Corona ist eine globale Krise, sie trifft alle und wird nicht mit unilateralen Maßnahmen effektiv bekämpft. Das ist die Botschaft, die die EU-Kommission an Donald Trump schickte, nachdem der US-Präsident einen 30-tägigen Einreisestopp für Europäer verhängt hat. Auf die Frage, wie die EU darauf antworten werde, sagte ein Sprecher der Kommission: "Die EU hat nicht die Gewohnheit, aus der Hüfte zu schießen. Wir werden uns Zeit nehmen!"

Die Zeit aber, daran besteht im Angesicht der Ausbreitung des Coronavirus kein Zweifel, drängt. Und die EU, daran besteht ebenfalls kein Zweifel, ist meist etwas langsamer als viele andere. 27 Nationalstaaten müssen sich erst mal abstimmen. Das dauert. Das mündet oft im kleinsten gemeinsamen Nenner.

Der Rat der EU, in dem alle Mitgliedsstaaten sitzen, hat sich am Dienstag dieser Woche in einer Telefonkonferenz darauf geeinigt, besser zu koordinieren. Die Kommission ist damit beauftragt worden, zu klären, wie das am besten zu bewerkstelligen sei. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat schon vor mehr als einer Woche ihr Corona Response Team vorgestellt. Da war sicher viel leeres Wortgeklingel dabei, denn die EU hat in der Gesundheitspolitik keine Kompetenzen, die liegen bei den Nationalstaaten. Von der Leyen und ihr Team können nicht viel mehr tun als koordinieren, Informationen weitergeben, Empfehlungen einholen – das ist nicht viel. Trotzdem lohnt ein Blick auf die Zusammensetzung des Corona-Teams. Von der Leyen hatte zur Pressekonferenz fünf Kommissare mitgebracht. Ihre Zuständigkeiten sind: Krisenmanagement, allgemeine Gesundheitsfragen, Grenzmanagement, Mobilität, Makroökonomie.

Corona wird von der Kommission also als eine Herausforderung begriffen, die inhaltlich umfassend ist und alle Europäer betrifft. Das ist ein wichtiges Signal – auch nach außen.

Denn Trumps Einreisestopp ist zweifellos ein harsche Maßnahme, aber sie kommt nicht überraschend. Auch wenn sie angesichts der Corona-Krise gesundheitspolitisch begründet sein mag, sie ist für Trump eine Gelegenheit, den Europäern zuzusetzen. Das lässt er, der die Europäische Union schon mal als Feind bezeichnet hat, sich nicht entgehen. Er ist nicht der Einzige, der Europa schaden will. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat es in den vergangenen Wochen versucht, indem er behauptete, die griechische Grenze sei offen, und Tausende Migranten und Flüchtlinge ermunterte, den Weg nach Europa zu suchen. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Bombenkampagne im syrischen Idlib verstärkt und eine Flüchtlingsbewegung ausgelöst, die direkte Auswirkungen auf Europa hat. Trump, Erdoğan, Putin – sie zielen nicht auf Deutsche, Franzosen, Italiener oder Österreicher. Sie zielen auf die Europäische Union, sie zielen auf die Europäer. Die EU ist ihr geopolitischer Gegner. Sie gilt es zu spalten. Und das Coronavirus ist nur eine von vielen Gelegenheiten dafür. Europa ist in den Augen seiner Gegner politisch schwach und wird derzeit von vielen Krisen heimgesucht – da wird kräftig nachgetreten.

Als Europäer begreifen und als Europäer handeln

Ob das in Europa auch so verstanden wird, darüber bestehen erhebliche Zweifel. Bei ihrer Pressekonferenz zu Corona wurde Bundeskanzlerin Angela Merkel gefragt, ob denn Deutschland bereit wäre, auch medizinisches Personal in das von dem Coronavirus besonders hart getroffene Italien zu schicken. Merkel antwortete, das sei nicht so einfach, schon allein wegen der "Sprachbarriere". Ohne die Antwort überzubewerten, sie war doch kleinlich. In ihr blitzte eine entscheidende Schwäche auf: die Unfähigkeit, sich selbst in diesen Zeiten der Krise in erster Linie als Europäer zu begreifen. Wie viel Europa steckt etwa in der Entscheidung der Bundesregierung, einen Exportstopp für medizinische Schutzausrüstung zu verhängen? Die ungarische Regierung etwa protestierte dagegen. Das Büro des Premierministers ließ verlauten, es habe 120.000 Schutzmasken aus Deutschland geordert und nun steckten sie im Hafen von Hamburg fest.

Es wäre notwendig und dringend, sich als Europäer zu begreifen und als Europäer zu handeln. Denn "Sprachbarriere" ist kein wirklich gutes Argument, wenn Leute wie Putin hinter einem her sind.

Die Kommission jedenfalls ringt um eine angemessene Reaktion, auch mit Blick auf die geopolitischen Konkurrenten Europas. Die Botschaft, die sie ihnen übermittelt, ist eindeutig: Wir Europäer sind zwar sehr unterschiedlich, aber wir sind geschlossen, wir handeln gemeinsam, wir lassen uns nicht auseinanderdividieren.

Der Hinweis auf die Machtlosigkeit der Kommission ist richtig, doch Politik beginnt auch mit der Sprache, die man spricht. Es sind Worte, die den Weg weisen. Wer etwa mit Blick auf die Lage in Italien von einem nationalen Notstand spricht, der wird das jetzt Notwendige und Gebotene eher nicht sehen wollen.

Italien muss geholfen werden, auch mit finanziellen Mitteln, trotz seines Schuldenberges, trotz seiner Reformunwilligkeit, trotz all der Dinge, die man aus europäischer Sicht mit guten Gründen an der Politik dieses Landes auszusetzen hat.

Es ist daher treffender, von einem europäischen Notstand zu sprechen – und es wäre zielführender. Denn es schärfte das Bewusstsein der Europäer, dass sie eine Schicksalsgemeinschaft sind.