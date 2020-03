Nach Klagen gegen die New York Times und die Washington Post geht das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump auch juristisch gegen den US-Fernsehsender CNN vor. Man habe wegen verleumderischer Berichterstattung Klage gegen den Sender eingereicht, teilte Trumps Wahlkampagne mit. Der Sender habe wissentlich "falsche und verleumderische Aussagen" mit Blick auf die Russland-Affäre veröffentlicht, heißt es in der Klageschrift, die Trumps Wahlkampfteam veröffentlichte. Gefordert wird Schadenersatz in Millionenhöhe.

Hintergrund sind die Ergebnisse einer Untersuchung des FBI-Sonderermittlers Robert Mueller, der untersucht hatte, ob es Geheimabsprachen zwischen Trumps Team und Vertretern Russlands im Vorfeld der Präsidentschaftswahl 2016 gab. Im konkreten Fall geht es um einen Beitrag des Autors Larry Noble vom 13. Juni 2019, der Bezug auf die Ermittlungen nimmt.

Trumps Wahlkampfstab zufolge wog Noble die potenziellen Risiken und Vorteile ab, sich 2020 erneut um Russlands Hilfe zu bemühen, und sei zu dem Schluss gekommen, "die Option auf dem Tisch zu lassen". In der Klage führt das Wahlkampfteam an, CNN sei sehr bewusst gewesen, dass die Darstellung nicht wahr sei. Der Beitrag spiegle ein "systematisches Muster der Voreingenommenheit" gegenüber Trumps Wahlkampagne wider.

Trump bewirbt sich bei der Präsidentschaftswahl im November um eine zweite Amtszeit. Er kritisiert die New York Times und andere Medien, die kritisch über ihn berichten, immer wieder.