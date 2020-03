Es war nur eine Frage der Zeit, bis Elizabeth Warren ihre Präsidentschaftskandidatur beenden würde. In keinem Bundesstaat schaffte die US-Senatorin es in den Vorwahlen auch nur auf Platz zwei. Am Super Tuesday belegte sie sogar in ihrem Heimatstaat Massachusetts nur einen enttäuschenden dritten Platz. Nun hat Warren ihren Rückzug bekannt gegeben. Es ist das Ende einer einst vielversprechenden Kampagne, die in den vergangenen Monaten die Orientierung verlor.

Im Sommer noch hatte Warren vorübergehend die Umfragen angeführt. Mit ihren Leistungen um den Verbraucherschutz und ihren detailliert ausgearbeiteten Plänen zu Steuerpolitik und Finanzregulierung wurde Warren zum Liebling der US-Presse. Bei Wahlkampfveranstaltungen nahm sie sich teils mehrere Stunden Zeit, um Selfies mit ihren Anhängern zu schießen. Doch seitdem machte Warren vieles falsch.

Vor allem wirkte ihre Kampagne zu unentschlossen. Beispiel Gesundheitspolitik. Zu Beginn ihrer Kandidatur galt Warren als entschiedene Anhängerin einer allgemeinen Krankenversicherung (Medicare for all), die ihr Konkurrent um linke Wähler, Bernie Sanders, seit Jahren fordert. Mitten im Wahlkampf ließ Warren jedoch von ihrer Forderung ab und präsentierte ein kompliziertes mehrstufiges Optionsmodell, das im Gegensatz zu Sanders‘ Plan ohne Steuererhöhungen auskommen sollte. Doch das technokratische und unübersichtliche Konstrukt verfing bei den Wählerinnen und Wählern nicht.

Unüberschaubares Regelungetüm

Beim Thema Gesundheitspolitik sprachen Wähler in Umfragen stets Sanders die größte Kompetenz zu. Das liegt womöglich auch daran, dass Sanders ehrlich genug ist einzugestehen, dass Gesundheitsschutz für alle eben nicht ohne Steuererhöhungen zu verwirklichen ist. Warren erdachte dagegen ein unüberschaubares Regelungetüm, um eine unbeliebte Wahrheit nicht aussprechen zu müssen. Zuletzt bekannte sich Warren kaum mehr zu ihrem Gesundheitsplan, obwohl die US-Bevölkerung dieses Thema am wichtigsten findet.

Überhaupt positionierte sich Warren im Kandidatenfeld nie wirklich klar. Einerseits versuchte die 70-Jährige sich als unabhängige Kämpferin für die arbeitende Bevölkerung zu inszenieren, andererseits präsentierte sie sich auch als diejenige Kandidatin, die den Establishment-Parteiflügel mit dem linken Parteiflügel um Bernie Sanders versöhnen könnte. Im letzteren hat sich nach den Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte die Überzeugung durchgesetzt, dass die alten Riegen der "Corporate Democrats" verdrängt und nicht eingespannt werden müssen, um Veränderungen durchzusetzen. An eine Einheit zu den Bedingungen des Establishments ist dort kaum jemand interessiert, weshalb das linke Milieu und vor allem die Arbeiterschaft ohne Uniabschluss sich lieber um Sanders gruppierten.

Für Warren blieb hauptsächlich das recht kleine Segment meist weißer, gut verdienender Akademikerinnen, deren oberste Priorität die Wahl einer Frau zur US-Präsidentin ist. Allerdings spielt diese demografische Gruppe, die zwar in den US-Medien stark präsent ist, in der Gesamtbevölkerung keine besonders große Rolle. Auf Wahlkampfveranstaltungen sangen Warrens Anhänger oft und laut: "Es ist Zeit für eine Frau im Weißen Haus." Offenkundig ist dieses Thema jedoch für Wählerinnen und Wähler angesichts der sozioökonomischen Verwerfungen im Land nachrangig. Selbst als einzige Frau unter den aussichtsreichen Kandidaten schnitt Warren am Super Tuesday kläglich ab.

Die Harvard-Professorin überschätzte auch in anderen Fragen das Mobilisierungspotenzial feministischer Identitätspolitik. Warren warf Bernie Sanders in der TV-Debatte im Januar vor, er habe in einem Privatgespräch die Überzeugung geäußert, eine Frau könne nicht zur Präsidentin gewählt werden. Der indirekte Sexismus-Vorwurf ging nach hinten los. Warren verlor in Wählerbefragungen an Zustimmung, Sanders‘ Werte schossen nach oben. Die "gläserne Decke" in der Karriere von Frauen scheint als politisches Problem für Wählerinnen nachrangig zu sein, wenn sie ohnehin wissen, dass sie vermutlich ihr Leben lang im Keller der Gesellschaft eingeschlossen bleiben.

Glaubwürdig war das nicht

Lange hatte Warren zudem geschworen, keine Wahlkampfhilfe von Political Actions Committees (PAC) anzunehmen, die unbegrenzt Geld zur Unterstützung eines Kandidaten ausgeben können. Mitte Februar änderte sie ihre Meinung spontan. Warrens Argument: Die männlichen Bewerber hätten ja auch alle PACs oder seien Milliardäre. Warren knüpft ihre politischen Überzeugungen also an eine eigenartige Interpretation von Geschlechtergerechtigkeit. Glaubwürdig war das nicht.

Zuletzt hat Warren sich auch noch auf den falschen Gegner eingeschossen. Vor allem in Bernie Sanders schien sie ihren wichtigsten Kontrahenten zu sehen, obwohl der ihr politisch eigentlich näherstehen sollte als das demokratische Establishment. Während sich jenes Establishment vor dem Super Tuesday in bemerkenswerter Einheit hinter Joe Biden versammelte, verhinderte Warren die Konsolidierung des linken Flügels hinter Sanders. Am Dienstag trat Warren bei den Vorwahlen in 14 Bundesstaaten noch an, obwohl nach ihrem enttäuschenden Abschneiden in den ersten vier Vorwahlstaaten bereits klar war, dass sie keine Chance auf die Nominierung haben würde.

Jetzt hat die Präsidentschaftskandidatin ihren Ausstieg bekannt gegeben – ohne Bernie Sanders zu unterstützen und ihren progressiven Idealen zumindest noch einen letzten Dienst zu erweisen. Es ist ein schmuckloses Ende für eine einst vielversprechende Kampagne.