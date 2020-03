Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat das Vorgehen Griechenlands gegen Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze mit dem der Nazis verglichen. "Es gibt keinen Unterschied zwischen dem, was die Nazis getan haben, und den Bildern von der griechischen Grenze", sagte Erdoğan in einer Fernsehansprache. "Was sie in den Nazi-Camps gemacht haben, machen auch die Griechen im Namen des Westens, geradezu als bezahlte Beamte des Westens", fügte er hinzu. "Und sie töten auch. Das sind bezahlte Legionäre des Westens."

Erdoğans Aussagen im Fernsehen folgten Aufnahmen von Migrantinnen und Migranten, die beim Versuch, die Grenze von der Türkei nach Griechenland zu überqueren, unter Einsatz von Tränengas zurückgedrängt wurden.

Bereits am Sonntag hatte der türkische Präsident Griechenland vorgeworfen, Migranten, die es in die EU geschafft haben, unrechtmäßig in die Türkei zurückzuschicken, zu "schlagen", zu "töten" und zu "foltern".

Grenzübergänge zwischen der Türkei und Griechenland

Türkei wirft Griechenland vor, auf Flüchtlinge geschossen zu haben

Ende Februar hatte Erdoğan die türkischen Grenzen zur EU als geöffnet erklärt. Daraufhin machten sich Tausende Menschen auf den Weg zur griechischen Grenze. Sie wurden dort wiederholt von griechischen Beamten unter Einsatz von Tränengas und Blendgranaten zurückgedrängt. Die Türkei wirft den griechischen Behörden außerdem vor, mindestens zwei Migranten an der griechisch-türkischen Grenze erschossen zu haben. Die griechische Regierung weist das entschieden zurück.

Nach Angaben der Regierung haben griechische Sicherheitskräfte seit dem 29. Februar und bis Dienstag etwa 43.400 Menschen daran gehindert, unerlaubt die Grenze zu passieren. 346 Migranten, die illegal Griechenland betreten hatten, seien festgenommen worden.

Unterstützung erhält Griechenland auch seitens der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex. Polizeibeamte aus Österreich waren bereits im Einsatz am Evros. Auch aus Zypern kamen Beamte in Griechenland an. Griechische Medien berichteten unter Berufung auf das griechische Ministerium für Bürgerschutz von rund 1.000 Frontex-Sicherheitsbeamten , die in den kommenden Tagen erwartet werden.

Frontex Infobox Das ist Frontex Frontex ist die Grenzschutzbehörde der Europäischen Union und unterstützt die EU- und Schengenstaaten bei der Sicherung ihrer Grenzen, etwa durch das 200 Millionen Euro teure Überwachungssystem Eurosur. Eigene Grenzschutzbeamte hat Frontex nicht, sondern fordert diese von den Mitgliedsstaaten an. Dass auf dem Mittelmeer allein 2014 etwa 3.500 Flüchtlinge ertranken, wird auch Frontex vorgeworfen.

Unterdessen hatte es den dritten Tag in Folge am griechisch-türkischen Grenzfluss Evros keine größeren Zwischenfälle gegeben. Wie das griechische Staatsfernsehen ERT berichtete, hätten vereinzelt Migranten versucht, den Zaun beim Grenzübergang von Kastanies/Pazarkule zu überwinden oder den Evros zu durchqueren.

Auch auf den griechischen Ägäis-Inseln blieb die Lage ruhig. Seit sechs Tagen kamen kaum Migrantinnen und Migranten aus der Türkei an, wie das Migrationsministerium mitteilte. Die Lager auf diesen Inseln sind weiterhin überfüllt.