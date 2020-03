An der türkisch-griechischen Grenze haben Sicherheitskräfte auf beiden Seiten Tränengas eingesetzt. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters berichtete, am abgeriegelten Grenzübergang Kastanies seien Tränen- und Rauchgasgranaten von türkischer Seite in Richtung der griechischen Polizei geschossen worden. Diese habe zum Teil ebenfalls Tränengas eingesetzt.

Nach Angaben griechischer Sicherheitskräfte gab es binnen 24 Stunden mehr als 1.200 Versuche, die Grenze zu überwinden. 27 Menschen seien festgenommen worden.

Am 28. Februar hatte die türkische Regierung erklärt, sie werde Migranten nicht mehr vom Übertritt der Grenze abhalten. Seitdem haben Tausende Flüchtlinge versucht, nach Griechenland in die Europäische Union zu gelangen.

Das vor knapp vier Jahren ausgehandelte Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der EU sieht Hilfen für die in der Türkei lebenden Flüchtlinge im Umfang von sechs Milliarden Euro vor. Die Türkei hatte sich im Gegenzug verpflichtet, illegale Grenzübertritte zu verhindern.



Griechenland will Geld für Flüchtlinge streichen

Wie viele Flüchtlinge und andere Migranten eine Woche nach der einseitigen Öffnung der Grenzen weiterhin dort sind oder dorthin streben, ist unbekannt. Am vergangenen Wochenende sprachen UN-Quellen noch von rund 13.000 Geflüchteten im Grenzgebiet, am Freitag berichtete ein türkischer TV-Sender ohne Quellenangaben von etwa 5.000.

In Griechenland soll ab Mitte März die finanzielle Unterstützung für Flüchtlinge gekappt werden. "Unser Ziel ist es, Berechtigten innerhalb von zwei bis drei Monaten Asyl zu gewähren und anschließend die Leistungen und die Unterbringung zu streichen", sagte der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis dem Fernsehsender Skai.

Diese Maßnahmen hätten dazu beigetragen, dass Menschen ins Land gekommen seien und Leistungen ausgenutzt hätten. "Wer Asyl erhält, ist anschließend selbst für sich verantwortlich", sagte Mitarakis. Es gebe Integrations- und Unterstützungsprogramme. Weitere Maßnahmen könne man nicht finanzieren.

Erdoğan reist nach Brüssel

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan wird am Montag für einen Arbeitsbesuch in Brüssel erwartet. Sein Büro teilte mit, er werde am 9. März nach Brüssel reisen. Aus der Erklärung ging nicht hervor, mit wem Erdoğan sich in der belgischen Hauptstadt treffen will.



Gegenstand der Gespräche wird vermutlich die Lage an der türkisch-griechischen Grenze sowie eine grundsätzliche Neuausrichtung des Verhältnisses zwischen der EU und der Türkei sein. Die Außenminister der Gemeinschaft hatten am Freitag die von Erdoğan verfügte Öffnung der Grenze zu Griechenland als "Migrationsdruck für politische Zwecke" kritisiert. Die Lage an der EU-Außengrenze sei nicht akzeptabel. Erdoğan wiederum erklärte nach Angaben seines Präsidialamtes bei einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, die bisherigen Vereinbarungen zwischen EU und Türkei funktionierten nicht mehr und müssten überarbeitet werden.

Die Internationale Organisation für Migration (IOM) weitet unterdessen ihre humanitäre Hilfe aus. An diesem Wochenende will sie an der türkisch-griechischen Grenze und an der Ägaisküste 20.000 Hilfsgüter wie Decken und Kleidungsstücke verteilen.