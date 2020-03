Die EU-Innenminister haben die Türkei dafür kritisiert, ihre Grenzen zu Europa für Flüchtlinge zu öffnen. In einer Erklärung nach einem Sondertreffen der Ministerinnen und Minister hieß es, die EU lehne "die Nutzung von Migrationsdruck durch die Türkei zu politischen Zwecken entschieden ab". Die EU bleibe zudem "entschlossen, die EU-Außengrenzen wirksam zu schützen. Illegale Überquerungen werden nicht toleriert." Dazu würden "im Einklang mit EU- und internationalem Recht" alle nötigen Maßnahmen ergriffen.

Tausende Menschen sammeln sich seit vergangener Woche an den griechischen Außengrenzen. Grenzschützer halten die Migrantinnen und Migranten teilweise mit Tränengas und Blendgranaten davon ab, in die EU weiterzureisen. Laut Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hätten die Minister "hohe Solidarität" gegenüber Griechenland gezeigt. Deutschland und andere Mitgliedsländer hätten bei dem Treffen erklärt, sie wollen Griechenland bei seiner "schwierigen Aufgabe" helfen. Niemand könne allerdings sicher sagen, ob derzeit alle Maßnahmen an der griechisch-türkischen Grenze internationalem Recht entsprächen, räumte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson ein.

Die EU werde alle Mittel einsetzen, um Länder mit unter Druck stehenden Grenzabschnitten zu unterstützen. Dazu gehöre auch ein bereits zugesagter Soforteinsatz von Beamten der EU-Grenzschutzbehörde Frontex sowie technische Unterstützung. Griechenland soll zudem bis zu 700 Millionen Euro für das Migrationsmanagement bekommen. Außerdem soll das Land durch den Katastrophenschutz-Mechanismus der EU, unter anderem mit medizinischer Ausrüstung, Zelten und Decken versorgt werden. Deutschland will Griechenland mit 20 zusätzlichen Grenzschützern und einem seetauglichen Hubschrauber unterstützen. Bisher beteiligten sich 60 Bundespolizisten an den Frontex-Einsätzen in Griechenland.



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan machte ein Einlenken im Flüchtlingsstreit von einer Unterstützung der EU für seinen Syrien-Kurs abhängig. Die Krise könne nur beendet werden, wenn die EU die "politischen und humanitären Bemühungen" seines Landes in Syrien unterstütze, sagte Erdogan. Der türkische Regierungssprecher Ibrahim Kalin wies den Vorwurf zurück, die Türkei wolle die EU durch die Grenzöffnung erpressen. Es gehe nicht darum, eine "künstliche Krise" zu schaffen und politischen Druck aufzubauen. Vielmehr stoße dir Türkei bei der Aufnahme von Geflüchteten an die Grenzen.

Eine "international bewachte Sicherheitszone" ist im Gespräch

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, er habe klargemacht, dass die EU von der Türkei die Einhaltung des 2016 geschlossenen Flüchtlingspakts erwarte. Er habe das Land dazu aufgefordert, Flüchtlinge nicht dazu zu ermuntern, an die Grenze mit Griechenland zu reisen. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu schrieb auf Twitter, er habe im Gespräch mit Borrell deutlich gemacht, dass die EU ihre Versprechungen gegenüber der Türkei nicht einhalte und dass Europa Verantwortung übernehmen müsse. Die EU kündigte zusätzliche 170 Millionen Euro an Hilfsgeldern an. Das beinhalte 60 Millionen Euro, die für die humanitäre Krise in Nordwestsyrien vorgesehen seien, hieß es in einer Erklärung nach einem Besuch einer EU-Delegation in Ankara.

Nach Angaben von Diplomaten verhinderte Deutschland eine schärfere Reaktion auf die türkische Grenzöffnung. Wie zuerst geplant, sollte das Vorgehen "entschieden verurteilt" werden. Grund hierfür könnten diplomatische Bemühungen der Bundesregierung um Nordsyrien sein. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sagte, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sei mit dem Präsidenten Russlands, Wladimir Putin und Erdoğan, "im Gespräch über eine international überwachte Sicherheitszone in Syrien zur Erleichterung der humanitären Situation."

Laut Seehofer sei das Thema einer Umverteilunge von Geflüchteten auf die Mitgliedsstaaten der EU "heute nicht auf der Tagesordnung" gestanden. Die EU werde dieses Thema "zeitnah" angehen. Kommissarion Johansson sagte hingegen, dass Luxemburg und Finnland konkrete Zahlen zur Übernahme minderjähriger Geflüchteter von den griechischen Inseln genannt hätten.

Auch Frankreich hatte seine Bereitschaft zur Aufnahme von Kindern und Jugendlichen erklärt. "Ich denke, das ist eine sehr gute Idee", sagte Johansson. "Es ist dringend nötig, sie von diesen Bedingungen auf den Inseln wegzubekommen und einen Zufluchtsort für sie zu haben." Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sagte, dass in jedem EU-Land pro halber Millionen Einwohner je zehn unbegleitete Minderjährige aufgenommen werden sollten.

In der vergangenen Woche wurden mehrere türkische Soldaten bei Anschlägen der syrischen Armee in Idlib getötet. Diese wird von Russland unterstützt, während die Türkei auf der Seite der islamistischen Rebellen steht. Seitdem reagiert die Türkei mit Gegenangriffen und der Öffnung der Grenzen.