einen Master of Science in Epidemiologie.

Bobby Watts: Längst nicht für jeden. Wann immer das System unter Druck gerät, sind obdachlose Menschen als verwundbarste Mitglieder der Gesellschaft am stärksten betroffen. Sie leiden nicht nur häufiger an chronischen Krankheiten, sondern haben aufgrund des eingeschränkten Zugangs zu Nahrung und Unterkunft auch nur sehr begrenzte Möglichkeiten, ihr Immunsystem zu stärken. Wir sind daher äußerst besorgt über die Auswirkungen dieser Pandemie, denn sie veranschaulicht einmal mehr, in was für einem katastrophalen Zustand das amerikanische Gesundheitssystem ist. Wir haben bereits jetzt einen kritischen Mangel an Möglichkeiten zur Erstversorgung, der sich in den kommenden Wochen wahrscheinlich noch verschlimmern wird.



ZEIT ONLINE: In welcher Weise leiden obdachlose Menschen in den USA bereits jetzt unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie?



Barbara DiPietro PhD, ist Senior Director of Policy des NHCHC.

Barbara DiPietro: Die gegenwärtige Situation ist eigentlich eine soziale Krise mit einer Gesundheitskrise obendrauf. Für Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, gibt es kein Sicherheitsnetz, wenn es um ihre Gesundheit geht, da es oft eine Frage des Geldes ist, das sie einfach nicht haben. Das Stigma und die Diskriminierung, die Obdachlose in der Gesellschaft erfahren, haben eine fatale Wirkung, besonders im Bereich der Gesundheitsversorgung: Wenn sie in ein Krankenhaus gehen, um Hilfe zu suchen, und ablehnend behandelt werden, dann kommen sie beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr zurück. Es besteht also großer Anlass zur Sorge, dass Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, sich nicht auf das Coronavirus testen lassen, wie es andere wahrscheinlich tun würden. Dabei sind wir in dieser Krise ja darauf angewiesen, dass die Menschen handeln und sich selbst als potenzielle Corona-Fälle identifizieren.



ZEIT ONLINE: Wie gehen die Behörden damit um?



Watts: Sowohl das Center for Disease Control als auch das Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung haben in der letzten Woche landesweit Richtlinien zur Corona-Epidemie herausgegeben, und es ist erfreulich, dass sie dabei auch Anregungen von uns mit aufgenommen haben, was Obdachlosigkeit und Gesundheitsversorgung betrifft. Aber wenn wir ganz allgemein an Vorsorge vor Katastrophen denken, müssen wir sicherstellen, dass die Bedürfnisse der am meisten gefährdeten Menschen nicht aus dem Blickfeld geraten. Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, werden von Politik und Gesellschaft oft übersehen. Als vor zwei Wochen ein Tornado in Nashville wütete, hieß es offiziell von den Behörden, dass es keine Todesfälle unter den Obdachlosen gegeben habe. Dagegen habe ich von mehreren Leuten gehört, sie hätten beobachtet, dass zwei Zelte, in denen Menschen schliefen, in den Fluss geweht und nie wieder gesehen wurden. Sehen Sie, an einem normalen Tag ist es einfach so, dass eine obdachlose Person schlechter behandelt wird als eine andere. Während einer Krise aber, in der alle um Aufmerksamkeit konkurrieren, wird jemand, der vielleicht schmutzig aussieht oder nicht gut riecht, einfach ignoriert. Meiner Meinung nach ist dies ein klarer Verstoß gegen den hippokratischen Eid – aber es kommt häufig vor.



ZEIT ONLINE: Hat das NHCHC einen Notfallplan für die Corona-Pandemie vorbereitet?



DiPietro: Es gibt Protokolle in Bezug auf Infektionskrankheiten, nach denen wir und unsere Partnerorganisationen uns grundsätzlich richten. Sie konzentrieren sich aber lediglich darauf, die grundsätzliche Versorgung zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die entsprechende Gesundheitseinrichtung für eventuelle Fälle gewappnet ist. Nur lautet im Moment die zentrale Frage: Wohin kommen die Menschen in Quarantäne, wenn sie kein Zuhause haben? Die überwiegende Mehrheit der Obdachlosenheime hierzulande ist sowohl personell als auch finanziell nicht für eine Quarantäne ausgestattet. Die Shelters sind eher Dienstleister, die denjenigen helfen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind – aber keine Krankenhäuser.



ZEIT ONLINE: Wie sollten die Kommunen jetzt reagieren?



Watts: Im Moment gehen Menschen, die es sich leisten können, in Selbstquarantäne, wenn sie Anlass haben zu glauben, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Die Gemeinden müssen jetzt an diejenigen denken, die kein Zuhause haben, in das sie gehen können. Sie könnten zum Beispiel Motelzimmer mieten oder öffentliche Gebäude nutzen, in denen die Leute menschenwürdig untergebracht werden können. Die Stadt New York war schon immer weit vorne dabei in solchen Situationen, auch King County im Bundesstaat Washington geht mit gutem Beispiel voran. Hier in Nashville ist die Situation ein wenig anders, denn das zuständige Büro der Stadt war wegen des Tornados lange Zeit ohne Strom. Das zeigt die Zerbrechlichkeit unseres derzeitigen Systems: Wo wir uns normalerweise um Hilfe bemühen würden, wird selbst Hilfe benötigt.



Obamacare hat manches besser gemacht

ZEIT ONLINE: Werden Obdachlose in einigen US-Bundesstaaten stärker betroffen sein als in anderen?

DiPietro: Vermutlich. Im Rahmen von Medicaid sind alleinstehende Erwachsene unterhalb der Armutsgrenze in den meisten Staaten versichert, aber 14 Staaten haben der entsprechenden Erweiterung des Affordable Care Acts nicht zugestimmt. Tennessee ist einer davon. Wer sich hier auf das Coronavirus testen lassen will, aber nicht krankenversichert ist, hat in aller Regel keine Möglichkeit, dafür zu bezahlen. Im Bundesstaat Tennessee haben wir sieben Einrichtungen zur Erstversorgung für Nichtversicherte, aber da geht es wirklich nur um ganz Grundlegendes. Dazu gehört zum Beispiel keine Intensivpflege.



Wenn Sie also wirklich krank werden, gibt es keinerlei Garantie, dass Sie wie in jedem anderen Industrieland im Krankenhaus behandelt werden. Was mich wirklich schmerzt, ist, dass wir viel Zeit damit verbracht haben, Programme wie Medicaid zu entwerfen, aber selbst in den teilnehmenden Staaten immer noch knapp ein Viertel der obdachlosen Menschen nicht versichert sind. Ein Anspruch auf Krankenversicherung bedeutet also nicht automatisch Versichertenstatus. In Staaten, die nicht zugestimmt haben, ist die Zahl sogar noch höher. Dort sind 66 Prozent der obdachlosen Bevölkerung nicht versichert. Kurz gesagt: Unser System ist kompliziert, teuer und ineffektiv, und das wird während der Corona-Epidemie besonders deutlich werden.

ZEIT ONLINE: Wie sieht es mit Menschen aus, die kein Zuhause haben, aber einen Job? Oftmals sind Versicherungsleistungen ja abhängig vom Arbeitsverhältnis.



DiPietro: Ein Großteil der US-Bevölkerung ist über die Arbeit versichert. Aber Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, haben häufig Gelegenheitsjobs im Niedriglohnsektor, bei denen das nicht der Fall ist. Sie sind nicht oder nur unzureichend versichert. Es gibt meist keine Gewerkschaft, die sie vertritt, sie erhalten die niedrigsten Löhne, den geringsten Schutz und die wenigsten Leistungen. Amerikanerinnen und Amerikaner haben auch, anders als in Deutschland, meist keinen geregelten Urlaub im Krankheitsfall. Wenn sie nicht zur Arbeit gehen, weil sie sich krank fühlen, könnten sie Geld verlieren, das sie dringend brauchen. Gehen sie aber hin, könnten sie ein Risiko für ihre Kollegen darstellen. Das ist ein großes, großes Problem. Außerdem haben wir in diesem Land keine verfügbare und erschwingliche Kinderbetreuung. Für Eltern, deren Kind unter Quarantäne gestellt werden muss, gibt es also keine Möglichkeit, die Arbeit fortzusetzen. Oft sind es aber gerade Familien, die gefährdet sind, in Armut und Obdachlosigkeit zu rutschen, wenn die zentrale Verdienstquelle wegfällt. Wir müssen dafür sorgen, dass entsprechende Hilfsgelder den Menschen zugute kommen, die sie am meisten brauchen.



ZEIT ONLINE: Die Corona-Krise könnte also Armut und Obdachlosigkeit noch verstärken?

Watts: Ich halte das für sehr wahrscheinlich, auch im Hinblick auf die Schwächung der Wirtschaft im Allgemeinen. Die Epidemie wird es nicht nur schwerer machen, der Obdachlosigkeit zu entkommen, sondern auch die Zahl der Menschen, die obdachlos werden, erhöhen. Viele Amerikanerinnen und Amerikaner leben bereits am Rand des Existenzminimums. Wenn sie durch die Krankheit ihre Arbeit verlieren, werden sie sehr schnell auch ihre Wohnung verlieren. Dieser Kreislauf ist seit 50 Jahren der Hauptgrund für Obdachlosigkeit in den USA. Dabei wären die entsprechenden Mittel dagegen da. Dass offenbar der politische Wille nicht vorhanden ist, diese Ungerechtigkeit wirklich zu bekämpfen, und zwar unabhängig von der Parteizugehörigkeit, ist eine nationale Schande.



Die Zahl der Obdachlosen in den USA wurde auf 1,4 Millionen korrigiert, in einer früheren Version war von 1,5 Millionen die Rede. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.