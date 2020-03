Ein Satz war es, der in den vergangenen Jahren zum Mantra einer verunsicherten CDU und zum Mantra der deutschen Flüchtlingspolitik wurde: "2015 darf, kann und soll sich nicht wiederholen." So formulierte es Angela Merkel erstmals Ende 2016. Der Satz war einerseits bequem und klein, weil sich Geschichte nicht wiederholt, die besondere Konstellation von 2015 schon gar nicht. 2015 war einzigartig, 2020 ist es auch.



Andererseits war der Satz zu groß. Weil er eine politische Steuerungsfähigkeit behauptete, die es nicht gibt: Flüchtlingsbewegungen lassen sich nicht vom deutschen Kanzleramt aus einhegen. Was der Satz aber zu Recht versprach: sich auf alle realistischen Szenarien vorzubereiten. Und zwar, auch das gehörte zum Mantra, gemeinsam mit den anderen Staaten der EU.

Warum also scheint die EU dann nun trotzdem nahezu unvorbereitet zu sein? Und welche unmittelbaren Folgen hat das an der türkisch-griechischen Grenze?

Grenzübergänge zwischen der Türkei und Griechenland

Solange die EU keine Antwort hat, können die türkische und die griechische Regierung die Deutungshoheit beanspruchen. Sie eint, dass sie von einer Überdramatisierung profitieren. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan poltert, er habe "die Tore geöffnet", dabei sind diese Tore von griechischer Seite weiterhin geschlossen. Laut der türkischen Propaganda haben es nicht nur ein paar Dutzend Menschen über die Grenze geschafft, sondern gleich Zehntausende. So versucht die türkische Regierung, die Menschen Richtung Europa zu treiben.

Die konservative griechische Regierung wiederum schlägt aus zwei Gründen besonders laut Alarm: weil sie sich innenpolitisch mit einem harten Kurs in der Migrationspolitik profiliert, zu dem auch die jetzige Aussetzung des Asylrechts für einen Monat gehört. Je dramatischer die Lage an der Grenze erscheint, desto leichter lassen sich drastische Maßnahmen durchbringen. Die Lautstärke hilft der Regierung auch nach außen: Je lauter die Verantwortlichen in Athen rufen, desto größer ist der Druck auf die anderen europäischen Staaten, ihnen zu helfen.



Flüchtlingspolitik ist Bilderpolitik

Menschenmassen, die gegen den griechischen Grenzzaun drängen, die Tränengaspatronen und fliegenden Steine, Flüchtlingsschiffe, die in den Häfen von Lesbos am Anlegen gehindert werden: All das wirkt abschreckend, es sind genau jene "grausamen Bilder", von denen Alexander Gauland seit Jahren sagt, man müsse sie nun mal aushalten. In harmloserer Form hat insbesondere Griechenland solche Botschaften schon in den vergangenen Monaten bewusst gesendet: Indem es eine schwimmende Mauer im Mittelmeer in Auftrag gab und indem es neue, geschlossene Lager auf den Inseln bauen lässt.

Die Politik der Bilder wirkt auch nach innen. Welche Bilder von den eigenen Grenzen hält Europa aus? Die Grenze der Belastbarkeit (oder Ignoranz, je nach Sichtweise) hat sich hier in den vergangenen Jahren stetig verschoben. Seitdem nämlich kommen immer dramatischere Bilder von den griechischen Inseln: frierende Babys im Schnee, Familien im Matsch, heillos überfüllte Lager, zusammengebrochene Strukturen, pures Elend. Doch all die alarmierenden Reportagen, die Hilferufe und Anklagen, sie sind verpufft. Europa hat sich abgehärtet.

Es ist allerdings nur eine Behauptung der Abschreckungsbefürworter, dass wegen solcher Bilder weniger oder keine Migranten mehr an die europäische Grenze kommen würden. Die Lage in Libyen zeigt, dass auch das größte Elend zumindest einen Teil nicht abhalten wird. Wer verzweifelt ist, der geht auch ins Tränengas.