Die Türkei ist kein Feind Europas. Die Menschen, die sich an der türkisch-griechischen Grenze drängen, sind keine Invasoren. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan aber benutzt die Migranten und Flüchtlinge, um die EU zu erpressen. Doch sie darf sich davon nicht einschüchtern lassen, wenn sie ernst genommen werden will.

Die Europäer sollten der griechischen Regierung dankbar dafür sein, dass diese in den vergangenen Tagen an der Grenze den Erpressungsversuch Erdoğans zurückgewiesen hat. "Ihr seid unser Schild", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrem Besuch in Athen. Das ist eine treffende Beschreibung.

Die Europäer werden nun angesichts der Bilder an der türkisch-griechischen Grenze als kaltherzig kritisiert. "Schämt Euch!", so lautete zusammengefasst der Vorwurf. Er ist so massiv und gleichzeitig so diffus, dass eine politische Debatte nicht möglich ist. Die aber ist höchst notwendig. Die EU hat in den vergangenen Tagen ihre legitimen Interessen wahrgenommen. Dazu gehört, dass sie massenhafte, irreguläre Migration nicht dulden darf. Lässt sie es zu, dann setzt sie ihre eigene Existenz aufs Spiel. Diese eine Lehre hat die EU aus dem Jahr 2015 zumindest gezogen. Grenzsicherung ist eine Voraussetzung für ihr weiteres Bestehen.

Europa ist deswegen keine Festung, es ist auch kein kaltherziges Monster, das den eigenen Wohlstand genießt, während vor seinen Toren die Armen und Schwachen verhungern. Diese Behauptung ist von den Zahlen nicht gedeckt: Über eine halbe Million Asylanträge haben die europäischen Staaten im vergangenen Jahr angenommen, 2015 waren es 1,3 Millionen. Allein in Deutschland wurden 2019 über 165.000 Asylanträge gestellt. Kurzum: Aufnahme findet in Europa statt. Tagtäglich.



Ist das zu wenig? Diese Meinung kann man vertreten, gerade mit Blick auf das riesige Leid in der unmittelbaren Nachbarschaft. Doch die Zahlen stehen in einem direkten Zusammenhang mit der Aufnahmebereitschaft der europäischen Gesellschaften. Wie aufnahmebereit die Menschen in Europa sind, ist auch ein Ergebnis von Politik – sprich von Steuerung und Gestaltung. Oder will man etwa glauben, dass Ungarn keine Flüchtlinge aufnehmen will, weil alle Ungarn grundsätzlich rassistisch sind? Oder ist es nicht eher so, dass das Land sich gegenüber Flüchtlingen verschlossen hat, weil ihr Ministerpräsident Viktor Orbán es verstanden hat, das Thema zu monopolisieren und zu instrumentalisieren?

Die Versäumnisse der EU

Dabei sind die Prinzipien einer ebenso humanen wie rationalen Migrationspolitik klar. Migration ist kein Recht. Es gibt einen Unterschied zwischen Migration und Asyl, zwischen dem Wunsch, ein besseres Leben zu führen und der Flucht vor Verfolgung. Jedes Gemeinwesen kann die Kriterien festlegen, nach welchen sie Menschen aufnimmt und nach welchen nicht – freilich mit Rücksicht auf die eingegangenen internationalen humanitären Verpflichtungen.

Schämen muss sich Europa also nicht, aber stolz auf sich kann es gewiss auch nicht sein. Allzu groß sind seine Versäumnisse. Bis heute hat die EU keine gemeinsame Migrationspolitik entwickelt. Dabei ist spätestens seit 2015 klar, dass sie eine braucht. Das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei, das im Übrigen Hunderttausenden Syrern hilft, hat der EU seit 2016 Zeit gekauft, mehr nicht. Doch die Zeit wurde nicht genutzt. Die EU hat auch keine gemeinsame Außenpolitik, die den Namen verdient. In Libyen toleriert sie seit Jahren de facto Sklavenlager und ist jetzt drauf und dran, den Einfluss in diesem Nachbarland zu verlieren. Im Nahen Osten spielt sie keine Rolle, obwohl diese Region für ihre Zukunft von zentraler Bedeutung ist.

Nur deshalb konnte der türkische Präsident überhaupt auf die Idee kommen, die EU erpressen zu können. Gelungen ist es ihm vorerst nicht, aber das enthebt die EU nicht ihrer Pflichten – gegenüber den eigenen Bürgerinnen und Bürgern, gegenüber den Menschen in Not und auch gegenüber den Nachbarn wie der Türkei.