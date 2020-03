Kroatien ist ein kleines Land, doch seine Küste ist fast 1.000 Kilometer lang. Sie lockt jährlich Millionen Touristen an. Besonders Dubrovnik, die Stadt im tiefen Süden Kroatiens, ist ein beliebtes Ziel für Reisende. Wer aber von Norden über Land nach Dubrovnik kommt, muss über den Korridor von Neum fahren. Er ist neun Kilometer breit und gehört zu Bosnien-Herzegowina. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind gut. Kroatien ist Mitglied der EU, Bosnien-Herzegowina strebt eine Mitgliedschaft an.

Trotzdem kostet es Zeit, Geld und Nerven den Korridor von Neum zu überwinden – und er ist ein Ärgernis für die junge kroatische Nation. Denn er trennt ihr Staatsgebiet in zwei Teile. Bald soll es damit ein Ende haben. Kroatien soll mit seiner Exklave von Dubrovnik über eine Hängebrücke verbunden werden. Vor 15 Jahren tauchte die Idee zum ersten Mal auf. Ende 2022 soll die Brücke nun gebaut sein. Sie wird sich von der kroatischen Küste zur Pelješac-Halbinsel spannen, die zu Kroatien gehört. Von der Halbinsel würde dann der Weg weiter direkt nach Dubrovnik führen. Bosnien-Herzegowina wäre damit umgangen.



Die Umgehung hat in Bosnien-Herzegowina für einige Aufregung gesorgt. Die Regierung in Sarajevo fühlt sich übergangen, was die kroatische Regierung bestreitet. Es bleibt aber die Frage, warum ein Mitglied der EU in spe wie Bosnien-Herzegowina überhaupt "umgangen" werden soll.



"Den regionalen Zusammenhalt der Region verstärken"

Der Aufwand, der betrieben wird, um einen neun Kilometer breiten Landkorridor zu umgehen, ist jedenfalls enorm. Die Brücke wird 2.400 Meter lang sein, damit wird sie zu den längsten der Welt gehören. Die geologischen Voraussetzungen sind nicht besonders günstig. 100 Meter müssen die Pfeiler in den Meeresboden gerammt werden. Die Gegend ist erdbebengefährdet, sie wird außerdem von starken Winden heimgesucht. Der Bau ist also eine Herausforderung für die Ingenieure.

Und er ist alles andere als billig. 279 Millionen Euro wird der Bau der Brücke kosten. 85 Prozent davon wird aus dem EU-Budget finanziert. Die EU-Kommission begründet die Finanzierung folgendermaßen: "Die Brücke wird das tägliche Leben der Kroaten erheblich erleichtern, weil sie die Fahrzeit zwischen Split und Dubrovnik erheblich verringern wird (…) Der Tourismus wird davon stark profitieren, der Handel wird den regionalen Zusammenhalt der Region verstärken." Die Mittel der EU helfen, Regionen zu entwickeln. Eine klassische Erfolgsgeschichte, möchte man meinen. Das Problem dabei ist nur: Die Brücke wird von einer chinesischen Staatsfirma gebaut. "Das Geld wird direkt aus dem EU-Budget in die chinesische Staatskasse fließen", schreibt Thomas Bickl, Westbalkanexperte an der Universität Duisburg-Essen, der die Hintergründe der Pelješac-Brücke erforscht hat.

279 Millionen Euro aus Brüssel nach Peking für eine Brücke, die in Europa gebaut wird. Das ist der europäischen Öffentlichkeit schwer zu vermitteln. Immerhin ist China der geopolitische Konkurrent der EU, die Kommission nannte China im Jahr 2019 in einem offiziellen Dokument ausdrücklich einen "Systemrivalen".