"Bleibt einfach ruhig, es wird weggehen" – wenig dürfte in den USA derzeit gefährlicher sein, als Donald Trump zu glauben. Es mag angesichts von Handgreiflichkeiten um Toilettenpapier in Supermärkten, Diebstählen von Atemmasken und anderen hysterischen Reaktionen auf die weltweite Ausbreitung des Coronavirus grundsätzlich hilfreich sein, wenn ein Präsident versucht, die Bevölkerung zu beruhigen. Trumps wiederholte Beteuerungen, niemand müsse sich Sorgen machen, haben aber eine andere Qualität. Sie verleiten zu Leichtsinn, während längst große Vorsicht geboten ist. Sie gaukeln Sicherheit vor, wo es keine gibt. Sie setzen Menschen und Märkte einem zusätzlichen Risiko aus, als wäre nicht alles bereits schlimm genug.

Was das Land erwartet, ist schnell beschrieben, weil es überall so kommen dürfte. Die Gesundheitsbehörde CDC warnt: Viele werden sich anstecken, davon 15 bis 20 Prozent schwer erkranken, es wird noch viel mehr Tote geben, all das lässt sich nicht mehr verhindern. Oder besser: Es war auch nie wirklich komplett zu verhindern. Weshalb Trumps erste Reaktion auf den Corona-Ausbruch durchaus richtig war: strikte Einreisebeschränkungen. Sie zielten vor allem darauf, die Ankunft der Pandemie hinauszuzögern und so Zeit zu gewinnen.

Aber diese Zeit hat Trump nicht genutzt. Womöglich sogar, weil er selbst glaubt, was er in die Mikrofone sagt, dass nämlich dieses Virus "keine so große Sache" sei und er alles Nötige getan habe – ja, dass die Krise nur von seinen Gegnern herbeigeschrieben werde, damit die Wirtschaft einbricht, um ihm zu schaden. Es gibt sogar Berichte, wonach der Präsident fürchtet, Journalisten könnten versuchen, ihn anzustecken. Trotzdem schüttelt er weiter jede Hand, die ihm hingehalten wird. Und er will sich weiter in den Wahlkampfarenen von Tausenden bejubeln lassen.

Den Laden irgendwie am Laufen halten

Trumps Fokus ist trotz aller Verharmlosungen völlig klar: Er hat erkannt, dass die Corona-Krise seine Wiederwahl bedroht und er kämpft dagegen mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Was eigentlich nötig wäre, geht ihm völlig ab. Er kann nicht der Präsident sein, dem die Bevölkerung in dieser Krise vertraut, der politische Spaltung mit Führungsstärke überwindet, weil es in diesen Tagen um Größeres geht. Trump erkennt nicht einmal, welche Chance er verpasst: Man denke an Bilder von Politikern in Gummistiefeln, die in Wahljahren in Flutgebieten den Macher geben – hätte er diese Krise frühzeitig zu seiner Priorität gemacht, es hätte ihm sicher nicht geschadet.

Stattdessen agiert Trump, wie es Autokraten tun: Er stellt die Fakten infrage, argumentiert mit fragwürdigen Zahlen, hält Informationen zurück, greift die Medien an, die schlechte Nachrichten verkünden, versucht fachliche Einschätzungen zu unterdrücken und seine eigenen Gespinste als Wahrheit auszugeben.

Nur ein paar Beispiele: Das Weiße Haus, berichtet die Nachrichtenagentur AP, hielt die Gesundheitsexperten davon ab, ältere und damit besonders gefährdete Bürger vor Flugreisen zu warnen, wohl um die Branche nicht weiter zu belasten. Eine jährliche Beurteilung der Geheimdienste über die weltweite Bedrohungslage für die USA, die im Kongress bereits auf der Tagesordnung stand, wurde abgesagt: Das Time-Magazin berichtet, in dem Bericht würde gewarnt, die USA seien weiterhin nicht gut vorbereitet auf eine globale Pandemie – wie schon in den Jahren zuvor. Dazu Trumps unhaltbare Behauptung: Allen, die einen Test auf das Virus bräuchten, stehe er auch zur Verfügung – was nach anfänglichen Problemen immer noch nicht stimmt. Und das Eingeständnis: "Ich mag die Zahlen, so wie sie gerade sind" – der Präsident hat offensichtlich kein Interesse daran, dass möglichst viel getestet und die Ausbreitung dokumentiert wird; mehr Fälle würden ja bedeuten, dass es vielleicht doch Grund zur Sorge gibt.