Die EU zeigt sich grundsätzlich bereit, die Türkei weiter zweckgebundene Hilfen zu leisten. Diese knüpft sie jedoch an Bedingungen: "Wir erwarten, dass die erpresserische Politik Ankaras durch die Entsendung von Flüchtlingen in Richtung EU eingestellt wird", sagte EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn der Zeitung Die Welt. Die Summe der Hilfen würde außerdem "deutlich geringer sein als in den vergangenen vier Jahren", sagte Hahn.

Das vor knapp vier Jahren ausgehandelte Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der EU sieht Hilfen für die in der Türkei lebenden Flüchtlinge in Höhe von sechs Milliarden Euro vor. Die Türkei hatte sich im Gegenzug verpflichtet, illegale Grenzübertritte zu verhindern, alle auf den griechischen Ägäis-Inseln ankommenden Flüchtlinge zurückzunehmen und stärker gegen Schlepperbanden vorzugehen. Nachdem aus Syrien in den vergangenen Wochen jedoch wieder sehr viel mehr Geflüchtete in der Türkei ankamen, hatte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan vergangene Woche die Grenzen zur EU wieder geöffnet.

"Viele Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser für Flüchtlinge wurden bereits gebaut und müssen nicht noch einmal finanziert werden", sagte Hahn als Begründung für die geplante Kürzung. "Der Bedarf ist also kleiner geworden." Das Geld werde auch künftig "ausschließlich zweckgebunden und größtenteils via Hilfsorganisationen ausgezahlt".

Flüchtlingsdeal ist "tot"

Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis nannte den EU-Türkei-Flüchtlingspakt am Freitag hingegen "tot". Seit die Türkei ihre Seite der Grenze geöffnet hat, hindern griechische Soldaten und Polizisten unter anderem mit dem Einsatz von Tränengas zehntausende Menschen daran, über die Grenze in die EU zu kommen.

Auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock erklärte das Flüchtlingsabkommen von 2016 für "gescheitert". Sie forderte in der Rheinischen Post ein "neues, rechtsstaatlich garantiertes Abkommen". Es brauche ein Abkommen, "das aus den Fehlern der Vergangenheit lernt, dafür sorgt, dass Menschen gut versorgt sind und die 27 EU-Staaten nicht wie Dominosteine umfallen, wenn Erdogan einmal pustet", sagte Baerbock.

Die Türkei müsse aufhören, Menschen als Verhandlungsmasse zu missbrauchen und die Rechte von Schutzbedürftigen wahren. Gleichzeitig gehöre zu einer funktionierenden Vereinbarung "auch die verlässliche Zusage für die Umsiedlung von besonders schutzbedürftigen Menschen aus der Türkei nach Europa – gerade im Lichte der zugespitzten Situation in der Region Idlib", sagte Baerbock. In ihren Augen ist der Flüchtlingspakt mit der Türkei auch nicht erst in den vergangenen Tagen, sondern bereits in den "furchtbaren Lagern von Lesbos" gescheitert, sagte Baerbock mit Blick auf die überfüllten Flüchtlingsunterkünfte auf der griechischen Ägäis-Insel.



20.000 Decken und Kleidungsstücke sollen verteilt werden

Die Internationale Organisation für Migration (IOM) weitet unterdessen ihre humanitäre Hilfe aus. An diesem Wochenende will sie an der türkisch-griechischen Grenze und an der Ägaisküste 20.000 Hilfsgüter wie Decken und Kleidungsstücke verteilen. In einer am späten Freitagabend verschickten Stellungnahme hieß es, außerdem sei zusätzliches Personal in die Grenzregionen entsandt worden. Bisher habe man in knapp einer Woche in der türkische Grenzprovinz Edirne und an der Küste rund 8.000 Hilfsartikel verteilt.



Wie viele Flüchtlinge und andere Migranten eine Woche nach der einseitigen Öffnung der Grenzen weiterhin dort sind oder dorthin streben, ist unbekannt. Am vergangenen Wochenende war aus UN-Quellen noch von rund 13.000 Geflüchteten im Grenzegebiet die Rede, am Freitag berichtete ein türkischer TV-Sender ohne Quellenangaben von etwa 5.000. In der IOM-Mitteilung heißt es, die Zahlen seien schwer zu schätzen. Die Organisation spricht von "Tausenden ungeschützten Migranten", die in rauen Bedingungen übernachten müssten und keinen guten Zugang zu Nahrungsmitteln, Obdach und Sanitäranlagen hätten. "Viele bleiben dort, nachdem sie weite Strecken gewandert sind, mit ihren Habseligkeiten, Kindern und Babys auf dem Rücken."