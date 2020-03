Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Um die Folgen der Pandemie aufzufangen, wurden in Deutschland, aber auch auf EU-Ebene umfangreiche Maßnahmen beschlossen. Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:

Bundeskabinett billigt milliardenschweres Hilfspaket

Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzumildern, hat das Bundeskabinett in einer Sondersitzung Nothilfen im Umfang von mehreren hundert Milliarden Euro gebilligt. Die Ministerrunde beschloss einen Nachtragshaushalt, um die Hilfsmaßnahmen mit einer Neuverschuldung in Höhe von rund 156 Milliarden Euro zu finanzieren – das Ende der sogenannten schwarzen Null. Der Bundestag soll dafür mit einer Notfallregelung die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse aussetzen.



Das Paket umfasst unter anderem Hilfen für Mieter, Kleinunternehmen und Familien. Die Maßnahmen sollen am Mittwoch im Eilverfahren vom Bundestag und am Freitag vom Bundesrat gebilligt werden.



Rettungsschirm für Kliniken

Nach der Kabinettssitzung traten die verschiedenen Minister und Ministerinnen vor die Presse, um konkrete Entscheidungen zu erläutern. Wie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mitteilte, sollen Kliniken und Arztpraxen mit Milliardenhilfen vor Finanznöten bewahrt werden und Mehrkosten und Einnahmeausfälle auffangen. Für den Ausbau der Intensivbetten für schwerkranke Corona-Patienten soll es Bonuszahlungen geben. Spahn sprach von einem "Rettungsschirm" für die Kliniken, der je nach Lage bis zu zehn Milliarden Euro umfassen könnte – bei regulären Ausgaben für die Krankenhäuser von jährlich 80 Milliarden Euro.

Daneben soll der Bund bei künftigen Epidemien "von nationaler Tragweite" befristet zusätzliche Kompetenzen bekommen, um beim Krisenmanagement schneller reagieren zu können. In den vergangenen Tagen war Kritik und Unverständnis über das unterschiedliche Vorgehen einzelner Bundesländer und die vorrübergehende Abwesenheit bundeseinheitlicher Regeln laut geworden.

Zugang zum Kinderzuschlag wird erleichtert

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) kündigte als Teil des Hilfspakets Entschädigungen bei Verdienstausfall, den Wegfall von Hinzuverdienstgrenzen für Rentnerinnen und Rentner, gelockerte Hartz-IV-Regeln sowie einen erleichterten Kinderzuschlag für mehr Familien an.



Unter anderem sollen Eltern mit Verdienstausfällen ab April einen erleichterten Zugang zum Kinderzuschlag erhalten, für den "Notfall-KiZ" solle die Berechnungsgrundlage deutlich verkürzt werden. Auch soll ermöglicht werden, Elterngeldmonate zu verschieben, wenn die Elternzeit Corona-bedingt jetzt nicht genommen werden könne. Das betreffe etwa Beschäftigte im Gesundheitswesen.

EU-Schuldenregeln vorübergehend ausgesetzt

Im Kampf gegen die Coronavirus-Krise werden zudem erstmals die europäischen Schulden- und Defizitregeln vorübergehend ausgesetzt. Die Wirtschafts- und Finanzminister der EU stimmten einem Vorschlag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu, die sogenannte Allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts zu nutzen. Dies soll den EU-Staaten vorübergehend freie Hand für Hilfspakete für Unternehmen und Arbeitnehmer geben.



Bundesbank erwartet "ausgeprägte Rezession"

Die Bundesbank rechnet wegen der Coronavirus-Krise mit einer "ausgeprägten" Rezession in Deutschland. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionszahlen hätten massive wirtschaftliche Auswirkungen, heißt es im aktuellen Monatsbericht der Notenbank. "Das Abgleiten in eine ausgeprägte Rezession ist nicht zu verhindern." Eine wirtschaftliche Erholung werde erst einsetzen, wenn die Pandemiegefahr wirksam eingedämmt sei.

Auch das Münchner ifo-Institut erwartet schwerwiegende Folgen der Corona-Pandemie. Sie werde die deutsche Volkswirtschaft voraussichtlich Hunderte Milliarden Euro kosten. Das Virus beschere der Wirtschaft Produktionsausfälle, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit und werde den Staatshaushalt erheblich belasten, sagte ifo-Präsident Clemens Fuest. Je nach Szenario schrumpfe die deutsche Wirtschaft um 7,2 bis 20,6 Prozentpunkte. Das entspreche Kosten von 255 bis 729 Milliarden Euro.



Mehr als 2.800 Corona-Patienten wieder gesund

Experten sehen erste Erfolge der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Der Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, sagte: "Wir sehen den Trend, dass die exponentielle Wachstumskurve sich etwas abflacht". Am Mittwoch könne man wohl Genaueres über die Wirkung der Einschränkungen sagen, die seit einer Woche gelten. "Ich bin aber optimistisch, dass diese Maßnahmen schon jetzt sichtbar sind, was sehr früh ist." Positiv sei auch, dass bereits mehr als 2.800 Menschen die Infektion überstanden hätten.

In Deutschland sind nach RKI-Angaben 22.672 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 86 starben an der Seuche daran. Am Sonntag waren 18.610 Infizierte und 55 Tote gemeldet worden. Da am Wochenende die Gesundheitsämter unregelmäßig Daten lieferten, gelten diese erst in den nächsten Tagen als aussagefähiger.



Kanzlerin Angela Merkel negativ getestet

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) musste ihre Amtsgeschäfte aus dem Homeoffice ihrer Berliner Privatwohnung führen. Sie hatte sich am Sonntag freiwillig in häusliche Quarantäne begeben, nachdem sie erfuhr, dass sie am Freitag Kontakt zu einem mit dem Coronavirus infizierten Arzt hatte. Der Mediziner, der die Kanzlerin am Freitag prophylaktisch gegen Pneumokokken geimpft hatte, wurde später positiv auf das Virus getestet.

Nach Angaben des Bundespresseamts fiel ein erster Corona-Test bei ihr negativ aus. Sicherheitshalber sollten in den kommenden Tagen weitere Tests vorgenommen werden.

China meldet keine Neuinfektionen mehr

In Festland-China ist offiziellen Angaben zufolge den fünften Tag in Folge keine Neuinfektion gemeldet worden. Allerdings stieg die Zahl der aus dem Ausland eingeschleppten Fälle weiter an, wie die Nationale Gesundheitskommission mitteilte. Von 39 Neuinfektionen gingen alle darauf zurück. Dabei handle es sich vor allem um chinesische Heimkehrer. Die Zahl der Infektionen in China stieg damit auf mehr als 81.000, die Zahl der Todesfälle legte um neun auf 3.270 zu. In China hatte die Corona-Epidemie ihren Ausgang genommen.