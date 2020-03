Die Staaten der Europäischen Union haben sich offenbar nun doch auf den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien geeinigt. Darauf einigten sich die Botschafter der 27 Länder in Brüssel, wie die Deutsche Presse-Agentur und die Nachrichtenagentur Reuters meldeten.



Die Einigung muss allerdings noch im schriftlichen Verfahren von den Staatschefs bestätigt werden. Am Dienstag wollen die Europaminister der EU-Länder in einer Videoschaltkonferenz über das Thema beraten. Zudem werden demnach in der Grundsatzeinigung einige Bedingungen an Albanien gestellt. Unter anderem müsse das Land seine Reform des Wahlrechts vor der ersten Beitrittskonferenz abschließen.



Im Herbst waren Beitrittsverhandlungen noch gescheitert

Noch im Oktober war die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen unter anderem am Widerstand des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gescheitert. Auch Dänemark und die Niederlande brachten Bedenken vor. Macron forderte zunächst eine Reform des Aufnahmeverfahrens neuer EU-Mitglieder. Daraufhin legte die EU-Kommission Anfang Februar einen Vorschlag vor, den die EU-Staaten nun begrüßen. Einen Monat später bescheinigte die EU-Kommission beiden Ländern weitere Fortschritte auf dem Weg in die Staatengemeinschaft.

Das Veto im Oktober hatte in Nordmazedonien eine Regierungskrise ausgelöst. Die Regierung des Sozialdemokraten Zoran Zaev trat Anfang Januar zurück, das Land wird seitdem von einer Übergangsregierung geführt. Zaev hatte den jahrelangen Streit mit dem Nachbarn Griechenland um den Staatsnamen Mazedonien beendet und gegen den Widerstand der Nationalisten die Umbenennung in Nordmazedonien ermöglicht. Neuwahlen wurden zuletzt jedoch wegen der Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben.



Namensstreit mit Griechenland beigelegt

Anfang der Neunzigerjahre war Mazedonien im Zuge des Zerfalls von Jugoslawien unabhängig geworden. Viele Griechen befürchten Gebietsansprüche des Nachbarn, da es im Norden Griechenlands eine Region gibt, die ebenfalls Mazedonien heißt. Die Regierungen in Athen und Skopje hatten sich vergangenes Jahr auf den Kompromiss geeinigt, durch den Mazedonien in die Republik Nordmazedonien umbenannt wurde. Das griechische Parlament hat den neuen Namen akzeptiert. Daraufhin machte Athen den Weg frei für die Annäherung des Nachbarn an EU und Nato.