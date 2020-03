An der Grenze Griechenlands zur Türkei kommen zusätzliche Frontex-Sicherheitsbeamte zum Einsatz. Wie das griechische Bürgerschutzministerium mitteilte, werden die griechischen Grenzschutzbeamten künftig nicht nur von Kräften aus Österreich und Zypern unterstützt, die bereits seit einer Woche vor Ort sind, sondern auch von Polen und Tschechien.

Reporter vor Ort beobachteten ein großes gepanzertes Fahrzeug der österreichischen Polizei, das sich entlang der Straße zum Grenzfluss Evros nahe der Kleinstadt Orestiada bewegte. Auch wurden mehrere Lastwagen gesichtet, die Stacheldraht sowie große Zementhindernisse in die Pufferzone zwischen Griechenland und der Türkei brachten.

Bereits seit Tagen warten an der Grenze Tausende Migrantinnen und Migranten auf ihre Chance, in die EU einreisen zu können, was die Beamten verhindern. Nach Schätzungen des Militärs befänden sich auf der türkischen Seite der Grenze 6.000 Migranten, die versuchen, nach Griechenland zu kommen. "Es kann jeden Moment wieder losgehen", sagte ein griechischer Beamter des Zolls am seit mehreren Tagen geschlossenen Grenzübergang.

Erneut Zusammenstöße am Grenzübergang

Am Mittwochabend war es nach drei Tagen Ruhe erneut zu Zusammenstößen am Grenzübergang von Kastanies/Pazarkule gekommen. Nach Augenzeugenberichten stürmten Hunderte Migranten einen Grenzzaun. Sie schleuderten Dutzende Brandflaschen, Steine und andere Gegenstände über den Zaun und versuchten, ihn niederzureißen, um aus der Türkei nach Griechenland und damit in die EU zu kommen. Die griechischen Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Die Lage beruhigte sich am späten Mittwochabend.

In Athen gehen politische Beobachterinnen und Beobachter davon aus, dass es in den nächsten Tagen immer wieder zu ähnlichen Zwischenfällen kommen könne. Damit solle Druck auf die EU ausgeübt werden, türkischen Forderungen entgegenzukommen.

Am Dienstag soll in Istanbul ein Gipfeltreffen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron stattfinden. "Bis dahin müssen wir äußerst vorsichtig sein", sagte ein Polizeioffizier in der Hauptortschaft der Grenzregion Alexandroupoli.

Migranten sollen Geld bei freiwilliger Rückkehr erhalten

Im Hinblick auf die ebenfalls dramatische Situation auf den griechischen Inseln hat EU-Migrationskommissarin Ylva Johansson Migrantinnen und Migranten Geld für eine freiwillige Rückkehr angeboten. Wer freiwillig zurück in sein Heimatland gehe, erhalte 2.000 Euro von der EU, sagte Johansson bei einer Pressekonferenz in Athen. Durchgeführt werden solle das für einen Monat gültige Programm von der EU-Kommission, den griechischen Behörden und der Internationalen Organisation für Migration (IOM). "Das ist eine Möglichkeit, den Druck von den griechischen Inseln zu nehmen", sagte Johansson. Das Angebot gelte für 5.000 Asylbewerber, die vor dem 1. Januar 2020 auf den griechischen Inseln angekommen seien.

Die EU-Kommissarin gab zudem bekannt, dass sieben EU-Mitgliedsstaaten sich bereit erklärt hätten, 1.600 unbegleitete Minderjährige von den griechischen Inseln aufzunehmen. Darunter ist auch Deutschland. Die Kindheit könne man nicht wiederholen, sagte Johansson. Aus diesem Grund sei es wichtig, eine Lösung für die unbegleiteten Minderjährigen in Griechenland zu finden. Im Mai soll in Griechenland eine Konferenz für die Unterstützung unbegleiteter Minderjähriger stattfinden. Johansson kündigte darüber hinaus an, ihren Vorschlag für die Reform des europäischen Asylsystems nach Ostern zu präsentieren.

Am Freitag wollen sich die EU-Innenminister in Brüssel treffen. Auch die Situation an der griechisch-türkischen Grenze soll ein Thema sein.