Donald Trump versetzt die Stadt in Ausnahmezustand, lange bevor er überhaupt ankommt. Schon in der Nacht vor seinem Wahlkampfevent in Charlotte in North Carolina haben Fans vor der Arena gecampt, um als erste reinzukommen und ihrem Präsidenten ganz nahe sein zu können. Und bereits Stunden bevor die Türen geöffnet und die Besucher reingelassen werden, sind die umliegenden Wohngebiete verstopft mit riesigen Pick-up-Trucks, an denen "Keep America Great"-Flaggen im Wind knattern, mit Verkaufsständen für die berühmten roten "Maga"-Basecaps und Polizeiautos, die die Straßen bis zum Flughafen absperren.

Einmal Donald Trump live sehen, das wollen auch Kimberly und ihr Freund Anthony, beide in Sweatshirts mit Stars-and-Stripes-Muster, nach eigenem Bekunden beinharte Republikaner. "Trump liebt Amerika, und wir lieben ihn", ruft Kimberly auf dem Platz vor der Arena, wohin das Geschehen von drinnen übertragen wird. Ihre eine Tochter aber wolle unbedingt Bernie Sanders wählen, den Demokraten. "Ausgerechnet Bernie. Mir schmeckt das gar nicht, aber das ist ihre Entscheidung", sagt Kimberly und zupft an ihren falschen Wimpern. Trumps größter Vorteil sei, dass er kein Politiker sei, sagt ihr Partner. Deshalb könne nur er das politisch gespaltene Land wieder einen. "Er bringt alle zusammen, schauen Sie sich doch mal um", sagt Kimberly und dreht sich mit ausgestrecktem Arm einmal um die eigene Achse.

Doch Trump polarisiert in diesem Wahlkampf, statt zu einen. Als er einige Stunden später im Bojangles' Coliseum auf das Podium tritt, ist er voll im Wahlkampfmodus. Denn auch er hat natürlich mitbekommen, dass am Montag die Demokratin Amy Klobuchar ihre Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen hatte. Genau wie der am Sonntag ausgeschiedene Pete Buttigieg unterstützt sie nun den erstarkten Joe Biden, Trumps Hauptgegner. Durch ihn scheint Trump noch gereizter als von Bernie Sanders, dem zweiten aussichtsreichen demokratischen Präsidentschaftsbewerber. Immer wieder macht sich Trump in seiner Rede über "sleepy Joe", "den schläfrigen Joe", lustig. "Biden weiß ja nicht einmal, für welchen Job er sich bewirbt", ruft Trump. "Ich dachte, er bewirbt sich für den Senat." Seine Zuhörerinnen und Zuhörer johlen und pfeifen.

Trumps rhetorische Spitze gegen Biden ist aber nicht nur gefällige Unterhaltung für die, die nicht mehr in die Halle passen. Er zielt genau auf die Schwächen seiner Gegner. In der Tat hatte sich Biden bei einer Wahlkampfveranstaltung vergangene Woche verhaspelt und gesagt, dass er Senator werden wolle – und nicht Präsident. Es ist nicht der einzige Aussetzer des 77-jährigen Politikveteranen, den Trump an diesem Abend erwähnt. Biden vergaß bei Wahlkampfveranstaltungen mehrfach, in welchem Ort er gerade war, Trump machte sich prompt darüber lustig. Sein Ziel ist klar: seinen Konkurrenten als altersschwach und ungeeignet für das Präsidentenamt darzustellen. "Man darf solche Fehler nicht machen, wenn man mit China verhandeln will", sagt Trump. "Denn solche Fehler können sehr teuer werden."

Trumps Angriffe mögen unangemessen wirken, politisch sind sie jedoch sehr effektiv, weil er zum Teil konkrete Probleme benennt. Denn längst diskutieren nicht mehr nur die Republikaner über Bidens häufige Aussetzer, selbst sein eigenes Kampagnenteam machte sich im vergangenen Sommer darüber Sorgen. Laut The Hill wollten dessen Unterstützer ihm sogar nahelegen, seine Auftritte zu reduzieren, damit Biden sich nicht zu häufig verplappert.

Wie schon 2016 zeigt Trump ein außerordentlich gutes Gespür für die Schwächen seiner Gegner. Als Biden im vergangenen Frühjahr seine Kandidatur bekannt gab, begann Trump sogleich, Details über das Engagement dessen Sohn Hunter für einen ukrainischen Energiekonzern auszugraben – so, als würde er ahnen, dass Biden es 2020 in dem riesigen Bewerberfeld der Demokraten weit bringen würde. Auch dass er am Vorabend des Super Tuesday in North Carolina spricht, ist kein Zufall. Schon bei den Vorwahlen vor vier Jahren ließ er sich immer kurz vor seinen Konkurrenten im jeweiligen Bundesstaat blicken, um die Aufmerksamkeit von den Demokraten wegzulenken. Bei dieser Taktik geht es weniger darum, schon frühzeitig Stimmen zu sichern, sondern darum, die gegnerische Seite zu spalten. Mehrfach hat Trump seine Anhänger bereits dazu aufgerufen, bei Vorwahlen der Demokraten mitzumachen und für Bernie Sanders zu stimmen, um die Gegner zu verwirren.