Die Staats- und Regierungschefs der EU haben einen Einreisestopp für Nicht-EU-Bürger beschlossen. Dieser soll für 30 Tage gelten und soll unverzüglich umgesetzt werden, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel auf einer Pressekonferenz. Die Deutsche Presse-Agentur und der Spiegel hatten zuvor darüber berichtet.



Die Bundespolizei soll demnach ab sofort alle Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger an den Flughäfen Frankfurt am Main und München abweisen. Eine entsprechende Anordnung kam am Abend aus dem Bundesinnenministerium: Der Einreisestopp betreffe den internationalen Luft- und Seeverkehr bei Reiseverbindungen, die ihren Ausgangspunkt außerhalb der Europäischen Union haben. Ausnahmen gebe es für Drittstaatangehörige mit längerfristigem Aufenthaltsrecht in einem EU-Staat.

Merkel hatte sich zuvor mit ihren EU-Kollegen in einer Videokonferenz abgesprochen. Themen waren unter anderem Grenzkontrollen und mögliche Einreisestopps sowie das gemeinsame Vorgehen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Epidemie.



Mehrere Regierungen der 27 EU-Staaten – darunter auch die deutsche – haben bereits einseitig Grenzkontrollen oder gar -schließungen verhängt, was zum Teil kilometerlange Staus verursacht hat. "Es gibt auch europäische Bürgerinnen und Bürger und Gütertransporte, die innerhalb der Grenzen der EU gestrandet sind, und das ist kein haltbarer Zustand", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor der Videokonferenz. Die EU sei dabei, das Problem zu lösen, auch um dringend benötigte Güter im Binnenmarkt zu transportieren, sagte sie.

Von der Leyen hatte am Montag vorgeschlagen, Einreisen in die EU bis auf wenige Ausnahmen für 30 Tage zu stoppen. Dabei handelt es sich nach Angaben der EU-Kommission aber nur um einen Vorschlag, den die EU-Staaten annehmen und selbst umsetzen müssen.



Merkel sagte auf der Pressekonferenz, es müsse mit "ernsten, sehr ernsten Konsequenzen" für die Wirtschaft gerechnet werden. Um den europäischen Binnenmarkt zu schützen, sei es wichtig, den freien Fluss von Waren aufrechtzuerhalten. Auch Pendler müssten sich frei bewegen können. Sie sagte weiter, man werde nun spezielle Spuren für den Güter- und Warenverkehr einrichten.